"Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağım" - Endrick, Neymar ile olan ilişkisi ve Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetimindeki Dünya Kupası'ndaki rolü hakkında samimi açıklamalarda bulundu

Endrick, teknik direktörün yönetiminde kendisine tanınacak fırsatlar için sabırlı davranmaya devam ediyor. “Ancelotti ile geçirdiğim ilk sezon, oldukça fazla oynadığım bir sezondu. Dakika sayısı azdı ama neredeyse her maça sonradan girdim. O her zaman benim zamanımın geleceğini söylerdi. Copa del Rey’de beni daha fazla sahaya sürdü ve takıma katkı sağlayabildim. Hemen hemen tüm maçlarda gol attım,” diye hatırladı.

"Her zaman sakindim. O, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Son maçta golü atan oyuncu yedek kulübesinden geldi. Sakin olabiliriz, o her zaman takım için en iyisini yapacaktır."

Endrick şunları ekledi: "O benim ya da Matheus Cunha için en iyisini yapmayacak, takım için en iyisini yapacak. Aklındakini yapıyor ve işler yolunda gidiyor. Sanki Tanrı ona bakıp şöyle diyor gibi... O ilhamla dolu. Benden bir şey yapmamı istediğinde, yapacağım. Geriye bakmayacağım, sadece onun sesini dinleyip benden istediğini yapacağım."

Çok yönlülüğünden bahseden Endrick şöyle konuştu: "Lyon'da hem dokuz numara olarak, hem de sağ kanatta, sahte dokuz numara olarak takıma yardımcı oldum. Ancelotti benim niteliklerimi, özelliklerimi biliyor. Bir yıl birlikte geçirdik ve o her zaman takıma nasıl yardımcı olabileceğimi gördü. Burada da durum farklı değil."