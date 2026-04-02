Bundesliga'nın dev kulüplerinden biri, Arsenal'in transfer hedefindeki savunma oyuncusu için istediği fiyatı düşürdü; bu durum Arsenal'e transfer konusunda umut verdi

Haberlere göre Leipzig, bu yaz Lukeba için mali beklentilerini düşürmeye hazır. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinde 80 milyon avro (70 milyon sterlin/92 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunsa da, Bundesliga ekibi transferi kolaylaştırmak için bu rakamın altında bir anlaşma yapmaya hazır. Sky Germany'nin haberlerine göre, kulüp 65 milyon avro (57 milyon sterlin/75 milyon dolar) ile 70 milyon avro (61 milyon sterlin/81 milyon dolar) aralığındaki bir teklifi kabul etmeye hazır. Bu fiyat indiriminin Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında bir teklif savaşını tetiklemesi bekleniyor. Eski Lyon oyuncusunun Almanya'da geçirdiği üç yılın ardından yeni bir meydan okuma arayışında olduğu bildiriliyor.