'Bunlar faul değil!' - Luciano Spalletti, Milan'ın Juventus'a attığı tartışmalı golün ardından hakemle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu

Spalletti, küçük fiziksel temasların göz ardı edilmesiyle İtalyan futbolunun küresel hakemlik eğilimleriyle uyum sağlaması gerektiğine inanıyor. Gol öncesindeki hücum hazırlığında Mariani'nin oyunu devam ettirerek doğru kararı verdiğini vurguladı.

Spalletti, maç sonrası basın toplantısında, "Mariani, İtalya'nın en iyi hakemlerinden biri ve bence gördüğümüz çizgi doğru" diye konuştu. “Dünyanın geri kalanında olanlara uyum sağlıyoruz. Bunlar faul değil ve düdük çalmamak doğru.

“Ya bir temas vardır, bir faul vardır... Her şey yolunda, burada bunlarla ilgili şikayet etmeyeceğim. Takım golü daha önce bulmalıydı."