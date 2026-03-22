ZDF'nin "Aktuelles Sportstudio" programında Krösche, FC Bayern München'in patronunun, Hessen ekibinin her zaman en değerli oyuncularını satmaması gerektiği yönündeki transfer tavsiyesine değindi.
Bundesliga başkanı Uli Hoeneß'e yanıt verdi: "Michael Olise Real Madrid'e gitmek isterse, bunun için yollar bulunacaktır"
"FC Bayern'in de gelecekte oyuncularını kaybedeceğine inanıyorum," diyen Krösche, uluslararası basında dolaşan söylentilere de değindi: "Michael Olise gibi bir oyuncu Real Madrid'e gitmek isterse, bunun için fırsatlar olacaktır."
Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, Real Madrid veya Premier League'in önde gelen kulüplerinin bu olağanüstü yetenekli oyuncuya göz diktiğine dair haberler sık sık gündeme gelmişti. "Piyasa değişti. Diğer ülkeler ve kulüpler farklı imkanlara sahip. Bundesliga'nın uluslararası bağlamda rekabet gücünü korumak, bizim temel önceliğimizdir," diye açıkladı Krösche.
Eintracht Frankfurt Avrupa kupalarına katılamayabilir - Uli Hoeneß eleştiride bulundu
Eintracht, son yıllarda Bundesliga'nın en verimli oyuncu satışı yapan kulübü haline gelmişti. 2023'te Randal Kolo Muani 95 milyon avroya Paris Saint-Germain'e transfer oldu; Ocak 2025'te Omar Marmoush 75 milyon avroya Manchester City'ye geçti ve Hugo Ekitike yaz aylarında 95 milyon avroya Liverpool FC'ye transfer oldu. Ancak Frankfurt, bu sezon kendi beklentilerinin gerisinde kalıyor.
Bundesliga'da şu anda sadece yedinci sırada yer alıyor ve bu da uluslararası turnuvalara katılamayacağı anlamına geliyor - tabii ki, ligde sekizinci sırada yer alan SC Freiburg, DFB Kupası'nda önce yarı finalde VfB Stuttgart'ı, ardından finalde FC Bayern veya Bayer Leverkusen'i yenmezse.
Hoeneß, Frankfurt School of Finance & Management'ın düzenlediği bir etkinlikte bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şahsen iyi oyuncuların satılmasından pek hoşlanmıyorum. FC Bayern'de her zaman şunu söylerim: Biz bir alıcı kulübüyüz, satıcı kulübü değiliz." Frankfurt yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann'a yönelik olarak şunları ekledi: "Axel Hellmann da, uzun vadede her satışta bir şeyler kaybettiğimizi anlayacaktır. Bir kerede 50, 60 milyon almak güzel, ama bunun sonucu ne olacak?"
Hoeneß döneminde Bayern, hiçbir oyuncu için 45 milyon avrodan fazla para ödemedi
Hoeneß'in yönetiminde Bayern, hiçbir oyuncu için 45 milyon avrodan fazla gelir elde etmedi. Bu tutara karşılık Robert Lewandowski (FC Barcelona, 2022), Lucas Hernandez (PSG, 2023) ve Matthijs de Ligt (Manchester United, 2024) olmak üzere üç oyuncu transfer edildi. En pahalı transfer ise Tottenham Hotspur'a yaklaşık 100 milyon euro ödenen Harry Kane oldu. 74 yaşındaki teknik adam, "Bugün onu 150 milyon avroya alırdım" dedi. "Çünkü o, Bayern Münih için bir rüya. Dünya çapında bir simge. İyi bir karakter, gençlerimiz, 18 yaşındaki oyuncularımız için bir rol model. Onları kucaklıyor. Onlara topu nasıl vurmaları gerektiğini söylüyor."
Potansiyel bir alıcı, Olise için de benzer bir meblağ ödemek zorunda kalacaktır. Fransız oyuncu, Crystal Palace'tan Münih'e 53 milyon euroya transfer olduktan sonra 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor.
Eintracht Frankfurt'tan rekor sayıda oyuncu ayrıldı
Oyuncular Transfer ücreti Yıl Yeni kulüp Randal Kolo Muani 95 milyon euro 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 milyon euro 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 milyon euro 2025 Manchester City Luka Jovic 63 milyon euro 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 milyon euro 2019 West Ham United