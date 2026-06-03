Yaz transfer dönemi yaklaşırken Brown için rekabet kızışıyor, ancak Bayern Münih geri planda kalmak zorunda kalabilir. Alman devi, Eintracht Frankfurt’un sol bek oyuncusuna uzun süredir ilgi duyuyor olsa da, transferin mali gerçekliği, genel menajer Max Eberl ve Allianz Arena’daki yönetim kadrosu için büyük bir engel teşkil ediyor.

Bild'e göre, Frankfurt yükselen yıldızı için önemli bir ücret talep ediyor ve haberlere göre Frankfurt'un yaklaşık 65 milyon avroluk bir transfer ücreti istediği belirtiliyor. Bu rakam, birkaç yüksek profilli transfer döneminin ardından bütçesini dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda olan Alman devi için şu anda çok yüksek görülüyor. Frankfurt, 22 yaşındaki oyuncunun potansiyelinin farkında ve onu yüksek bir fiyattan daha azına bırakmaya niyetli değil.