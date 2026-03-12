Getty Images
Bunny Shaw, Chelsea'ye mi gidiyor?! WSL rakiplerinin ilgisi sürerken, Man City sözleşmesi sona eren forvet için yeni anlaşmaya 'yakın'
Rapor: Chelsea, Shaw'ı bedelsiz transfer etmek istiyor
Man City olağanüstü bir sezon geçiriyor ve 2016'dan bu yana ilk WSL şampiyonluğuna doğru ilerliyor. Ligin bitimine sadece altı maç kala, Man City 8 puan farkla lider durumda. Ancak Shaw'ın belirsiz geleceği büyük bir endişe kaynağı. Jamaika milli takım oyuncusu, bu sezon 16 lig maçında attığı 15 golle dünyanın en iyileri arasında yer aldığını kanıtladı.
Shaw'un birkaç ay sonra sona erecek olan Man City ile olan sözleşmesini yenilememesi durumunda, The Times Çarşamba günü Chelsea'nin onu transfer etmek için en güçlü aday olduğunu ve Blues'un ona şu anki kulübünden daha fazla para teklif ettiğini bildirdi.
Shaw, alışılmadık bir serüvenin ardından yeni anlaşmaya 'yakın'
Shaw'ın durumunun bu noktaya gelmesi sürpriz oldu. City, son yıllarda kilit oyuncularının sözleşmelerini yenileme konusunda çok başarılı oldu ve bu tür zorlu senaryolardan kaçınmak ve önemli isimleri kaybetme riskini azaltmak için erken sözleşme yenilemeleri yaptı. Shaw da Manchester'da geçirdiği zamanla ilgili her zaman olumlu şeyler söyledi ve şu aşamada yeni sözleşme görüşmelerinin bu kadar yavaş ilerlemesine neyin yol açtığı belirsiz.
Ancak, City'nin baş antrenörü Andree Jeglertz, sezonun başlarında sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini doğrulamıştı ve Chelsea ile bağlantıları ortaya çıktıktan sadece bir gün sonra, Guardian Perşembe günü Shaw'ın Manchester'da yeni bir sözleşme imzalamaya "yakın" olduğunu bildirdi. Haberde, iki taraf arasındaki görüşmelerin son haftalarda "olumlu bir şekilde ilerlediği" ve "küçük detayların" hala çözülmesi gerektiği, ancak City'nin yıldız forvetinin yeni bir sözleşme imzalayacağına "güven duyduğu" belirtildi.
Shaw'ı WSL rakibine kaptırmak Man City için büyük bir darbe olur.
Shaw'ın City için ne kadar büyük bir kayıp olacağını ve bu haberin kulüp için ne kadar olumlu olduğunu abartmak zor. Takım için önemi, 2020'de Cityzens'a katıldığından bu yana tüm turnuvalarda 128 maçta attığı 108 golle rakamlarla açıkça ortada. Kulübün 2023-24 WSL şampiyonluk yarışında başarısız olmasının büyük bir nedeninin, Shaw'ın sakatlık nedeniyle forma giyememesi olduğunu belirtmek gerekir. Bu, 29 yaşındaki oyuncunun topun dışında, savunmada ve hücumda yaptığı diğer tüm işleri hesaba katmadan bile geçerli.
Onu bir lig rakibine kaptırmak daha da yıkıcı olurdu. City, son zamanlarda WSL'de bekleneni veremedi, bunu ikinci şampiyonluğu için 10 yıl beklemesi de kanıtlıyor, ancak bu sezon bu açığı kapatma konusunda önemli ilerleme kaydetti. Ancak Shaw'ın Chelsea'ye transfer olması, özellikle de bunun rakiplerinin gerisinde kalan yatırımlardan kaynaklanması durumunda, takımın buradan itibaren ilerleme kaydetme kabiliyeti hakkında ciddi sorular ortaya çıkaracaktır. Neyse ki City için, şu anki işaretler bunun olmayacağını gösteriyor.
Shaw gibi bir yıldız forvetin Chelsea'nin tam da ihtiyacı olan şey olmasının nedeni nedir?
Öte yandan Chelsea için Shaw gibi bir oyuncuyla anlaşma yapmak çok önemli olacaktır. Blues, bu sezon son üçte birde klinik bir dokunuştan yoksundu ve WSL'de gol önünde daha kötü performans gösteren başka bir takım yoktu. Londra kulübü, beklenen gol istatistiği 33,77 olmasına rağmen 29 gol attı. Bu listede üçüncü sıradan aşağıda yer alan West Ham, Chelsea'nin 4,77'lik farkına karşılık 2,66'lık negatif farkla ikinci sırada yer alıyor.
Blues'un bu yaz sözleşmesi sona eren birçok forveti var ve bu nedenle bir forvet arayışında olmaları şaşırtıcı değil. Sam Kerr, Catarina Macario ve Aggie Beever-Jones'un Chelsea ile olan sözleşmeleri son birkaç aya girdi ve Macario, formda olduğu halde bu sezon beklenen düzenli rolünü alamadığı için ayrılma olasılığı en yüksek olan oyuncu gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıldızına da büyük ilgi var ve en olası seçenek ABD'ye transfer olması gibi görünüyor.
Ancak Shaw, Man City ile sözleşmesini yenilerse, Chelsea dikkatini başka yerlere çevirmek zorunda kalacak ve yaz transfer dönemi yaklaşırken potansiyel yeni hedefler hakkında söylentiler çıkmaya başlayacaktır.
