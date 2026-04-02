Bundesliga'nın dev kulüplerinden biri, Arsenal'in transfer hedefindeki savunma oyuncusu için istediği fiyatı düşürdü; bu durum Arsenal'e transfer konusunda umut verdi
Leipzig, Lukeba'nın fiyatını düşürmeye hazır
Haberlere göre Leipzig, bu yaz Lukeba için mali beklentilerini düşürmeye hazır. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinde 80 milyon avro (70 milyon sterlin/92 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunsa da, Bundesliga ekibi transferi kolaylaştırmak için bu rakamın altında bir anlaşma yapmaya hazır. Sky Germany'nin haberlerine göre, kulüp 65 milyon avro (57 milyon sterlin/75 milyon dolar) ile 70 milyon avro (61 milyon sterlin/81 milyon dolar) aralığındaki bir teklifi kabul etmeye hazır. Bu fiyat indiriminin Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında bir teklif savaşını tetiklemesi bekleniyor. Eski Lyon oyuncusunun Almanya'da geçirdiği üç yılın ardından yeni bir meydan okuma arayışında olduğu bildiriliyor.
Arsenal, liderlik koltuğuna oturdu
Arteta'nın, Arsenal savunmasına daha fazla kalite ve derinlik katmak amacıyla bu genç stoperi büyük bir hayranlıkla takip ettiği düşünülüyor. İlk 11'de yer alabilecek çok yönlü bir oyuncu arayışında olan Gunners, son haftalarda Lukeba ile sık sık anılıyor. L'Equipe'in edindiği bilgilere göre, kuzey Londra kulübü Fransız oyuncunun olası transferi konusunda görüşmelere çoktan başladı. Leipzig'in 80 milyon avroluk çıkış maddesi konusundaki tutumunu yumuşatmaya hazır olmasıyla, Arsenal'in bu çok beğenilen genç oyuncu için resmi görüşmelere başlamasının önü açıldı.
Bundesliga'dan uzaklaşarak yeni bir meydan okuma arayışında
Ligue 1'den transfer olduktan sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lukeba, Avrupa'nın en umut vaat eden savunma oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Ancak Red Bull Arena'da geçirdiği üç sezonun ardından, oyuncunun daha büyük bir lige ya da şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma geçmeyi hedeflediği ve bu nedenle ayrılık sinyalleri verdiği söyleniyor. Leipzig'de geçirdiği süre boyunca savunma oyuncusu 97 maça çıktı, iki gol attı ve bir asist yaptı; ayrıca bir DFL-Supercup şampiyonluğuna katkıda bulundu.
Müzakerelerin bu yaz yoğunlaşması bekleniyor
Fiyat etiketi artık 65 milyon avroya yaklaşan Lukeba için Arsenal muhtemelen rakiplerle rekabet etmek zorunda kalacak, ancak şu anda bu konuda en aktif olan kulüp onlar gibi görünüyor. Gunners, ana hedeflerini garantilemek için büyük harcamalar yapmaya hazır olduklarını zaten göstermiş durumda ve Lukeba, kulüp için uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Ancak, Leipzig'e resmi bir teklifte bulunmadan önce, Arsenal bu sezon kupaları kazanmaya odaklanmaya devam edecek. Arteta'nın takımı şu anda Premier League tablosunun zirvesinde, Manchester City'nin dokuz puan önünde yer alıyor. Ayrıca FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadeleye devam ediyorlar.