Bild gazetesinin haberine göre, Bundesliga ekibi için önümüzdeki yaz transfer döneminde 33 yaşındaki forveti Almanya'ya geri getirmek için "büyük bir fırsat" ortaya çıkıyor.
Bundesliga takımı için "büyük fırsat": Niclas Füllkrug'un muhteşem dönüşüyle ilgili söylentiler
AC Milan'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Füllkrug, sözleşmesinin Haziran 2028'in sonuna kadar devam ettiği ana kulübü West Ham United'a geri dönüyor. Sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı da belirtiliyor.
Yine de Londra'da kalması son derece olası görünmüyor, zira Hammers, Premier League'de 18. sırada yer alarak İngiltere'nin ikinci ligine düştü ve yıllık maaşı 4,5 milyon euro olarak tahmin edilen bu forveti artık zorlukla karşılayabilir; ayrıca Füllkrug, West Ham'da kendisine yüklenen beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.
Bu nedenle West Ham'ın Füllkrug için düşük bir transfer ücreti talep etmesi veya 33 yaşındaki oyuncuyu maaş bordrosundan çıkarmak için tazminat karşılığında sözleşmesini bedelsiz olarak feshetmesi mümkün.
Füllkrug, Almanya'ya geri dönmeyi düşünüyor gibi görünüyor
Bu durum, Werder için bir fırsat olabilir ve kulüp, bu forveti gelecek sezon kadrosuna katabilir. Bremen ekibi kış transfer döneminde de bu oyuncuyla ilgilenmişti, ancak o zaman mali nedenlerle anlaşma sağlanamamıştı. Füllkrug’un kendisi de Bundesliga’ya dönmeye sıcak bakıyor; bunun bir nedeni de gelecekte doğduğu şehir olan Hannover’e daha yakın olmak istemesi.
Ancak forvet, MLS'ye transfer olmayı açıkça reddediyor. Orada da bazı kulüplerin ilgilendiği söyleniyor, ancak oyuncu memleketine geri dönmeyi tercih ediyor.
Füllkrug, kiralık dönemler hariç, 2008 ile 2023 yılları arasında Werder forması giymişti. Bremen formasıyla tüm turnuvalarda 124 maçta 19 gol ve 16 asist kaydetti.