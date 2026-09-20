Maguire, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını resmi açıklamadan önce sert şekilde eleştirmişti; annesi de bu karar karşısında kamuoyu önünde "kesinlikle dehşete düştüğünü" söylemişti. Bu tepkinin Tuchel'i açıkça rahatsız ettiği görüldü ve son kadro açıklamasında bu duruma doğrudan değindi.

Maguire'ın kamuoyu önündeki şikayetleri sorulduğunda Tuchel gazetecilere, “Bunun bir faydası olmuyor. Hiçbir faydası olmuyor” dedi. “Bunu ona hayatımın geri kalanında karşı kullanmayacağım, çünkü ben o tip bir insan değilim. Kolay ve çabuk unuturum ama bundan hoşlanmadım ve bunun bir faydası olmuyor.”

İngiltere Teknik Direktörü, Alexander-Arnold konusunda ise farklı bir ton benimsedi. Bek oyuncusunun geri dönme yönündeki kamuoyu önündeki isteğini kabul eden Tuchel, ondan savunma anlamında seviyesini yükseltmesini istedi.

Tuchel, “Yapmak zorunda, yapmak zorunda. Bu gerekli. Benim inancım bunu yapacağı yönünde ama başka seçeneği yok” dedi. “Neler yapabileceğini biliyorum. Yeteneğini biliyorum. Ne söylediğini biliyorum. İngiltere için oynamayı ne kadar çok istediğini ve formasını almak için savaşacağını. Dolayısıyla durum bu. Kampta ve önünde bir fırsat var. Bu uzun bir kamp ve kendini göstermek için iyi bir an.”

Tuchel, çağrı öncesinde savunmacıyla konuşmadığını da doğrulayarak şöyle ekledi: “Dünya Kupası'ndan önce onunla konuştum ve kararımı söyledim, bu kez ise iyi haber vardı. İyi haberi adaylık üzerinden aldı.”



