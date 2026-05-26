Bundesliga takımı için "büyük fırsat": Niclas Füllkrug'un muhteşem dönüşüyle ilgili söylentiler

AC Milan'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Füllkrug, sözleşmesinin Haziran 2028'in sonuna kadar devam ettiği ana kulübü West Ham United'a geri dönüyor. Sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı da belirtiliyor.

Yine de Londra'da kalması son derece olası görünmüyor, zira Hammers, Premier League'de 18. sırada yer alarak İngiltere'nin ikinci ligine düştü ve yıllık maaşı 4,5 milyon euro olarak tahmin edilen bu forveti artık zorlukla karşılayabilir; ayrıca Füllkrug, West Ham'da kendisine yüklenen beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.

Bu nedenle West Ham'ın Füllkrug için düşük bir transfer ücreti talep etmesi veya 33 yaşındaki oyuncuyu maaş bordrosundan çıkarmak için tazminat karşılığında sözleşmesini bedelsiz olarak feshetmesi mümkün.