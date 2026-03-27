WAZ'ın haberine göre, orta sahanın yıldız oyuncusu Kjell Wätjen'in Borussia Dortmund'daki geleceği belirsiz. Habere göre, 20 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezondan itibaren Siyah-Sarılar'da yer bulamaması mümkün.
Çeviri:
Bundesliga'dan ilgi: BVB yaz aylarında büyük bir yeteneği kalıcı olarak kaybedecek mi?
Wätjen şu anda BVB tarafından ikinci lig takımı Bochum'a kiralanmış durumda. Ancak VfL'de bu orta saha oyuncusu sadece rotasyon oyuncusu olarak görev alıyor; teknik direktör Uwe Rösler bunun yerine daha çok kulübün kendi altyapısından yetişen Mats Pannewig ve Cajetan Lenz'e güveniyor.
WAZ'ın haberine göre, bu nedenle yaz aylarında başka bir kulübe kiralanması veya hatta kalıcı transferi konusunda tartışmalar sürüyor. İsimleri açıklanmayan birkaç Bundesliga kulübünün ilgilendiği söyleniyor, ancak VfL Bochum'da bir sezon daha geçirmesi de ihtimal dışı değil.
BVB'de Wätjen'in en azından kısa ve orta vadede yeterli süre alması pek olası görünmüyor. Önümüzdeki sezon için Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham ve Carney Chukwuemeka ile pozisyonunda dört üst düzey seçenek mevcut; ayrıca Dortmund aslında bir orta saha oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor.
BVB, Süle, Brandt ve Özcan'ın ardından dördüncü oyuncusunu da kaybedecek mi?
Eğer ayrılık gerçekleşirse, Wätjen, Niklas Süle, Julian Brandt ve Salih Özcan'ın ardından sezon sonunda BVB'den ayrılan dördüncü oyuncu olacak. Ayrıca Dortmund, sol bek Kaua Prates ve hücum oyuncusu Justin Lerma ile önümüzdeki sezon için şimdiden iki oyuncu transfer etti.
Wätjen, 2015 yılında FSV Gevelsberg'den BVB'nin altyapısına transfer olmuştu. 2024 yılında profesyonel kadroya dahil edilen oyuncu, Bundesliga'da dört maça çıktı (bir asist). Siyah-sarılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
4 Nisan, 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 Nisan, 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 Nisan, 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)