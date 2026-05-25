Kış transfer döneminin son gününde Felipe Chavez, 1. FC Köln'e kiralık olarak transfer oldu. Ancak Sky'ın verdiği bilgilere göre Köln kulübü satın alma hakkından vazgeçecek, bu nedenle genç oyuncu şimdilik FC Bayern München'e geri dönecek.
Bundesliga'daki kiralık sözleşmesi kısa süreli olacak: Orta saha yeteneği görünüşe göre FC Bayern Münih'e geri dönüyor
Mart ayında Abendzeitung gazetesi, Köln'ün oyuncuyu kadroya kalıcı olarak katma opsiyonunu kullanmayı planladığını yazmıştı. Chavez, eski teknik direktör Luka Kwasniok yönetiminde sadece birkaç kısa süreli maça çıkmış olsa da, 1. FC bu genç yeteneğe net bir plan sunmuştu: "Onu adım adım Bundesliga'ya alıştırmak istiyoruz," demişti o dönemde spor direktörü Thomas Kessler.
Köln, tahmini olarak milyonlarca avro civarında olan transfer ücretini ödeseydi, FCB yine de Chavez'i Säbener Straße'ye geri getirme imkanına sahip olacaktı. Kulüp içinde büyük bir yetenek olarak görülen Perulu oyuncu için Bayern, 2027 ve 2028 yılları için geri alım hakkı elde etmişti.
Hem Münih’te hem de Köln’de: Chavez şu ana kadar sadece kısa süreli görevlerde bulundu
Noel Aseko'nun aksine, Münih ekibi Chavez'in durumunda bu haktan hiç yararlanmak zorunda kalmadı. Ancak Perulu milli oyuncu, küme düşme mücadelesinde sınırlı bir süre sahada kalabildi.
Köln'de teknik direktör değişikliği ve Rene Wagner'in göreve gelmesinden sonra bile, bu çok yönlü orta saha oyuncusu nadiren forma giydi. Toplamda Köln formasıyla yedi maçta sahaya çıktı. Ancak bu maçlarda sadece 96 dakika süre aldı. 32. haftada Union Berlin ile 2-2 berabere kaldıkları maçta, orta sahada 28 dakika süre aldı. Bu, onun en uzun ve aynı zamanda son maçı oldu.
Bundesliga'daki ilk maçına ise Alman rekor şampiyonu formasıyla çıkmıştı. Ocak ayında Vincent Kompany, VfL Wolfsburg ve FC Augsburg ile oynanan maçlarda ona toplam 12 dakika süreyle ilk iki kısa süreli forma şansı verdi.
Şu ana kadar sol ayaklı oyuncu, Almanya'nın en üst liginde ilk gol veya asistini bekliyor. Sözleşmesi şu anda 2027 yılına kadar devam ediyor.
Felipe Chavez: 2025/2026 Bundesliga İstatistikleri
Takım Maçlar Oynama Süresi Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı Kartlar FC Bayern Münih 2 12 - - - - FC Köln 7 96 - - - -