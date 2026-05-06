Salı akşamı Rojiblancos'un FC Arsenal'e 0-1 yenilmesiyle, Perşembe günü UEFA Conference League yarı finalinde mücadele edecek olan Rayo Vallecano dışında Avrupa kupalarında sadece bir İspanyol kulübü kaldı.
Çeviri:
Bundesliga için umut: Atlético Madrid'in elenmesi, Şampiyonlar Ligi'nde bir yer daha açacak mı?
Almanya'nın beş yıllık sıralamada İspanya'nın 0,567 puan gerisinde olması nedeniyle, FC Bayern München ve SC Freiburg, önümüzdeki sezon Bundesliga'nın sadece dört değil, ilk beş sıradaki takımının Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını sağlayabilir.
Federasyonların galibiyet, beraberlik ve bir sonraki tura yükselme için aldıkları puanlar, ilgili federasyona bağlı ve üç Avrupa kupası turnuvasına katılmaya hak kazanan tüm kulüplerin toplam sayısına bölünür. Almanya'da bu sayı toplam yedi, İspanya'da ise sekizdir.
Bu da, Bundesliga için bir puanın LaLiga'ya göre daha fazla ağırlık taşıdığı anlamına geliyor. Hesaplandığında, Almanya kazanılan her puan için sıralamada 0,142 puan yükselirken, İspanya'da bu rakam sadece 0,125.
Temel kural şudur: Uluslararası bir turnuvada kazanılan her galibiyet ülkeye iki puan, beraberlik ise bir puan kazandırır. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükselmek 1,5 puan, Avrupa Ligi'nde bir puan ve Konferans Ligi'nde 0,5 puan kazandırır.
Leipzig, Leverkusen, Stuttgart ve Hoffenheim bundan faydalanabilir
Buna göre, Bayern’in PSG’yi yenerek ve Freiburg’un Sporting Braga’yı mağlup ederek finalde yer alması ve aynı zamanda Rayo Vallecano’nun Racing Strasbourg’a yenilmesi durumunda Almanya, lig üzerinden beşinci bir katılım hakkı elde eder.
Aynı zamanda, her iki Alman kulübünün de elenmesi durumunda beşinci bir katılım hakkı tamamen imkansız sayılmaz. Hem Bayern hem de Freiburg rövanş maçlarını bir gol farkla kazanıp penaltı atışlarında elenirlerse, Almanya dört puan alır ve İspanya'ya karşı 0,571 puan farkı kapatır. Rayo Vallecano Conference League'de elenirse, bu yer garantilenmiş olur.
Böyle bir senaryoda RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, VfB Stuttgart ve TSG Hoffenheim bundan faydalanır. Dört kulüp de Bundesliga'nın son iki haftasında FC Bayern ve BVB'nin ardından kalan iki Şampiyonlar Ligi kontenjanı için mücadele ediyor. Beşinci sıra yeterli olursa, bu dört kulüpten en az ikisi Şampiyonlar Ligi'ne kesin olarak katılmaya hak kazanır.