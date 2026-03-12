Sky'ın "Meine Geschichte" programında Ballack, o dönemin kendisi için son derece zorlu geçtiğini açıkladı. Bugün 49 yaşında olan Ballack, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın başlamasından yaklaşık bir ay önce, FA Cup finalinde Kevin-Prince Boateng'in sert müdahalesi sonucu iç bağ yırtılması yaşadı ve bu nedenle turnuvayı sakatlık nedeniyle kaçırdı.
"Bunlar benim savunduğum değerler değil": Michael Ballack, eski milli takım teknik direktörü Joachim Löw'e sert çıktı
Ballack, Löw'e açıkça eleştiri yönelterek, özellikle "bununla bağlantılı sonraki aylar"ın zor geçtiğini söyledi. "Çünkü ben bunu, açıkça söylüyorum, haksızlık olarak algıladım! Benim için, milli takım teknik direktörünün bana karşı tutumu ya da tutumunun olmaması, yani benimle iletişim kurmaması."
Ballack, sakatlığı nedeniyle sadece Dünya Kupası'nı kaçırmakla kalmadı, kaptanlık kol bandını da Philipp Lahm'a kaptırdı. Lahm, turnuva sonrasında yeni kazandığı sorumluluğu artık bırakmak istemediğini açıkça belirtti. Löw'ün bu konuda müdahale etmemesini Ballack haksızlık olarak gördü: "Bu Philipp Lahm'ın tek başına aldığı bir karar değildi. Haksızlık derken bunu kastettim. Bunlar benim temsil etmediğim değerler. Hiçbir şey olmadı ve bu beni çok hayal kırıklığına uğrattı! (...) Bana geri dönme şansı bile verilmedi."
- Getty Images Sport
Löw, ağır sakatlık geçiren Ballack'ı kadroya almıyor
Löw, o dönemde kamuoyunda yürütülen tartışmada uzun süre sessiz kalmış ve Ballack'a ancak Temmuz 2011'de, yani Dünya Kupası'ndan yaklaşık bir yıl sonra, onu milli takımda artık planlamadığını bildirmişti. "Jogi Löw'den bu konuda daha açık bir iletişim beklerdim. (...) En azından, on yıl boyunca milli takım için yaptıklarımdan dolayı bana bunu yüzüme söylemesi gerekirdi."
DFB'nin Brezilya ile bir veda maçı teklifini reddeden Ballack, bunun yerine Mart 2013'te kendi organize ettiği veda maçına, biraz sürpriz bir şekilde Löw ve Lahm'ı da davet etti. Ancak Ballack'a göre bir açıklama hiç yapılmadı: "O zamanlar bu benim için hayal kırıklığı yaratmıştı. Ben bunu talep ettim, ama Jogi Löw o zaman kaçamak cevaplar verdi! Sanırım kendine bir çıkış yolu bırakmak istedi. Yani, bunu sürekli erteledi."
Ballack, Alman A milli takımında toplam 98 kez forma giydi. 2002'de dünya ikincisi oldu, dört yıl sonra Almanya kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Son milli maçını, 3 Mart 2010'da Arjantin'e 1-2 yenildikleri maçta, ağır sakatlığını geçirmeden önce oynadı.