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GFX Harry Maguire Thomas TuchelGetty/GOAL
Muhammad Zaki
Çeviri:

‘Bundan HİÇ hoşlanmadım’ - Thomas Tuchel, Dünya Kupası tartışmasının ardından Manchester United yıldızı için İngiltere’den dışlanma sürerken Harry Maguire’a ACIMASIZ bir uyarı gönderdi

H. Maguire
İngiltere
T. Tuchel
M. United
İngiltere - İspanya
UEFA Nations League A
Premier Lig
Real Madrid
La Liga
T. Alexander-Arnold

Thomas Tuchel, Trent Alexander-Arnold’a sert bir savunma ültimatomu verirken Harry Maguire’ın milli takım kariyerinin kapısını fiilen kapattı. İngiltere Teknik Direktörü, son kadro seçiminde birkaç acımasız karara imza attı ve yürek burkan Dünya Kupası vedasının ardından bir sonraki turnuva döngüsüne hazırlanırken kültürde bir değişimin sinyalini verdi.

  • Alexander-Arnold yeniden çağrılırken Maguire kadro dışı bırakıldı

    Tuchel, İngiltere'nin Uluslar Ligi için açıkladığı son kadroya bir kez daha Maguire'ı dahil etmedi ve Manchester United'ın stoperini milli takımda daha da gözden düşürdü. Bu karar, Maguire'ın son Dünya Kupası kadrosundan tartışmalı şekilde çıkarılmasının ardından geldi. Onun yerine Everton'dan Jarrad Branthwaite seçildi ve bu durum Maguire'ın geri dönüşünü oldukça düşük bir ihtimal haline getirdi.

    Liverpool'un eski yıldızı Alexander-Arnold ise zıt bir süreç yaşadı. Yaz turnuvasını da kaçıran Real Madrid savunmacısına milli takımda yeni bir fırsat verildi. Arsenal sağ beki Ben White ile Chelsea kaptanı Reece James'in sakatlıkları, onun geri dönüşünün önünü açtı, ancak Tuchel savunmada derhal gelişim talep etti.


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  • Harry Maguire Manchester United 2026-27 Hull CityGetty

    Tuchel, Maguire'ın kamuoyu önündeki şikayetlerine ve Trent'ten savunmada beklenenlere değindi

    Maguire, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını resmi açıklamadan önce sert şekilde eleştirmişti; annesi de bu karar karşısında kamuoyu önünde "kesinlikle dehşete düştüğünü" söylemişti. Bu tepkinin Tuchel'i açıkça rahatsız ettiği görüldü ve son kadro açıklamasında bu duruma doğrudan değindi.

    Maguire'ın kamuoyu önündeki şikayetleri sorulduğunda Tuchel gazetecilere, “Bunun bir faydası olmuyor. Hiçbir faydası olmuyor” dedi. “Bunu ona hayatımın geri kalanında karşı kullanmayacağım, çünkü ben o tip bir insan değilim. Kolay ve çabuk unuturum ama bundan hoşlanmadım ve bunun bir faydası olmuyor.”

    İngiltere Teknik Direktörü, Alexander-Arnold konusunda ise farklı bir ton benimsedi. Bek oyuncusunun geri dönme yönündeki kamuoyu önündeki isteğini kabul eden Tuchel, ondan savunma anlamında seviyesini yükseltmesini istedi.

    Tuchel, “Yapmak zorunda, yapmak zorunda. Bu gerekli. Benim inancım bunu yapacağı yönünde ama başka seçeneği yok” dedi. “Neler yapabileceğini biliyorum. Yeteneğini biliyorum. Ne söylediğini biliyorum. İngiltere için oynamayı ne kadar çok istediğini ve formasını almak için savaşacağını. Dolayısıyla durum bu. Kampta ve önünde bir fırsat var. Bu uzun bir kamp ve kendini göstermek için iyi bir an.”

    Tuchel, çağrı öncesinde savunmacıyla konuşmadığını da doğrulayarak şöyle ekledi: “Dünya Kupası'ndan önce onunla konuştum ve kararımı söyledim, bu kez ise iyi haber vardı. İyi haberi adaylık üzerinden aldı.”


  • Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından birliği yeniden inşa etmek

    İngiltere, Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinde aldığı acı verici elenişin ardından yeniden yapılanmaya çalışıyor. Bu yenilgi, Tuchel'in takımın futbol DNA'sını kamuoyu önünde sorgulaması ve bir dizi savunma değişikliğinin ters tepmesinin ardından oyuncularını taktik talimatlara uymamakla eleştirmesiyle gergin bir krizi tetikledi.

    Bu mağlubiyetin ardından yaşandığı düşünülen sürtüşmeye rağmen teknik direktör, kadrodaki uyuma güvenini koruyor. Kulübede 18 ay geçiren Tuchel, soyunma odasının kendi projesine tamamen bağlı olduğu konusunda ısrarcı.

    “Ne kadar istekli olduklarına dair hiçbir şüphem yok. Hiç şüphem yok” diyen Tuchel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü onları tanıyorum, onlarla yedi hafta birlikteydim. Bir eleme kampanyası geçirdik, 18 aydır birlikteyiz, bir sonraki döngüde seviyemizi yükselteceğimizden ve iyi performans ortaya koyacağımızdan hiç şüphem yok. Bunun sorumlusu benim. Şimdi başladığımız şeyin yeni bir başlangıç olmadığını hissediyorum, bu yüzden sağlam ve çok değerli bir temel üzerine inşa ediyoruz ve hedef, ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak.”


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  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold EnglandGetty/GOAL

    Uluslar Ligi seçmeleri başlıyor

    İngiltere şimdi dikkatini yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına çevirdi. Bu kamp, Alexander-Arnold gibi kadronun kıyısındaki oyuncuların Tuchel'in uzun vadeli planlarında yerlerini sağlamlaştırmaları için kritik bir vitrin niteliği taşıyor. Nihai hedef kendi evinde Euro 2028'i kazanmakken, Tuchel disiplin ve taktik uygulama konusunda katı bir çizgi ortaya koyuyor; bu da Maguire'ı teknik direktörünün güvenini yeniden kazanma konusunda neredeyse imkânsız bir mücadeleyle karşı karşıya bırakıyor.

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