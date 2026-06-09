kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda çok sayıda ulusal ve uluslararası kulübün bu süper yeteneğe ilgisini belirtmesinin ardından, her şey Bayer Leverkusen ile RB Leipzig arasındaki bir rekabete dönüşüyor.
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Bundesliga'dan sadece iki kulüp yarışta kaldı! Süper yetenek Kennet Eichhorn'un geleceğine ilişkin kararın alınması an meselesi gibi görünüyor
Bunların arasında, uyumlu medya haberlerine göre oyuncuların yüksek talepleri nedeniyle yarıştan çekilen BVB ve FC Bayern München de bulunuyor. Öte yandan kicker dergisine göre, diğer haberlerin aksine, FC Liverpool’un transferi kazanma şansı zayıf görünüyor. Bunun yerine Leverkusen biraz daha önde gibi görünüyor.
Cuma günü teknik direktör sorununun çözülmesi, Eichhorn'un son şüphelerini de ortadan kaldırmış olabilir. Söylentilere göre 16 yaşındaki oyuncu, Werkself'te Kasper Hjulmand'ın yerine kimin geçeceğini sabırla beklemiş. Böyle bir bağlılık, yaklaşan bir transferin işareti olarak değerlendirilebilir. Buna göre, yeni B04 teknik direktörü Carles Martinez ile de görüşmüş olduğu varsayılabilir.
Ayrıca Martinez, yetenekleri geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip ve Bayer'in eski başarılı teknik direktörü Xabi Alonso ile benzerlikler taşıyor. Topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışı, defansif orta sahada büyük güçlere sahip olan Eichhorn'un oyun stiline de fayda sağlayacaktır.
Leipzig ise özellikle geçmişteki birçok başarılı örnekle dikkat çekiyor. Saksonya ekibine transfer olmak, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai ve şu anda Yan Diomande gibi bazı yetenekler için doğru bir karar oldu. Ancak Leverkusen de bu konuda puan kazanabilir. Geçen yaz Berlin'den Bayer'e transfer olan Ibrahim Maza, şu anda bu gelişmeyi bizzat yaşıyor. İkisinin de yakın temas halinde olduğu söyleniyor.
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Eichhorn tarafı muhtemelen yüklü bir peşinat talep ediyor
Ancak Eichhorn, yaşı nedeniyle Liverpool’da şimdilik hiç forma giyemeyecek gibi görünüyor. Bunun yerine, Reds onu 18 yaşına kadar bir kiralık kulübe göndermek zorunda kalacak.
Bir çıkış maddesine göre, Eichhorn'un transfer ücreti yaklaşık on milyon avro olacak. Genç oyuncu ve ekibi, bu transferden yüksek bir imza parası alarak kazançlı çıkacaklar.
Geçtiğimiz sezonda, U17 milli takım kaptanı, önce yaklaşık üç ay süren ciddi bir sindesmoz bağ yaralanması, ardından da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Bunun dışında, teknik direktör Stefan Leitl yönetiminde başkent ekibinin ilk onbirinde yer alan Eichhorn, bir kez daha kaçırılan yükselme şansına rağmen takımın parlayan yıldızı oldu.
Kennet Eichhorn: Hertha BSC'nin performans verileri ve istatistikleri
Maçlar 19 90 dakikadan uzun süreli görevler 2 Gol 2 Asist 0 Sarı kart 7 Kırmızı kart 1