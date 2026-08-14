'Bundan nefret ettim, hoşuma gitmedi' - Paul Scholes, Danny Welbeck'in Manchester United'dan ayrılışını hatırlattı ve Arsenal'ı aynı hatayı tekrarlamamaları konusunda uyardı

Manchester United efsanesi, Arsenal'ın mevcut transfer stratejisine dair net bir değerlendirmede bulundu ve Kuzey Londra kulübünün bu yaz takımdan göndermesi gereken yanlış oyunculara baktığını öne sürdü. 19 yaşındaki Myles Lewis-Skelly'nin, Premier League'deki rakiplere sürpriz bir transferle gidebileceği konuşulurken Scholes, baltanın bunun yerine Mikel Arteta'nın çok konuşulan transferlerinden birine inmesi gerektiğine inanıyor.

Sky Bet'in sunduğu The Overlap Fan Debate'te konuşan Scholes, genç İngiliz oyuncuyu tecrübeli İspanyol yıldızın önünde tuttuğunu açıkça dile getirdi. Scholes, "Lewis-Skelly'yi merkez orta sahada Zubimendi'ye tercih ederim" dedi. "Bence Zubimendi geçen yıl zorlandı. Eğer göndereceğiniz bir oyuncu varsa, bu o olur."



