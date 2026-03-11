Man City olağanüstü bir sezon geçiriyor ve 2016'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Ligin bitimine sadece altı maç kala, Man City 8 puan farkla lider durumda. Ancak Shaw'ın belirsiz geleceği büyük bir endişe kaynağı. Jamaika milli takım oyuncusu, bu sezon 16 lig maçında attığı 15 golle dünyanın en iyilerinden biri olduğunu kanıtladı.

Shaw'un birkaç ay sonra sona erecek olan Man City ile olan sözleşmesini yenilememesi durumunda, The Times gazetesi, Chelsea'nin onu transfer etmek için en güçlü aday olduğunu ve Blues'un şu anki durumuna göre mevcut kulübünden daha fazla para teklif ettiğini bildiriyor.