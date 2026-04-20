Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Newcastle'ın yıldız oyuncusunun menajerleriyle görüşmeyi planlarken, Anthony Gordon transferine "açık" olduğunu belirtti
Müzakerelerin başlaması bekleniyor
Sky Sport Switzerland'e göre, önümüzdeki haftalarda Bayern Münih'in Gordon'un temsilcileriyle kişisel şartları görüşmek üzere resmi görüşmeler yapması bekleniyor. Alman kulübün stratejisi, doğrudan kulüpler arası görüşmelere başlamak yerine, öncelikle oyuncunun tarafıyla bir anlaşmaya varmaya odaklanmak. Anlaşmayı aracılar aracılığıyla şekillendirerek, "Rekordmeister" Newcastle'a başvurmadan önce transferin temellerinin sağlam olmasını sağlamayı umuyor.
Olise'den ilham
Gordon'un, Bayern'e transfer olmaya "açık" olduğunu yakın çevresine bildirdiği ve bu geçişi kariyerindeki bir sonraki mantıklı adım olarak gördüğü anlaşılıyor. Bu tutumun arkasındaki itici faktör, Michael Olise'nin başarı öyküsüdür. Gordon'un, eski Crystal Palace oyuncusunun Premier League'den ayrıldıktan sonra Münih'teki hayata ne kadar çabuk uyum sağladığından etkilendiği bildiriliyor. Fransız oyuncunun hemen etki yaratmasını ve Avrupa sahnesindeki statüsünü yükseltmesini görmek, Gordon'un benzer bir yolun kendi zirve yıllarını belirleyebileceği inancını pekiştirdi.
Newcastle, ligden düşmeye hazırlanıyor
St James' Park'ta ise Magpies, Gordon'un ayrılığına hazırlanıyor gibi görünüyor. Kulüp doğal olarak kilit oyuncularından birini kadroda tutmayı tercih etse de, kapı tamamen kapalı tutulmuyor. Newcastle yönetimi, transferin gerçekleşmesi durumunda kadroda eksiklik yaşanmaması için şimdiden potansiyel yedekleri belirlemeye, aday listesi oluşturmaya ve birkaç hedefle temasa geçmeye başladı. Newcastle'ın bu proaktif tutumu, Bayern'den gelecek ciddi bir teklifin reddedilemeyecek kadar önemli olabileceğine dair bir kabullenme duygusunu yansıtıyor.
Mali ayrıntılar ve zamanlama
Transferle ilgili ivme artarken, Gordon'u Tyneside'dan ayırmak için gereken kesin mali paket hâlâ spekülasyon konusu olmaya devam ediyor; zira haberlere göre, resmi görüşmeleri başlatmak için bile yaklaşık 50 milyon sterlin (60 milyon avro) tutarında bir ücretin ödenmesi gerekecek. Newcastle, takımın hücumunun kilit ismi haline gelen ve kendini kanıtlamış bir İngiltere milli oyuncusu için yüksek bir bedel talep edecek gibi görünüyor. Anlaşmanın gidişatı artık Bayern ile oyuncunun menajerleri arasında yapılacak görüşmelere bağlı.