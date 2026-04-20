Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Newcastle’ın yıldız oyuncusunun temsilcileriyle görüşmeyi planlarken, Anthony Gordon transferine “açık” olduğunu belirtti

Transferle ilgili ivme artarken, Gordon’u Tyneside’dan ayırmak için gereken kesin mali paket hâlâ spekülasyon konusu olmaya devam ediyor; zira haberlere göre, resmi görüşmeleri başlatmak için bile yaklaşık 50 milyon sterlin (60 milyon avro) tutarında bir ücretin gerekli olacağı belirtiliyor. Newcastle, takımının hücumunun odak noktası haline gelen ve İngiltere milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan bu oyuncu için muhtemelen yüksek bir bedel talep edecektir. Anlaşmanın gidişatı artık Bayern ile oyuncunun menajerleri arasında yapılacak görüşmelere bağlı.