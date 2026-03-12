"Bunlar benim savunduğum değerler değil": Michael Ballack, eski milli takım teknik direktörü Joachim Löw'e sert çıktı

Löw, o dönemde kamuoyunda yürütülen tartışmada uzun süre sessiz kalmış ve Ballack'a ancak Temmuz 2011'de, yani Dünya Kupası'ndan yaklaşık bir yıl sonra, onu milli takımda artık planlamadığını bildirmişti. "Jogi Löw'den bu konuda daha açık bir iletişim beklerdim. (...) En azından, on yıl boyunca milli takım için yaptıklarımdan dolayı bana bunu yüzüme söylemesi gerekirdi."

DFB'nin Brezilya ile bir veda maçı teklifini reddeden Ballack, bunun yerine Mart 2013'te kendi organize ettiği veda maçına, biraz sürpriz bir şekilde Löw ve Lahm'ı da davet etti. Ancak Ballack'a göre bir açıklama hiç yapılmadı: "O zamanlar bu benim için hayal kırıklığı yaratmıştı. Ben bunu talep ettim, ama Jogi Löw o zaman kaçamak cevaplar verdi! Sanırım kendine bir çıkış yolu bırakmak istedi. Yani, bunu sürekli erteledi."

Ballack, Alman A milli takımında toplam 98 kez forma giydi. 2002'de dünya ikincisi oldu, dört yıl sonra Almanya kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Son milli maçını, 3 Mart 2010'da Arjantin'e 1-2 yenildikleri maçta, ağır sakatlığını geçirmeden önce oynadı.