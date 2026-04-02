Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAININGAFP
Yosua Arya

Çeviri:

Bundesliga'nın dev kulüplerinden biri, Arsenal'in transfer hedefindeki savunma oyuncusu için istediği fiyatı düşürdü; bu durum Arsenal'e transfer konusunda umut verdi

Arsenal
Transfers
C. Lukeba
Premier Lig
RB Leipzig
Bundesliga

Mikel Arteta’nın çalıştırdığı Arsenal, Castello Lukeba’yı kadrosuna katma yolunda yeşil ışık aldı. Haberlere göre RB Leipzig, Fransız milli oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinden daha düşük bir ücreti kabul etmeye hazır; bu durum, Arsenal’i bu yaz oyuncuyu kadrosuna katma yarışında en avantajlı konuma getiriyor.

  • Leipzig, Lukeba'nın fiyatını düşürmeye hazır

    Haberlere göre Leipzig, bu yaz Lukeba için mali beklentilerini düşürmeye hazır. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinde 80 milyon avro (70 milyon sterlin/92 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunsa da, Bundesliga ekibi transferi kolaylaştırmak için bu rakamın altında bir anlaşma yapmaya hazır. Sky Germany'nin haberlerine göre, kulüp 65 milyon avro (57 milyon sterlin/75 milyon dolar) ile 70 milyon avro (61 milyon sterlin/81 milyon dolar) aralığındaki bir teklifi kabul etmeye hazır. Bu fiyat indiriminin Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasında bir teklif savaşını tetiklemesi bekleniyor. Eski Lyon oyuncusunun Almanya'da geçirdiği üç yılın ardından yeni bir meydan okuma arayışında olduğu bildiriliyor.

  • VfB Stuttgart v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Arsenal, liderlik koltuğuna oturdu

    Arteta'nın, Arsenal savunmasına daha fazla kalite ve derinlik katmak amacıyla bu genç stoperi büyük bir hayranlıkla takip ettiği düşünülüyor. İlk 11'de yer alabilecek çok yönlü bir oyuncu arayışında olan Gunners, son haftalarda Lukeba ile sık sık anılıyor. L'Equipe'in edindiği bilgilere göre, kuzey Londra kulübü Fransız oyuncunun olası transferi konusunda görüşmelere çoktan başladı. Leipzig'in 80 milyon avroluk çıkış maddesi konusundaki tutumunu yumuşatmaya hazır olmasıyla, Arsenal'in bu çok beğenilen genç oyuncu için resmi görüşmelere başlamasının önü açıldı.

  • Bundesliga'dan uzaklaşarak yeni bir meydan okuma arayışında

    Ligue 1'den transfer olduktan sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lukeba, Avrupa'nın en umut vaat eden savunma oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Ancak Red Bull Arena'da geçirdiği üç sezonun ardından, oyuncunun daha büyük bir lige ya da şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma geçmeyi hedeflediği ve bu nedenle ayrılık sinyalleri verdiği söyleniyor. Leipzig'de geçirdiği süre boyunca savunma oyuncusu 97 maça çıktı, iki gol attı ve bir asist yaptı; ayrıca bir DFL-Supercup şampiyonluğuna katkıda bulundu.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Müzakerelerin bu yaz yoğunlaşması bekleniyor

    Fiyat etiketi artık 65 milyon avroya yaklaşan Lukeba için Arsenal muhtemelen rakiplerle rekabet etmek zorunda kalacak, ancak şu anda bu konuda en aktif olan kulüp onlar gibi görünüyor. Gunners, ana hedeflerini garantilemek için büyük harcamalar yapmaya hazır olduklarını zaten göstermiş durumda ve Lukeba, kulüp için uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor. Ancak, Leipzig'e resmi bir teklifte bulunmadan önce, Arsenal bu sezon kupaları kazanmaya odaklanmaya devam edecek. Arteta'nın takımı şu anda Premier League tablosunun zirvesinde, Manchester City'nin dokuz puan önünde yer alıyor. Ayrıca FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadeleye devam ediyorlar.

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Mönchengladbach crest
Mönchengladbach
BMG