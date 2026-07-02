AFP
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"Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağım" - Endrick, Neymar ile olan ilişkisi ve Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetimindeki Dünya Kupası'ndaki rolü hakkında samimi açıklamalarda bulundu
- Getty Images Sport
Bir efsaneden ders almak
ESPN’e göre Endrick, Dünya Kupası’ndaki deneyimleri ve Neymar’dan öğrendikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Neymar, sakatlığı nedeniyle turnuvanın başlangıcını kaçırmış olsa da, ikili son zamanlarda yedek kulübesinde birlikte vakit geçirdi.
Endrick şöyle konuştu: "Ney ile çok iyi bir ilişkim var. Antrenmanlardan sonra şakalaşıyoruz, kart oynuyoruz ve sohbet ediyoruz. Boş günümüzde birlikteydik, konuştuk. Marquinhos, Casemiro ve Alisson gibi milli takım kaptanlarıyla konuşmak çok önemli."
Endrick sözlerine şöyle devam etti: "Onlardan deneyim kazanmak harika bir şey. Onlar futbolu anlayan insanlar. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak çok iyi. Ney ile de durum farklı değil. Yedek kulübesinde de yan yana oturuyoruz. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağım, çünkü kariyerimde hâlâ önümde uzun bir yol var."
Japonya’ya karşı bir sürpriz
Genç forvet, Brezilya’nın Japonya’yı 2-1 mağlup ettiği son 32 turu maçının ardından Ancelotti’yi de övdü. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra etkileyici bir performans sergileyen Endrick, bu başarısını İtalyan teknik direktöre atfetti.
"Japonya maçı harikaydı. O anda oyuna gireceğimi beklemiyordum. Devre arasında beni çağırdılar, o anda sadece Tanrı'ya dua edip sakinlik dilemeyi bildim. Kafamda bir şey tıklandı, yedek kulübesinde tezahürat yapıyordum ve soyunma odasında bana oyuna gireceğimi söylediler," diye açıkladı.
Eski Real Madrid teknik direktörüyle yeniden bir araya gelmesini değerlendiren Endrick, “Harika bir deneyim. Avrupa’daki ilk teknik direktörüm. Benim için inanılmazdı. Ondan ve teknik ekibinden çok şey öğrendim. Çok minnettarım. Bundan çok mutluyum. Brezilya’da teknik direktör olarak onun olması kadar uygun bir durum olamaz” dedi.
Ancelotti yönetiminde sahada kalma süresi
Endrick, teknik direktörün yönetiminde kendisine tanınacak fırsatlar için sabırlı davranmaya devam ediyor. “Ancelotti ile geçirdiğim ilk sezon, oldukça fazla oynadığım bir sezondu. Dakika sayısı azdı ama neredeyse her maça sonradan girdim. O her zaman benim zamanımın geleceğini söylerdi. Copa del Rey’de beni daha fazla sahaya sürdü ve takıma katkı sağlayabildim. Hemen hemen tüm maçlarda gol attım,” diye hatırladı.
"Her zaman sakindim. O, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Son maçta golü atan oyuncu yedek kulübesinden geldi. Sakin olabiliriz, o her zaman takım için en iyisini yapacaktır."
Endrick şunları ekledi: "O benim ya da Matheus Cunha için en iyisini yapmayacak, takım için en iyisini yapacak. Aklındakini yapıyor ve işler yolunda gidiyor. Sanki Tanrı ona bakıp şöyle diyor gibi... O ilhamla dolu. Benden bir şey yapmamı istediğinde, yapacağım. Geriye bakmayacağım, sadece onun sesini dinleyip benden istediğini yapacağım."
Çok yönlülüğünden bahseden Endrick şöyle konuştu: "Lyon'da hem dokuz numara olarak, hem de sağ kanatta, sahte dokuz numara olarak takıma yardımcı oldum. Ancelotti benim niteliklerimi, özelliklerimi biliyor. Bir yıl birlikte geçirdik ve o her zaman takıma nasıl yardımcı olabileceğimi gördü. Burada da durum farklı değil."
- Getty Images Sport
Brezilya’nın bundan sonraki yolu ne olacak?
Brezilya, Pazar günü oynanacak olan Dünya Kupası son 16 turundaki hayati maçta Norveç ile karşılaşmaya hazırlanacak. Lucas Paqueta’nın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması ve Raphinha’nın da forma giyip giyemeyeceğinin hâlâ belirsiz olması nedeniyle Endrick, ilk 11’de yer almak için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Eleme turları kızışırken, yetenekli forvet Ancelotti’nin kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamayı ve ülkesini uluslararası arenadaki en büyük zafere bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.