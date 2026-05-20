Bundesliga'da teknik direktör bombası mı? Oliver Glasner'in spor direktörlerinin "tercih ettiği isim" olduğu söyleniyor

Leverkusen için sorun şu: Rapora göre Glasner, kulübün teklifine henüz yanıt vermedi. Avusturyalı teknik adam, şu anda menajerlik yaptığı Crystal Palace ile Premier League’in son haftasında şampiyon FC Arsenal’e karşı oynayacakları maça ve önümüzdeki hafta Rayo Vallecano ile oynanacak Conference League finaline hazırlanıyor.

Glasner'in durumu belirsizliği, eleştirilerin hedefindeki Hjulmand'ın şimdilik görevde kalacağı anlamına da geliyor. Danimarkalı teknik adamın Bayer ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın ardından, Erik ten Hag'ın halefinin de bir sezonun ardından ayrılması gerektiği kesinleşti.

Buna paralel olarak, spor direktörü Rolfes, Bundesliga'nın son haftasında Hamburger SV ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Hjulmand'a destek vermekten kaçındı ve sadece onun geçerli sözleşmesine atıfta bulundu.