oe24'ün haberine göre, yeni yükselmiş olan takım, Avusturya şampiyonu LASK'ın forveti Sasa Kalajdzic'i kadrosuna katmak istediğini belirtti.
Çeviri:
Bundesliga'ya yeni takviye: Schalke 04, VfB Stuttgart'un eski golcüsüne göz dikmiş görünüyor
Schalke, önümüzdeki Bundesliga sezonu için şu anda yeni hücum oyuncuları arıyor ve habere göre 28 yaşındaki forvet, Gelsenkirchen'de "gündemin en sıcak konusu" haline gelmiş durumda.
Buna göre, Edin Dzeko'nun geleceğinin ne olacağına bakılmaksızın Kalajdzic'e olan ilgi devam ediyor. Geçen kış Fiorentina'dan Schalke'ye transfer olan Bosnalı forvetle, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmeler sürüyor, ancak henüz bir karar verilmedi.
S04'ün sportif direktörü Frank Baumann geçtiğimiz günlerde, "Edin'in hem saha içinde hem de saha dışında Bundesliga'da bizim için hala değerli olabileceğini çok iyi tahmin edebiliyoruz. Kontratını bir yıl daha uzatma konusunda görüşüyoruz" dedi.
Kalajdzic, Bundesliga'da VfB Stuttgart forması giydi
Kalajdzic, geçtiğimiz sezon LASK formasıyla 17 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol, 4 asist kaydetti. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, Avusturya şampiyonunda sadece kiralık olarak forma giydi; yaz aylarında ise öncelikle İngiltere’ye, asıl kulübü Wolverhampton Wanderers’a geri dönecek.
Kalajdzic, Bundesliga'da VfB Stuttgart formasıyla büyük ses getirmesinin ardından 2022'de bu Premier Lig kulübüne katılmıştı. Avusturyalı oyuncu, 2021/22 sezonunda Stuttgart formasıyla 16 gol ve 6 asistle etkileyici bir performans sergilemişti. Ayrılmasının ardından iki kez çapraz bağ yırtılması geçiren Kalajdzic, bir süre sahalardan uzak kalmıştı.