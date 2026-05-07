Bundan kısa bir süre önce duygusal anlar yaşadı! Niklas Süle son röportajını yarıda kesip elindeki McDonald's poşetini içeri taşıdı

Ama sırayla gidelim. Süle, yağlı hediyesini sunmadan önce kendi karakterini açıklamış ve asla taviz vermemiş olmaktan ne kadar gurur duyduğunu şiddetle vurgulamıştı. "Gittiğim her kulübe nasıl biri olduğumu söyledim. O zamanlar Dortmund'a şöyle demiştim: 'Eğer bağırıp çağıran bir kaptan arıyorsanız, ben o değilim.' Marco Rose ile bir saat boyunca ayrı bir odada kaldım. O beni ateşledi. Bir ışık gibi parladım. Beni anladı. Nasıl biri olduğumu biliyor. Sonra ikinci ya da üçüncü kaptan oldum ve 15 kez kaptanlık pazubandını taktım, oysa ben öyle biri olmadığımı söylemiştim. Sonra düşündüm ki: Belki de bunu, 'Hey, o parayı kazanıyor. Önde gitmesi lazım.' dedikleri için yapıyorlar. Neden Bayern'de uzun süreler boyunca bu kadar iyi işledim? Çünkü orada bu rolü üstlenen başka oyuncular vardı. Takımdaki herkes bunu biliyordu," dedi ve ekledi: "Maçta hiçbir şey konuşmuyorum."

Süle hiçbir zaman "kimseyi zorlayıp 'Şimdi bana bunu öde ve beni al!' demedi. Aksine, her zaman farklı bir oyun oynadım. Eğer biri aksini söylerse, yalan söylüyor demektir." Açık sözlülüğü nedeniyle menajeri Volker Struth da onu uyarmıştı. "Bazen fazla dürüst olmamaya dikkat etmelisin," demişti. "Kariyerim boyunca binlerce oyuncu tanıdım ve sanırım hiçbiri çıkıp 'Süle, o bir pislikti' demez. Bunu hayal edemiyorum. Çünkü benim için insan her zaman 30 maç daha oynamaktan çok daha önemli olmuştur. Bu benim için önemli."

"Kesinlikle her şeyi doğru yapmadım" ama "bununla beş şampiyonluktan ya da beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan daha gurur duyuyorum. "Her zaman kendim gibi kaldım. Sporumla ilgili hiçbir zaman kendimi üstün görmedim. Ailem ve en yakın arkadaşlarım bununla çok gurur duyuyor. Bunu biliyorum," dedi ve gözlerinde yaşlarla ekledi: "Bu konuda neredeyse duygusallaşıyorum." Kısa bir an sonra McDonalds poşeti sahneye çıktı ve Hellmann da kahkahalara boğuldu.