Bundesliga'ya yeni takviye: Schalke 04, VfB Stuttgart'un eski golcüsüne göz dikmiş görünüyor

Schalke, önümüzdeki Bundesliga sezonu için şu anda yeni hücum oyuncuları arıyor ve habere göre 28 yaşındaki forvet, Gelsenkirchen'de "gündemin en sıcak konusu" haline gelmiş durumda.

Buna göre, Edin Dzeko'nun geleceğinin ne olacağına bakılmaksızın Kalajdzic'e olan ilgi devam ediyor. Geçen kış Fiorentina'dan Schalke'ye transfer olan Bosnalı forvetle, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmeler sürüyor, ancak henüz bir karar verilmedi.

S04'ün sportif direktörü Frank Baumann geçtiğimiz günlerde, "Edin'in hem saha içinde hem de saha dışında Bundesliga'da bizim için hala değerli olabileceğini çok iyi tahmin edebiliyoruz. Kontratını bir yıl daha uzatma konusunda görüşüyoruz" dedi.