Bundesliga yıldızı, 'şaşırtıcı' transfer bedeli sonrasında Arsenal ve Man City'nin ilgisine yanıt verdi
İki Premier Lig takımı Brown'ı gözüne kestirdi
Eintracht'ın Brown için, Chelsea'nin bir zamanlar Marc Cucurella'ya ödediği rekor transfer ücretine denk bir bedel talep ettiği söyleniyor. Alman milli takım oyuncusu, Waldstadion'da bir kez daha başarılı bir sezon geçirdi ve haberlere göre Arsenal ile City, bu yaz onu İngiltere'nin en üst ligine çekmeye çalışabilir.
Seçkin kesimin çıkarlarına ilişkin farkındalık
Ancak savunma oyuncusu, Londra ya da Manchester’a transferiyle ilgili giderek artan söylentilerin Almanya’daki acil görevlerini aksatmasına izin vermiyor. Manşetlerin kulağına geldiğini kabul etse de, Deutsche Bank Park’taki mevcut görevlerine karşı profesyonel bir tutum sergiledi.
SportBILD'e Premier League'in en iyi iki kulübüyle ilgili söylentiler hakkında konuşan Brown, "Evet, bu tür haberleri duyuyorsunuz, ama bu beni etkilemiyor. Kontrolüm dahilindeki hedeflere odaklanıyorum. Şu anda başka hiçbir şey ilgimi çekmiyor" dedi.
"Tüm dikkatim Eintracht'ta"
65 milyon avroluk potansiyel transfer, devasa bir mali yük anlamına geliyor ve bu genç oyuncuyu futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncuları arasına yerleştiriyor. Böyle bir rakamın getirdiği muazzam baskıya rağmen, sol bek oyuncusu önceliğinin transfer rekorlarını tartışmak değil, sahada kalmak olduğunu vurguladı.
Haberlerde yer alan transfer bedeli ve sezon sonrası planları hakkında konuşan Brown, şunları ekledi: “Bu gerçekten şaşırtıcı bir rakam. Ama açıkçası, bu tür rakamları ya da bu yaz transfer olasılığını hiç düşünmüyorum.
Odak noktam tamamen Eintracht ve Avrupa kupalarına katılma hedefimiz. Bundan sonra da Dünya Kupası kadrosunda yer almayı çok isterim. Sonra yazın ne olacağını göreceğiz. Futbolda plan yapmak zordur, bu yüzden bu konuyu fazla kafama takmıyorum.”
Dünya Kupası umutları parıldıyor
Brown, Frankfurt'un istikrarsız sezonunda parlayan bir yıldız oldu; kulüp, 29 maçta sadece 42 puan toplayarak Bundesliga'da yedinci sırada yer alıyor. Kişisel performansı ve soğukkanlılığı sayesinde Real Madrid'in yanı sıra Manchester City ve Arsenal'in de radarında olduğu söyleniyor. Yurtiçi sezonun güçlü bir şekilde tamamlanması ve yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi, yaz aylarında hangi takıma transfer olacağını belirleyecek gibi görünüyor.