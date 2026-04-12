Bundesliga kulübü, Avrupa'nın en büyük beş liginin tarihinde bir kadını teknik direktör olarak atayan ilk kulüp oldu

Union, Eta'nın mevcut sezonun geri kalanında takımı yöneteceğini doğruladı. Union'ın erkekler profesyonel futbol direktörü Horst Heldt, "Şu ana kadar sezonun ikinci yarısı bizim için son derece hayal kırıklığı yaratan bir seyir izledi ve ligdeki konumumuzun gözümüzü kör etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. "Durumumuz hâlâ riskli ve ligdeki yerimizi garantilemek için acilen puana ihtiyacımız var. Kış tatilinden bu yana oynadığımız on dört maçta sadece iki galibiyet aldık ve son haftalarda sergilediğimiz performans, mevcut kadroyla durumu tersine çevirebileceğimize dair bize güven vermiyor. Bu nedenle yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik.

"Marie-Louise Eta'nın, planlandığı gibi yaz aylarında kadınlar profesyonel takımının baş antrenörü olmadan önce bu görevi geçici olarak üstlenmeyi kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum."