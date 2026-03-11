Getty Images
Rapor: Chelsea, Man City yıldızı Bunny Shaw'ı bedelsiz transfer etmek istiyor
Man City olağanüstü bir sezon geçiriyor ve 2016'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Ligin bitimine sadece altı maç kala, Man City 8 puan farkla lider durumda. Ancak Shaw'ın belirsiz geleceği büyük bir endişe kaynağı. Jamaika milli takım oyuncusu, bu sezon 16 lig maçında attığı 15 golle dünyanın en iyilerinden biri olduğunu kanıtladı.
Shaw'un birkaç ay sonra sona erecek olan Man City ile olan sözleşmesini yenilememesi durumunda, The Times gazetesi, Chelsea'nin onu transfer etmek için en güçlü aday olduğunu ve Blues'un şu anki durumuna göre mevcut kulübünden daha fazla para teklif ettiğini bildiriyor.
Man City gibi değil: Shaw neden sözleşmesinin son birkaç ayında?
Shaw'un durumunun bu noktaya gelmesi sürpriz oldu. City, son yıllarda kilit oyuncularının sözleşmelerini yenileme konusunda çok başarılı oldu ve bu tür zorlu senaryolardan kaçınmak ve önemli isimleri kaybetme riskini azaltmak için erken sözleşme yenilemeleri yaptı. Shaw da Manchester'da geçirdiği zamanla ilgili her zaman olumlu şeyler söyledi ve şu aşamada yeni sözleşme görüşmelerinde bu kadar az ilerleme kaydedilmesine neyin yol açtığı belirsiz.
City'nin baş antrenörü Andree Jeglertz, sezonun başlarında sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü doğrulamıştı. Ancak geçen ay bu durumla ilgili sorulduğunda, yeni bir bilgi veremedi. "Bu konuda yeni bir gelişme yok" dedi basın toplantısında.
En kötü senaryo: Shaw'ı WSL rakibine kaptırmak Man City için büyük bir darbe olur.
Shaw'un City için ne kadar büyük bir kayıp olacağını abartmak zor. Takım için önemi, 2020'de kulübe katıldığından bu yana tüm turnuvalarda sadece 128 maçta attığı 108 golle rakamlarla açıkça ortada. City'nin 2023-24 WSL şampiyonluk yarışında, şampiyonluğu garantilemiş gibi göründüğü halde başarısız olmasının en büyük nedenlerinden birinin, Shaw'ın sakatlığı nedeniyle forma giyememesi olduğunu belirtmek gerekir. Bu, 29 yaşındaki oyuncunun topun dışında, savunmada ve hücumda yaptığı diğer tüm işleri hesaba katmadan bile geçerli.
Onu bir lig rakibine kaptırmak daha da yıkıcı olur. City, son zamanlarda WSL'de bekleneni veremedi, bunu ikinci şampiyonluğu için 10 yıl beklemesi de kanıtlıyor, ancak bu sezon bu açığı kapatma konusunda önemli ilerleme kaydetti. Ancak Shaw'ın Chelsea'ye transfer olması, özellikle de bunun rakiplerinin gerisinde kalan yatırımlardan kaynaklanması durumunda, takımın buradan itibaren ilerleme kaydetme kabiliyeti hakkında ciddi sorular ortaya çıkaracaktır.
Shaw'un bu yaz Chelsea'nin tam da ihtiyacı olan şey olmasının nedeni
Ancak Chelsea için Shaw ile anlaşma sağlamak çok önemli olacaktır. Blues, bu sezon son üçte birde klinik bir dokunuştan yoksundu ve WSL'de gol önünde daha kötü performans gösteren başka bir takım yoktu. Londra kulübü, beklenen gol istatistiği 33,77 olmasına rağmen 29 gol attı. Bu listede üçüncü sıradan aşağıda yer alan West Ham, Chelsea'nin 4,77'lik farkına karşılık 2,66'lık negatif farkla ikinci sırada yer alıyor. En yakın Altın Ayakkabı yarışmacısından altı gol farkla önde olan Shaw, bu açıdan büyük katkı sağlayacaktır.
Blues'un bu yaz sözleşmesi sona eren birçok forveti var ve bir forvet transferi yapması bekleniyor. Sam Kerr, Catarina Macario ve Aggie Beever-Jones'un Chelsea ile sözleşmeleri son birkaç aya girdi. Macario, formda olduğunda bu sezon beklenen düzenli rolünü alamadığı için ayrılma olasılığı en yüksek olan oyuncu olarak görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıldızına da büyük ilgi var ve en olası seçenek ABD'ye transfer olması gibi görünüyor.
