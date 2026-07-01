Geçen yaz da Bullen’in bu orta saha oyuncusuna ilgi duyduğuna dair söylentiler çıkmıştı. Ancak o dönemde bu konu pek ciddiye alınmamıştı. O zamanlar BVB ve Premier Lig kulüpleri de Amiri’yi takip ediyordu; hatta Dortmund’un teknik direktörü Niko Kovac’ın 29 yaşındaki oyuncuyu en çok istediği isim olduğu söyleniyordu.

Leipzig’de Amiri, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yeteneklerini sergileme fırsatı bulabilir. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan RB, bir yıllık aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Amiri’nin kulübü Mainz ise uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırdı.

29 yaşındaki oyuncu, Mainz'da takımın en önemli isimlerinden biriydi. Uzun süren sakatlık dönemine rağmen tüm turnuvalarda toplam 35 maça çıktı ve bu maçlarda 17 gol atıp 4 asist yaptı.



