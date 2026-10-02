AFP
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'Bunlar zaman alabilir' - Tottenham CEO'sundan Roberto De Zerbi'ye KÂBUS gibi başlangıca rağmen kamuoyu önünde güvenoyu
Galibiyetsiz seri, büyük harcamaların ardından geldi
Tottenham, ligdeki ilk beş maçının hiçbirini kazanamayarak puan tablosunun dibine demir attı. Bu kötü gidiş, yaz döneminde Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Savio'nun da aralarında bulunduğu 10 yeni ismin kadroya katılması için yapılan 380 milyon sterlinlik ($501 milyon) dev harcamanın ardından geldi.
Sonuçlara rağmen Venkatesham, kısa süre önce gerçekleştirilen Taraftar Danışma Kurulu toplantısında olumlu noktalar buldu. Tottenham'ın gol atmayı başaramadığı Newcastle, Nottingham Forest ve Everton maçlarında güçlü pozisyon üretimine dikkat çekti.
Kadro yaz boyunca köklü bir değişimden geçti. Yeni yeteneklere ciddi yatırım yapılırken Tottenham, Cristian Romero, Joao Palhinha ve kaleci Guglielmo Vicario gibi tecrübeli isimlerle de yollarını ayırdı.
- Getty Images Sport
Venkatesham sabır istedi
Taraftarlara doğrudan hitap eden CEO, geçen sezon yaşanan sıkıntıların ardından taraftarların hayal kırıklığını kabul etti. Ancak İtalyan teknik adam yönetiminde göstergelerin umut vadettiğine olan inancını vurguladı. Venkatesham, "[Brentford deplasmanındaki] sezonun açılış yenilgisinden bu yana alttaki performansın bazı yönleri beni cesaretlendiriyor" dedi.
Yeni kadronun uyum sağlaması için sabır çağrısında bulundu. Venkatesham, "Kulüp yaz boyunca hem saha içinde hem de saha dışında önemli değişiklikler yaptı ve bunların tam anlamıyla etkisini göstermesinin zaman alabileceğinin farkındaydı" diyerek De Zerbi'ye ve perde arkasındaki yeniden yapılanmaya güçlü destek verdi.
Mali gerçeklik de öne çıkan başlıklardan biriydi. Luka Vuskovic'in Brighton'a £50 milyon ($66 milyon) karşılığındaki transferi de dahil olmak üzere oyuncu satışlarından elde edilen £150 milyonun ($198 milyon) nasıl toplandığını açıklayan Venkatesham, net konuştu. "Kulübün, önceki yıllarda sınırlı gelir elde ettiği oyuncu satışlarında kendisini geliştirmesi gerekiyordu ve bunu yapmak, mali düzenlemelere uyum açısından modern futbolda önem taşıyor" dedi.
Mali kısıtlamalar kulübün yeniden yapılanmasına yön veriyor
Tottenham'ın ekonomik durumu, çoğunluk hissedarları Lewis ailesinin geçen ay 120 milyon sterlin (158 milyon dolar) sermaye enjekte etmesine rağmen aciliyetini koruyor. CEO, kulübün mevcut durumuna dair çarpıcı bir tablo çizdi.
Venkatesham, "Finansal düzenlemeler gerçek bir kısıt teşkil ediyordu. Kulüp, 2019'dan bu yana kâr açıklamamıştı ve erkek takımına maaşlar ile bonservis ücretleri üzerinden yapılan yatırım nedeniyle maliyetleri artıyordu" dedi.
Ayrıca son dönemde ligde yaşanan başarısızlıkların kaynaklar üzerinde büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çekti. "Üst üste gelen 17'ncilikler ve bu sezon Avrupa gelirinin olmaması da kulübün gelir durumunu etkiledi" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Fiziksel durum krizini çözmek
İleriye dönük olarak Tottenham'ın düşme hattından çıkabilmesi için vahim sakatlık tablosuna çözüm bulması gerekiyor. Kulüp, devam eden bu kondisyon sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla sağlık ve fiziksel hazırlık departmanlarında kapsamlı değişiklikler yaptı.
Performans ekibini desteklemek için antrenman merkezindeki yenilemeler de tamamlandı. Bu arada Spurs, mali dengeyi sağlamak için gelecekte kesin ayrılıklarla karşı karşıya. Radu Dragusin ve Kevin Danso, kiralama yükümlülükleri nedeniyle gelecek yaz kalıcı olarak ayrılacak. Vicario ile Pape Sarr'ın ise Juventus'a transferlerini kalıcı hale getirebilecek opsiyonları bulunuyor ve bu da De Zerbi'nin devam eden yeniden yapılanması için kritik kaynak sağlayacak.
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