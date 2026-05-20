Hatta Glasner'in, spor direktörleri Fernando Carro (61) ve Simon Rolfes (44)'in "tercih ettikleri çözüm" olduğunu yazıyor.
Çeviri:
Bundesliga'da teknik direktör bombası mı? Oliver Glasner'in spor direktörlerinin "tercih ettiği isim" olduğu söyleniyor
Leverkusen için sorun şu: Rapora göre Glasner, kulübün teklifine henüz yanıt vermedi. Avusturyalı teknik adam, şu anda menajerlik yaptığı Crystal Palace ile Premier League’in son haftasında şampiyon FC Arsenal’e karşı oynayacakları maça ve önümüzdeki hafta Rayo Vallecano ile oynanacak Conference League finaline hazırlanıyor.
Glasner'in durumu belirsizliği, eleştirilerin hedefindeki Hjulmand'ın şimdilik görevde kalacağı anlamına da geliyor. Danimarkalı teknik adamın Bayer ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın ardından, Erik ten Hag'ın halefinin de bir sezonun ardından ayrılması gerektiği kesinleşti.
Buna paralel olarak, spor direktörü Rolfes, Bundesliga'nın son haftasında Hamburger SV ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Hjulmand'a destek vermekten kaçındı ve sadece onun geçerli sözleşmesine atıfta bulundu.
Oliver Glasner'in Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eriyor
Glasner yazdan itibaren boşta olacak. Aylar önce, bu sezonun sonunda Palace’tan ayrılacağını duyurmuştu. Londra’daki sözleşmesi de o zaman sona erecek. O zamandan beri birçok tanınmış kulüple adı anıldı, ancak seçenekler giderek azalıyor gibi görünüyor.
Örneğin, Chelsea'de yazdan itibaren eski Bayern koçu Xabi Alonso (44) göreve başlayacak, eski krizdeki İngiliz rekor şampiyonu Manchester United ise geçici teknik direktör Michael Carrick (44) yönetiminde istikrarı yakaladı ve eski profesyonel oyuncunun görevine devam etmesi muhtemel görünüyor.
Glasner, Bundesliga'yı çok iyi tanıyor. Orada önce VfL Wolfsburg'u (2019-2021) çalıştırdı ve ardından iki yıl Eintracht Frankfurt'ta görev yaptı. Hessen ekibiyle Avrupa Ligi'ni kazandı. Ardından İngiltere'ye geçti ve Crystal Palace ile sansasyonel bir şekilde FA Cup'ı, ardından da İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.
Sport Bild'e göre, Bayer AG'nin patronu Werner Wenning (79), son iki teknik direktör kararının ardından, Glasner'i "başarı garantisi" olarak sunmak istemiş olabilir.