Bundesliga başkanı Uli Hoeneß'e yanıt verdi: "Michael Olise Real Madrid'e gitmek isterse, bunun için yollar bulunacaktır"

Eintracht, son yıllarda Bundesliga'nın en verimli oyuncu satışı yapan kulübü haline gelmişti. 2023'te Randal Kolo Muani 95 milyon avroya Paris Saint-Germain'e transfer oldu; Ocak 2025'te Omar Marmoush 75 milyon avroya Manchester City'ye geçti ve Hugo Ekitike yaz aylarında 95 milyon avroya Liverpool FC'ye transfer oldu. Ancak Frankfurt, bu sezon kendi beklentilerinin gerisinde kalıyor.

Bundesliga'da şu anda sadece yedinci sırada yer alıyor ve bu da uluslararası turnuvalara katılamayacağı anlamına geliyor - tabii ki, ligde sekizinci sırada yer alan SC Freiburg, DFB Kupası'nda önce yarı finalde VfB Stuttgart'ı, ardından finalde FC Bayern veya Bayer Leverkusen'i yenmezse.

Hoeneß, Frankfurt School of Finance & Management'ın düzenlediği bir etkinlikte bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şahsen iyi oyuncuların satılmasından pek hoşlanmıyorum. FC Bayern'de her zaman şunu söylerim: Biz bir alıcı kulübüyüz, satıcı kulübü değiliz." Frankfurt yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann'a yönelik olarak şunları ekledi: "Axel Hellmann da, uzun vadede her satışta bir şeyler kaybettiğimizi anlayacaktır. Bir kerede 50, 60 milyon almak güzel, ama bunun sonucu ne olacak?"