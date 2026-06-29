"Bundesliga için fazla iyi!" Harry Kane'e FC Bayern'e transferi nedeniyle sert eleştiriler

İngiliz liginin en golcü oyuncuları sıralamasında Alan Shearer’ın (260) ardından ikinci sırada yer alan Kane (213 gol), kariyerinin ilk şampiyonluğunu ancak Tottenham Hotspur’dan ayrıldıktan sonra Münih’te kazanmıştı. Ancak Owen, Almanya’nın rekor şampiyonu ile kazanılan bu şampiyonluğun bu olağanüstü forvetin büyüklüğünü “asla tam anlamıyla tanımlamadığını” yazdı, “çünkü Bayern zaten neredeyse her zaman Bundesliga’yı kazanıyor. Bayern Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olsaydı, belki de bunu farklı görürdük – ama kazanmadılar.”

Yine de Owen, Kane’in 32 yaşında bile oyununun “gittikçe daha iyi” hale gelmesini takdir ediyor. Owen, bu golcünün Lionel Messi veya Kylian Mbappé gibi bir oyuncu olmadığını, “ama yine de şüphesiz dünyanın en iyi golcüsü” olduğunu vurguladı. Kane’in transferine yönelik eleştiriler, Owen’ın onun hakkındaki görüşünü değiştirmiyor: “O harika bir futbolcu, olağanüstü bir kaptan ve muhteşem bir insan. Ama her şeyden önce o bir rol model. Lionel Messi, Pelé ya da Diego Maradona olmak zorunda olmadığının bir kanıtı.”

Kane, ABD’de son olarak Gary Lineker’i geçerek İngiltere’nin Dünya Kupası golcüleri sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Çarşamba günü (18.00 saatinde MESZ/ARD ve MagentaTV’de) Münih’te oynanacak 16’da 1 maçında İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.