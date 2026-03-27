Bundesliga'dan ilgi: BVB yaz aylarında büyük bir yeteneği kalıcı olarak kaybedecek mi?

Wätjen şu anda BVB tarafından ikinci lig takımı Bochum'a kiralanmış durumda. Ancak VfL'de bu orta saha oyuncusu sadece rotasyon oyuncusu olarak görev alıyor; teknik direktör Uwe Rösler bunun yerine daha çok kulübün kendi altyapısından yetişen Mats Pannewig ve Cajetan Lenz'e güveniyor.

WAZ'ın haberine göre, bu nedenle yaz aylarında başka bir kulübe kiralanması veya hatta kalıcı transferi konusunda tartışmalar sürüyor. İsimleri açıklanmayan birkaç Bundesliga kulübünün ilgilendiği söyleniyor, ancak VfL Bochum'da bir sezon daha geçirmesi de ihtimal dışı değil.

BVB'de Wätjen'in en azından kısa ve orta vadede yeterli süre alması pek olası görünmüyor. Önümüzdeki sezon için Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham ve Carney Chukwuemeka ile pozisyonunda dört üst düzey seçenek mevcut; ayrıca Dortmund aslında bir orta saha oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor.