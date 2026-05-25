Noel Aseko'nun aksine, Münih ekibi Chavez'in durumunda bu haktan hiç yararlanmak zorunda kalmadı. Ancak Perulu milli oyuncu, küme düşme mücadelesinde sınırlı bir süre sahada kalabildi.

Köln'de teknik direktör değişikliği ve Rene Wagner'in göreve gelmesinden sonra bile, bu çok yönlü orta saha oyuncusu nadiren forma giydi. Toplamda Köln formasıyla yedi maçta sahaya çıktı. Ancak bu maçlarda sadece 96 dakika süre aldı. 32. haftada Union Berlin ile 2-2 berabere kaldıkları maçta, orta sahada 28 dakika süre aldı. Bu, onun en uzun ve aynı zamanda son maçı oldu.

Bundesliga'daki ilk maçına ise Alman rekor şampiyonu formasıyla çıkmıştı. Ocak ayında Vincent Kompany, VfL Wolfsburg ve FC Augsburg ile oynanan maçlarda ona toplam 12 dakika süreyle ilk iki kısa süreli forma şansı verdi.

Şu ana kadar sol ayaklı oyuncu, Almanya'nın en üst liginde ilk gol veya asistini bekliyor. Sözleşmesi şu anda 2027 yılına kadar devam ediyor.