Sport Bild’in haberine göre, RB Leipzig 29 yaşındaki oyuncuya ilgi göstermeye başladı. Habere göre, Saksonya ekibinin yeni baş antrenörü Martin Demichelis, gelecekte iki 8 numara ile oynamak istiyor ve Amiri’yi, kadroda yer alan Christoph Baumgartner’in yanında oynayacak ideal partner olarak görüyor.
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Bundesliga’da büyük transfer mi olacak? Rakip takımın, Mainz 05’in Dünya Kupası kadrosunda yer alan Nadiem Amiri’yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor
Geçen yaz da Bullen’in bu orta saha oyuncusuna ilgi duyduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Ancak o dönemde bu konu pek ciddiye alınmamıştı. O zamanlar BVB ve Premier Lig kulüpleri de Amiri’yi takip ediyordu; hatta Dortmund’un teknik direktörü Niko Kovac’ın 29 yaşındaki oyuncuyu en çok istediği isim olduğu söyleniyordu.
Leipzig’de Amiri, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yeteneklerini sergileme fırsatı bulabilir. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan RB, bir yıllık aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Amiri’nin kulübü Mainz ise uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırdı.
29 yaşındaki oyuncu, Mainz'da takımın en önemli isimlerinden biriydi. Uzun süren sakatlık dönemine rağmen tüm turnuvalarda toplam 35 maça çıktı ve bu maçlarda 17 gol atıp 4 asist yaptı.
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Julian Nagelsmann, Amiri’yi Dünya Kupası kadrosuna seçti
Gösterdiği güçlü performanslar sonunda Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ı da ikna etti ve Nagelsmann, onu ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosuna dahil etti.
Amiri, turnuvada Fildişi Sahili ile oynanan ikinci grup maçında ve Paraguay ile oynanan son 16 turu maçında oyuna sonradan girerek sahaya çıktı. Fildişi Sahili karşısında Deniz Undav’a attığı muhteşem bir orta ile 1-1’lik beraberlik golünü doğrudan hazırladı.
Mainz ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Bir transfer gerçekleşmesi durumunda Leipzig, Mainz’a uygun bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak ve bu ücret ancak olası oyuncu satışlarından elde edilebilir. Bu konuda, birçok kulübün ilgisini çeken Yan Diomande’nin ayrılması, kulübün kasasına taze para akışı sağlayabilir.