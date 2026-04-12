Bundesliga kulübü, Avrupa'nın en büyük beş liginin tarihinde bir kadını teknik direktör olarak atayan ilk kulüp oldu
Baumgart, kötü sonuçların ardından görevden alındı
Yönetim değişikliği, Union yönetiminin kulübün birinci ligdeki geleceği konusunda endişelenmesine neden olan bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından gerçekleşti. Baumgart, takımın Heidenheim’a 3-1 yenildiği maçın hemen ardından Cumartesi gecesi görevinden alındı. Bu mağlubiyet, yılbaşından bu yana takımın formunun dibe vurduğunu ve kış tatilinden bu yana oynanan 14 maçta sadece iki galibiyet alabildiğini gören yönetim kurulu için bardağı taşıran son damla oldu. Union şu anda 11. sırada yer alıyor, ancak ligin bitimine 5 maç kala küme düşme play-off potasından sadece 7 puan önde. Kulüp teknik kadrosunu tamamen yenileme kararı alırken, Baumgart'ın yanı sıra yardımcı antrenörler Danilo de Souza ve Kevin McKenna da görevlerinden alındı.
Union Berlin'in teknik direktör değişikliğiyle ilgili resmi açıklaması
Union, Eta'nın mevcut sezonun geri kalanında takımı yöneteceğini doğruladı. Union'ın erkekler profesyonel futbol direktörü Horst Heldt, "Şu ana kadar sezonun ikinci yarısı bizim için son derece hayal kırıklığı yaratan bir seyir izledi ve ligdeki konumumuzun gözümüzü kör etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. "Durumumuz hâlâ riskli ve ligdeki yerimizi garantilemek için acilen puana ihtiyacımız var. Kış tatilinden bu yana oynadığımız on dört maçta sadece iki galibiyet aldık ve son haftalarda sergilediğimiz performans, mevcut kadroyla durumu tersine çevirebileceğimize dair bize güven vermiyor. Bu nedenle yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik.
"Marie-Louise Eta'nın, planlandığı gibi yaz aylarında kadınlar profesyonel takımının baş antrenörü olmadan önce bu görevi geçici olarak üstlenmeyi kabul etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum."
Erkekler futbolunda kadınlar için bir dönüm noktası
Eta'nın Alte Forsterei'ye atanması, Avrupa futbolunun teknik direktörlük dünyasında devasa bir dönüşümü temsil ediyor. Henüz 34 yaşında olan Eta, uzun süredir devam eden bir engeli aşarak Bundesliga tarihinin ve geleneksel "büyük beş" liglerin ilk kadın baş antrenörü olmaya hazırlanıyor. Atanmasının tarihi önemi bir yana, Eta'nın öncelikli hedefi saha içindeki performans ve sezonun sonlarında küme düşme hattına düşmemek için gerekli puanları toplamak.
"Tablonun alt yarısındaki puan farkları göz önüne alındığında, Bundesliga'da kalmamız henüz garanti değil. Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden dolayı çok mutluyum. Union'un güçlü yanlarından biri her zaman bu tür durumlarda bir araya gelme yeteneğimiz olmuştur. Ve elbette, bu takımla kritik puanları alacağımıza inanıyorum," dedi Eta atandığı sırada.
Eta'nın Union'daki geçmişi
Eta, Almanya'nın başkentinde ilk kez manşetlere çıkmıyor. 2023-24 sezonunun başlarında, erkekler Bundesliga'sında yardımcı antrenörlük yapan ilk kadın olmuştu. Profesyonel takım kadrosuna katılmadan önce kulübün altyapı bölümlerinde görev yapmış olması, onun kulüp yapısı içindeki deneyimini derinleştirmiştir. Aynı sezon, o dönemki baş antrenör Nenad Bjelica'nın üç maçlık cezasını çekmesi sırasında onun yerine geçerek kısa bir süreliğine gündeme gelmişti. Şimdi, kulübün uzun vadeli gelişim stratejisinin bir parçası olarak, sezonun sonuna kadar bu görevi kalıcı olarak üstlenecek ve yaz aylarında kadın profesyonel takımının baş antrenörlüğüne geçecek.