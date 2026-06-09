Bundesliga'dan sadece iki kulüp yarışta kaldı! Süper yetenek Kennet Eichhorn'un geleceğine ilişkin kararın alınması an meselesi gibi görünüyor

Bunların arasında, uyumlu medya haberlerine göre oyuncuların yüksek talepleri nedeniyle yarıştan çekilen BVB ve FC Bayern München de bulunuyor. Öte yandan kicker dergisine göre, diğer haberlerin aksine, FC Liverpool’un transferi kazanma şansı zayıf görünüyor. Bunun yerine Leverkusen biraz daha önde gibi görünüyor.

Cuma günü teknik direktör sorununun çözülmesi, Eichhorn'un son şüphelerini de ortadan kaldırmış olabilir. Söylentilere göre 16 yaşındaki oyuncu, Werkself'te Kasper Hjulmand'ın yerine kimin geçeceğini sabırla beklemiş. Böyle bir bağlılık, yaklaşan bir transferin işareti olarak değerlendirilebilir. Buna göre, yeni B04 teknik direktörü Carles Martinez ile de görüşmüş olduğu varsayılabilir.

Ayrıca Martinez, yetenekleri geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip ve Bayer'in eski başarılı teknik direktörü Xabi Alonso ile benzerlikler taşıyor. Topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışı, defansif orta sahada büyük güçlere sahip olan Eichhorn'un oyun stiline de fayda sağlayacaktır.

Leipzig ise özellikle geçmişteki birçok başarılı örnekle dikkat çekiyor. Saksonya ekibine transfer olmak, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai ve şu anda Yan Diomande gibi bazı yetenekler için doğru bir karar oldu. Ancak Leverkusen de bu konuda puan kazanabilir. Geçen yaz Berlin'den Bayer'e transfer olan Ibrahim Maza, şu anda bu gelişmeyi bizzat yaşıyor. İkisinin de yakın temas halinde olduğu söyleniyor.