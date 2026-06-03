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Bundesliga yıldızının Alman devleri için çok pahalı çıkmasıyla Arsenal, Bayern Münih ile arasındaki transfer yarışında üstünlüğü ele geçirdi
Eintracht Frankfurt, Brown için çok yüksek talepler öne sürdü
Yaz transfer dönemi yaklaşırken Brown için rekabet kızışıyor, ancak Bayern Münih geri planda kalmak zorunda kalabilir. Alman devi, Eintracht Frankfurt’un sol bek oyuncusuna uzun süredir ilgi duyuyor olsa da, transferin mali gerçekliği, genel menajer Max Eberl ve Allianz Arena’daki yönetim kadrosu için büyük bir engel teşkil ediyor.
Bild'e göre, Frankfurt yükselen yıldızı için önemli bir ücret talep ediyor ve haberlere göre Frankfurt'un yaklaşık 65 milyon avroluk bir transfer ücreti istediği belirtiliyor. Bu rakam, birkaç yüksek profilli transfer döneminin ardından bütçesini dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda olan Alman devi için şu anda çok yüksek görülüyor. Frankfurt, 22 yaşındaki oyuncunun potansiyelinin farkında ve onu yüksek bir fiyattan daha azına bırakmaya niyetli değil.
- AFP
Arsenal, Alman milli oyuncuyu transfer etmek için yarışa katıldı
Bayern tereddüt ederken, Arsenal Brown'u kadrosuna katmak için ciddi bir rakip olarak öne çıktı. Londra kulübü sol kanadına derinlik ve kalite katmak istiyor ve Alman milli oyuncu, Mikel Arteta'nın aradığı modern, hücumcu bir bek profiline uyuyor. Münih'teki rakiplerinin aksine, Premier Lig şampiyonluğu için yarışan bu kulübün, Frankfurt'un talep ettiği bedeli karşılayacak mali güce sahip olduğu düşünülüyor.
The Athletic'in haberlerine göre, Brown, Gunners'ın takip ettiği seçkin adaylar grubunun bir parçası. Premier League'de gerekli yoğunluğu korurken atağa katkı sağlama yeteneği, onu ideal bir hedef haline getiriyor. Bu takip, Frankfurt formasıyla tüm turnuvalarda 42 maça çıkıp 4 gol atıp 6 asist yaptığı etkileyici 2025-2026 sezonunun ardından geldi. Ancak, bireysel performansına rağmen Frankfurt, Bundesliga'yı sekizinci sırada tamamladı ve bu da gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdıkları anlamına geliyor. Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesinde istikrarlı bir şekilde mücadele etmesi, oyuncunun Kuzey Londra'ya transfer olma ihtimalini giderek daha cazip hale getiriyor.
Bayern'in transfer bulmacası, takımdan ayrılacak oyuncuları da içeriyor
Münih'teki durum, savunma pozisyonlarındaki mevcut kadro derinliği nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Bayern'in yeni bir sol bek için ciddi bir teklifle harekete geçebilmesi için, muhtemelen mevcut kadrosunu biraz azaltması gerekecek. Anlaşmanın diğer tarafında ise Eintracht Frankfurt, Ocak 2024'te Nürnberg'den Brown'u yaklaşık 3 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattığı için büyük bir finansal kazanç elde etme konumunda bulunuyor. Bu da, şu anda bir satışın önemli bir transfer kârı getireceği anlamına geliyor. Kulübün ilgisi devam ediyor, ancak transferin gerçekleşebilirliği, yeni yetenekleri kadroya katmadan önce mevcut oyuncuları gönderebilmelerine bağlı.
Özellikle, diğer savunma seçeneklerinin geleceği tartışmaların ön saflarında yer alıyor. Eberl'in, Brown için somut bir hamle yapmadan önce Hiroki Ito veya Alphonso Davies'i satması gerektiği belirtiliyor. Bu ayrılıklar olmazsa, Frankfurtlu oyuncu için gereken 60-65 milyon avro, Bundesliga şampiyonu için ulaşılamaz bir rakam olarak kalacak.
- AFP
Nagelsmann, Brown'ın yükselen değerini övüyor
Brown, Julian Nagelsmann yönetimindeki Alman milli takım kadrosuna dahil edilmesinin ardından ünü bir anda zirveye çıktı. Genç savunma oyuncusu şu anda 2026 Dünya Kupası’na hazırlanıyor ve çok yönlülüğü ve taktik zekasıyla teknik ekibi etkiledi. Finlandiya ile oynanan son hazırlık maçındaki performansı, onu savunmanın sol kanadında ilk on birde yer alma yarışına soktu.
Nagelsmann, oyuncunun özelliklerine hayranlığını açıkça dile getirerek şunları söyledi: "Çok büyük bir potansiyeli var, bire birde çok iyi, hızı yüksek, çok akıllı oynuyor ve orta sahada rahat hissediyor."
Teknik direktör, Brown ve David Raum arasındaki rekabetin DFB-Team için sağlıklı olduğunu da ekleyerek, "Bunlar farklı bir stili temsil eden iki çok iyi oyuncu ve ikisi de ilk 11'de yer alabilir" dedi.