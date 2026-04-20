Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Newcastle'ın yıldız oyuncusunun menajerleriyle görüşmeyi planlarken, Anthony Gordon transferine "açık" olduğunu belirtti

Goal.com
Canlı
ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Bayern Münih, Anthony Gordon transferine "açık" olduğunu belirtti

Bayern Münih'in İngiltere milli takım oyuncusu Anthony Gordon'a olan ilgisini artırmasıyla birlikte, Newcastle United'ın kanat oyuncusu Gordon'un Premier Lig'den Bundesliga'ya geçişe "açık" olduğu bildiriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, bu yaz Avrupa'da üst düzey deneyime sahip isimlerle hücum hattını güçlendirmek isteyen Bavyera ekibinin başlıca hedeflerinden biri haline geldi.

  • Anthony GordonGetty Images

    Müzakerelerin başlaması bekleniyor

    Sky Sport Switzerland'e göre, önümüzdeki haftalarda Bayern Münih'in Gordon'un temsilcileriyle kişisel şartları görüşmek üzere resmi görüşmeler yapması bekleniyor. Alman kulübün stratejisi, doğrudan kulüpler arası görüşmelere başlamak yerine, öncelikle oyuncunun tarafıyla bir anlaşmaya varmaya odaklanmak. Anlaşmayı aracılar aracılığıyla şekillendirerek, "Rekordmeister" Newcastle'a başvurmadan önce transferin temellerinin sağlam olmasını sağlamayı umuyor.

    • Reklam
  • MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Olise'den ilham

    Gordon'un, Bayern'e transfer olmaya "açık" olduğunu yakın çevresine bildirdiği ve bu geçişi kariyerindeki bir sonraki mantıklı adım olarak gördüğü anlaşılıyor. Bu tutumun arkasındaki itici faktör, Michael Olise'nin başarı öyküsüdür. Gordon'un, eski Crystal Palace oyuncusunun Premier League'den ayrıldıktan sonra Münih'teki hayata ne kadar çabuk uyum sağladığından etkilendiği bildiriliyor. Fransız oyuncunun hemen etki yaratmasını ve Avrupa sahnesindeki statüsünü yükseltmesini görmek, Gordon'un benzer bir yolun kendi zirve yıllarını belirleyebileceği inancını pekiştirdi.

  • Newcastle, ligden düşmeye hazırlanıyor

    St James' Park'ta ise Magpies, Gordon'un ayrılığına hazırlanıyor gibi görünüyor. Kulüp doğal olarak kilit oyuncularından birini kadroda tutmayı tercih etse de, kapı tamamen kapalı tutulmuyor. Newcastle yönetimi, transferin gerçekleşmesi durumunda kadroda eksiklik yaşanmaması için şimdiden potansiyel yedekleri belirlemeye, aday listesi oluşturmaya ve birkaç hedefle temasa geçmeye başladı. Newcastle'ın bu proaktif tutumu, Bayern'den gelecek ciddi bir teklifin reddedilemeyecek kadar önemli olabileceğine dair bir kabullenme duygusunu yansıtıyor.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    Mali ayrıntılar ve zamanlama

    Transferle ilgili ivme artarken, Gordon'u Tyneside'dan ayırmak için gereken kesin mali paket hâlâ spekülasyon konusu olmaya devam ediyor; zira haberlere göre, resmi görüşmeleri başlatmak için bile yaklaşık 50 milyon sterlin (60 milyon avro) tutarında bir ücretin ödenmesi gerekecek. Newcastle, takımın hücumunun kilit ismi haline gelen ve kendini kanıtlamış bir İngiltere milli oyuncusu için yüksek bir bedel talep edecek gibi görünüyor. Anlaşmanın gidişatı artık Bayern ile oyuncunun menajerleri arasında yapılacak görüşmelere bağlı.

Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
UNB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW