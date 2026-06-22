"Futbolu ne kadar kolay oynadığı inanılmaz. Bu, muhtemelen bir daha göremeyeceğimiz bir şey," dedi Klopp, Albiceleste'nin Avusturya ile oynayacağı ikinci grup maçı öncesinde MagentaTV'de Arjantin kaptanı Lionel Messi hakkında.
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"Bunların hiçbiri eğlence vergisine tabi değildi!" Jürgen Klopp'un bir zamanlar kabusu olan olay, Dünya Kupası'nda bu efsanevi Alman teknik direktörü "küçük bir çocuk gibi" heyecanlandırıyor
Messi, 38 yaşındaki “İncil’deki yaşına” rağmen Cezayir’le oynanan açılış maçında bir kez daha Dünya Kupası’nın büyük sahnesinde parladı ve üç gol atarak son Dünya Şampiyonu’nu rahat bir galibiyete taşıdı. Klopp bu nedenle “onu bir kez daha canlı izleyebileceği için küçük bir çocuk gibi sevindiğini” söyledi.
Klopp, daha önce bunu “pek sık yaşayamadığını, neredeyse tam olarak iki kez olduğunu – ve o zamanlar da antrenör olarak saha kenarında durduğunu” hatırladı: “Bu, keyfini çıkarmaktan çok uzaktı. O zaman, o çocuğu nasıl devre dışı bırakacağını düşünmek zorundasın. Bunların hiçbiri eğlence vergisine tabi değildi. Şimdi ise eğlence vergisi öderdim!”
Messi, teknik direktör Klopp için sadece bir kez bir kabusa dönüşecek
Aslında Messi, en azından Klopp ile yaşadığı bir doğrudan karşılaşmada, onun somutlaşmış kabusu haline geldi. 2019 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında 3-0’lık galibiyette Messi, Liverpool’a karşı maçın son çeyreğinde iki gol attı. Özellikle Messi’nin muhteşem bir serbest vuruşla attığı ikinci gol akıllarda yer etmiştir.
Ancak 59 yaşındaki Klopp, antrenör Klopp ile oyuncu Messi arasında daha sonra gerçekleşen ikinci ve son karşılaşmaya çok daha olumlu anılarla bakıyor olmalı. Zira tarihi bir geri dönüşün ardından Kırmızılar, rövanş maçında Messi ve Barça’yı 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ve sonunda Tottenham’ı yenerek kupayı kaldırdı.
O günden bu yana yedi yıl geçti ve Messi’nin yaşının ilerlediği açıkça görülüyor. Klopp da Arjantin’in Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma şansını değerlendirirken bunun farkında. “O tek başına değil, çok fazla desteğe ihtiyacı var. Takım onun için çalışıyor,” dedi. Ancak sonuçta Messi’den “neredeyse her şey beklenebilir! Bir bakıma, çok az kişinin sahip olduğu bir zekaya sahip. Topa dokunduğu anda, daha önce hiçbir oyuncunun yapamadığı şekilde oyunun gidişatını değiştiriyor. Onu bu kadar özel kılan da bu,” diye hayranlıkla ekledi Klopp.
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Klopp, Avusturya'nın Messi ve Arjantin karşısında hiç şansı olmadığını düşünmüyor: "Her rakip için bir meydan okuyucu"
Messi’nin savunma işlerinde adeta yok sayılmasının Klopp için bir sorun olmadığı belirtiliyor – Messi’nin çok daha genç olduğu dönemlerde bile: “Pep Guardiola bir keresinde şöyle demişti: ‘Lionel Messi topun başında olmadığı anda, tüm sahayı tarar.’ Ben de eskiden şöyle derdim: ‘Lionel Messi değilseniz, herkes işine katkıda bulunmalı.’ Arada biri var mı? Hayır, o halde hepiniz katılmalısınız.”
Olağanüstü bir oyuncu olan Messi ve fedakar bir takım ruhuna sahip Arjantinlilere rağmen Klopp, Albiceleste’nin Avusturya ve teknik direktör Ralf Rangnick ile oynayacağı ikinci grup maçının kolay geçeceğini düşünmüyor. Tam tersine. "Ralf Rangnick bu takım için mükemmel bir teknik direktör! Avusturya bu maçta favori değil, ancak artık her rakip için zorlu bir rakip haline geldi, çünkü topun arkasında son derece iyi organize oluyorlar," diye tahminde bulundu Klopp.
Arjantin gibi, Alp ülkesi de Dünya Kupası’ndaki ilk maçını kazandı. Her iki takım için de bir puan kazanmak, büyük olasılıkla bir üst tura yükselme anlamına gelecektir.