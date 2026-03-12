Man City olağanüstü bir sezon geçiriyor ve 2016'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Ligin bitimine sadece altı maç kala, Man City 8 puan farkla lider durumda. Ancak Shaw'ın belirsiz geleceği büyük bir endişe kaynağı. Jamaika milli takım oyuncusu, bu sezon 16 lig maçında attığı 15 golle dünyanın en iyileri arasında yer aldığını kanıtladı.

Shaw'un birkaç ay sonra sona erecek olan Man City ile olan sözleşmesini yenilememesi durumunda, The Times Çarşamba günü Chelsea'nin onu transfer etmek için en güçlü aday olduğunu ve Blues'un ona şu anki kulübünden daha fazla para teklif ettiğini bildirdi.