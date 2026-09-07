Getty Images Sport
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'Bunlar faul değil!' - Luciano Spalletti, Milan'ın Juventus'a attığı tartışmalı golün ardından hakemle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu
Spalletti, hakem tartışmasını reddetti
Spalletti, Juventus'ın Milan'a karşı oynadığı zorlu Serie A karşılaşmasının ardından hakem Mariani'yi kamuoyu önünde savundu. Bianconeri'nin patronu, hücum oyuncusu Kolo Muani ile Koni De Winter arasında yaşanan tartışmalı pozisyon hakkında şikâyet etmeyi reddetti. İki oyuncu arasındaki fiziksel temas sonunda Milan adına bir gole yol açtı ve bu pozisyonda faul verilip verilmemesi gerektiği yönünde tartışma başlattı.
Buna karşın Spalletti, maçın hakemleriyle ilgili her türlü şikâyeti hızla kapattı. Suçu başka yere atmaktansa, tecrübeli İtalyan teknik adam ortaya konan hakemlik standardını övdü. Kendi takımının savunmasının, bahane aramak yerine kendi eksiklerinin sorumluluğunu alması gerektiğinde ısrar etti.
- AFP
Modern hakemlik standartlarına uyum sağlamak
Spalletti, küçük fiziksel temasların göz ardı edilmesiyle İtalyan futbolunun küresel hakemlik eğilimleriyle uyum sağlaması gerektiğine inanıyor. Gol öncesindeki hücum hazırlığında Mariani'nin oyunu devam ettirerek doğru kararı verdiğini vurguladı.
Spalletti, maç sonrası basın toplantısında, "Mariani, İtalya'nın en iyi hakemlerinden biri ve bence gördüğümüz çizgi doğru" diye konuştu. “Dünyanın geri kalanında olanlara uyum sağlıyoruz. Bunlar faul değil ve düdük çalmamak doğru.
“Ya bir temas vardır, bir faul vardır... Her şey yolunda, burada bunlarla ilgili şikayet etmeyeceğim. Takım golü daha önce bulmalıydı."
Juventus kadrosundan daha fazlasını talep ediyor
Hakem tartışmasından uzaklaşan Spalletti, odağını takımının ihtiyaç duyduğu taktiksel gelişimlere çevirdi. Oyuncularının hem top kendilerindeyken hem de topsuz oyunda çok daha proaktif olmasını istiyor.
Teknik direktör, "Onlardan gidip pres yapmalarını ve top bizdeyken ciddi şeyler inşa etmelerini istiyorum" dedi. "Sonra da kimsenin ölçmediği alanlarda gerçek farkın yaratıldığını öğrenmelerini. Her şeyin normal göründüğü ve sonucu tersine çevirecek güce sahip olduğunuz anlarda bu fark yaratılır."
- Getty Images Sport
Juve için sırada ne var?
Bu beraberlik, Juve'yi yedi puanla puan tablosunda beşinci sıraya sıkıştırdı. Hafta sonu Serie A'daki bir sonraki maçında Sassuolo deplasmanına gidecek olan ekip, toparlanıp galibiyet almayı hedefleyecek.
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