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'Bundan nefret ettim, hoşuma gitmedi' - Paul Scholes, Danny Welbeck'in Manchester United'dan ayrılışını hatırlattı ve Arsenal'ı aynı hatayı tekrarlamamaları konusunda uyardı
Scholes, Arsenal'dan ayrılması için sürpriz adayı belirledi
Manchester United efsanesi, Arsenal'ın mevcut transfer stratejisine dair net bir değerlendirmede bulundu ve Kuzey Londra kulübünün bu yaz takımdan göndermesi gereken yanlış oyunculara baktığını öne sürdü. 19 yaşındaki Myles Lewis-Skelly'nin, Premier League'deki rakiplere sürpriz bir transferle gidebileceği konuşulurken Scholes, baltanın bunun yerine Mikel Arteta'nın çok konuşulan transferlerinden birine inmesi gerektiğine inanıyor.
Sky Bet'in sunduğu The Overlap Fan Debate'te konuşan Scholes, genç İngiliz oyuncuyu tecrübeli İspanyol yıldızın önünde tuttuğunu açıkça dile getirdi. Scholes, "Lewis-Skelly'yi merkez orta sahada Zubimendi'ye tercih ederim" dedi. "Bence Zubimendi geçen yıl zorlandı. Eğer göndereceğiniz bir oyuncu varsa, bu o olur."
- Getty
Akademiye sadakat mi, transfer piyasasının acımasızlığı mı
Scholes, Lewis-Skelly gibi altyapıdan yetişen bir yeteneğin kaybedilmesinin kulübün kültürüne neden zarar vereceğini daha da ayrıntılı şekilde anlattı ve bu durumu, Old Trafford'da kendi futbolculuk dönemindeki tartışmalı bir ayrılıkla karşılaştırdı. Altyapıdan çıkan oyuncuların, dışarıdan yapılan ve mutlaka daha yüksek bir tavan sunmayabilecek transferlere yer açmak için gönderilmesini görmekten köklü bir rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
Eski orta saha oyuncusu, Manchester United'ın yıllar önce belli bir forveti Kuzey Londra'ya satma kararıyla doğrudan paralellik kurarak, bu tür hamlelerin duygusal ve sportif etkisine dikkat çekti. Şöyle ekledi: "Bu bana Danny Welbeck'in Manchester United'dan ayrıldığı zamanı biraz hatırlatıyor. Bundan nefret etmiştim, hoşuma gitmemişti. Danny, Myles Lewis-Skelly'den biraz daha büyüktü ama kendi oyuncularınızı kaybettiğinizde bu hayal kırıklığı yaratıyor.
Carragher şaşkınlık korosuna katıldı
Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Arsenal'ın genç yıldızını ülke içindeki rakiplerine aktif olarak pazarlayabileceği haberleri karşısında aynı ölçüde şaşkınlık yaşadı. Bu haftanın başlarında ortaya çıkan haberlerde, Arsenal'ın Lewis-Skelly'yi hem Chelsea'ye hem de Manchester United'a önermiş olabileceği belirtildi. Carragher, genç oyuncunun Avrupa futbolunun en büyük sahnelerindeki önceki performansları göz önüne alındığında bu hamleyi anlamakta zorlanıyor.
Carragher şöyle dedi: "Bunun onun tarafından mı yoksa kulüp tarafından mı geldiğini düşünüyorsunuz? Olayın biraz garip olan tarafı buydu. Neredeyse Arsenal, Myles Lewis-Skelly'yi Manchester United'a önermiş gibi hissettirdi. Ayrılmak istediğini söyleyen Myles Lewis-Skelly değildi ya da onun ekibi böyle bir şeyi ortaya atmıyordu. Şaşkınlığın kaynağı da buydu. Hâlâ buna inanamıyorum."
- CBS Sports Golazo
Arteta transfer spekülasyonları konusunda temkinli konuştu
Carragher, kariyerinin bu kadar erken bir döneminde böylesine üst düzeyde oynayabilmek için gereken ender yeteneği vurgulayarak övgülerini sürdürdü. "O yaşta o seviyede oynayabilmek için oldukça özel biri olmanız gerekir. Tüm genç oyuncuların inişleri ve çıkışları olur. Geçen sezon muhtemelen istediği kadar forma giyemedi."
Arsenal teknik direktörüne çok yönlü genç oyuncusunun geleceğiyle ilgili sonunda doğrudan soru yöneltildiğinde, Mikel Arteta ne satış ihtimalini doğrulayan ne de reddeden diplomatik bir yanıt vermeyi tercih etti. Gunners'ın teknik direktörü Mikel Arteta, haftanın başında Lewis-Skelly'nin geleceğiyle ilgili ısrarla sorulan sorular karşısında ise ağzındaki baklayı çıkarmadı. "Herhangi bir spekülasyon hakkında konuşmayacağım" dedi. "Oyuncularımız hakkında spekülasyon varsa, bu iyiye işarettir."
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