Taraftarlara doğrudan hitap eden CEO, geçen sezon yaşanan sıkıntıların ardından taraftarların hayal kırıklığını kabul etti. Ancak İtalyan teknik adam yönetiminde göstergelerin umut vadettiğine olan inancını vurguladı. Venkatesham, "[Brentford deplasmanındaki] sezonun açılış yenilgisinden bu yana alttaki performansın bazı yönleri beni cesaretlendiriyor" dedi.

Yeni kadronun uyum sağlaması için sabır çağrısında bulundu. Venkatesham, "Kulüp yaz boyunca hem saha içinde hem de saha dışında önemli değişiklikler yaptı ve bunların tam anlamıyla etkisini göstermesinin zaman alabileceğinin farkındaydı" diyerek De Zerbi'ye ve perde arkasındaki yeniden yapılanmaya güçlü destek verdi.

Mali gerçeklik de öne çıkan başlıklardan biriydi. Luka Vuskovic'in Brighton'a £50 milyon ($66 milyon) karşılığındaki transferi de dahil olmak üzere oyuncu satışlarından elde edilen £150 milyonun ($198 milyon) nasıl toplandığını açıklayan Venkatesham, net konuştu. "Kulübün, önceki yıllarda sınırlı gelir elde ettiği oyuncu satışlarında kendisini geliştirmesi gerekiyordu ve bunu yapmak, mali düzenlemelere uyum açısından modern futbolda önem taşıyor" dedi.



