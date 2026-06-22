"Bunların hiçbiri eğlence vergisine tabi değildi!" Jürgen Klopp'un bir zamanlar kabusu olan olay, Dünya Kupası'nda bu efsanevi Alman teknik direktörü "küçük bir çocuk gibi" heyecanlandırıyor

Aslında Messi, en azından Klopp ile yaşadığı bir doğrudan karşılaşmada, onun somutlaşmış kabusu haline geldi. 2019 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında 3-0’lık galibiyette Messi, Liverpool’a karşı maçın son çeyreğinde iki gol attı. Özellikle Messi’nin muhteşem bir serbest vuruşla attığı ikinci gol akıllarda yer etmiştir.

Ancak 59 yaşındaki Klopp, antrenör Klopp ile oyuncu Messi arasında daha sonra gerçekleşen ikinci ve son karşılaşmaya çok daha olumlu anılarla bakıyor olmalı. Zira tarihi bir geri dönüşün ardından Kırmızılar, rövanş maçında Messi ve Barça’yı 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ve sonunda Tottenham’ı yenerek kupayı kaldırdı.

O günden bu yana yedi yıl geçti ve Messi’nin yaşının ilerlediği açıkça görülüyor. Klopp da Arjantin’in Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma şansını değerlendirirken bunun farkında. “O tek başına değil, çok fazla desteğe ihtiyacı var. Takım onun için çalışıyor,” dedi. Ancak sonuçta Messi’den “neredeyse her şey beklenebilir! Bir bakıma, çok az kişinin sahip olduğu bir zekaya sahip. Topa dokunduğu anda, daha önce hiçbir oyuncunun yapamadığı şekilde oyunun gidişatını değiştiriyor. Onu bu kadar özel kılan da bu,” diye hayranlıkla ekledi Klopp.