Bundesliga için umut: Atlético Madrid'in elenmesi, Şampiyonlar Ligi'nde bir yer daha açacak mı?

Almanya'nın beş yıllık sıralamada İspanya'nın 0,567 puan gerisinde olması nedeniyle, FC Bayern München ve SC Freiburg, önümüzdeki sezon Bundesliga'nın sadece dört değil, ilk beş sıradaki takımının Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını sağlayabilir.

Federasyonların galibiyet, beraberlik ve bir sonraki tura yükselme için aldıkları puanlar, ilgili federasyona bağlı ve üç Avrupa kupası turnuvasına katılmaya hak kazanan tüm kulüplerin toplam sayısına bölünür. Almanya'da bu sayı toplam yedi, İspanya'da ise sekizdir.

Bu da, Bundesliga için bir puanın LaLiga'ya göre daha fazla ağırlık taşıdığı anlamına geliyor. Hesaplandığında, Almanya kazanılan her puan için sıralamada 0,142 puan yükselirken, İspanya'da bu rakam sadece 0,125.

Temel kural şudur: Uluslararası bir turnuvada kazanılan her galibiyet ülkeye iki puan, beraberlik ise bir puan kazandırır. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükselmek 1,5 puan, Avrupa Ligi'nde bir puan ve Konferans Ligi'nde 0,5 puan kazandırır.