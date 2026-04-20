Getty Images
Çeviri:
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Newcastle’ın yıldız oyuncusunun temsilcileriyle görüşmeyi planlarken, Anthony Gordon transferine “açık” olduğunu belirtti
- Getty Images
Müzakerelerin başlaması bekleniyor
Sky Sport İsviçre’ye göre, önümüzdeki haftalarda Bayern Münih’in Gordon’un temsilcileriyle kişisel şartları görüşmek üzere resmi toplantılar düzenlemesi bekleniyor. Alman kulübün stratejisi, doğrudan kulüpler arası görüşmelere başlamak yerine, öncelikle oyuncunun tarafıyla bir anlaşmaya varmaya odaklanmak. Anlaşmayı aracılar aracılığıyla yapılandırarak, Rekordmeister, Newcastle’a başvurmadan önce transferin temellerinin sağlam olmasını sağlamayı umuyor.
- Getty Images
Olise'den ilham
Gordon’un, Bayern’e transfer olmaya “açık” olduğunu yakın çevresine çoktan bildirdiği ve bu geçişi kariyerindeki bir sonraki mantıklı adım olarak gördüğü anlaşılıyor. Bu tutumun arkasındaki itici faktörlerden biri de Michael Olise’in başarı öyküsüdür. Gordon’un, eski Crystal Palace oyuncusunun Premier Lig’den ayrıldıktan sonra Münih’teki hayata ne kadar çabuk uyum sağladığından etkilendiği bildiriliyor. Fransız oyuncunun hemen etki yaratmasını ve Avrupa sahnesindeki statüsünü yükseltmesini görmek, Gordon’un benzer bir yolun kendi en verimli yıllarını şekillendirebileceği yönündeki inancını pekiştirmiştir.
Newcastle, ligden düşmeye hazırlandı
St James' Park'ta ise Magpies, Gordon'un ayrılığına hazırlanıyor gibi görünüyor. Kulüp doğal olarak kilit oyuncularından birini kadroda tutmayı tercih etse de, kapı tamamen kapalı tutulmuyor. Newcastle yönetimi, transferin gerçekleşmesi durumunda kadro sıkıntısı yaşamamak için şimdiden potansiyel yedek adayları belirlemeye, bir aday listesi hazırlamaya ve birkaç hedef oyuncuyla temasa geçmeye başladı. Newcastle'ın bu proaktif tutumu, Bayern'den gelecek ciddi bir teklifin reddedilemeyecek kadar cazip olabileceğine dair bir kabullenme havası yaratıyor.
- AFP
Mali ayrıntılar ve zamanlama
Transferle ilgili ivme artarken, Gordon’u Tyneside’dan ayırmak için gereken kesin mali paket hâlâ spekülasyon konusu olmaya devam ediyor; zira haberlere göre, resmi görüşmeleri başlatmak için bile yaklaşık 50 milyon sterlin (60 milyon avro) tutarında bir ücretin gerekli olacağı belirtiliyor. Newcastle, takımının hücumunun odak noktası haline gelen ve İngiltere milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan bu oyuncu için muhtemelen yüksek bir bedel talep edecektir. Anlaşmanın gidişatı artık Bayern ile oyuncunun menajerleri arasında yapılacak görüşmelere bağlı.