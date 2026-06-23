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"Bundan daha nitelikli kimse yok" - John Terry, "sınırda saldırgan" sayılabilecek geçici teknik direktör atamasını reddetmesi nedeniyle Chelsea'yi sert bir şekilde eleştirdi
Tuhaflık ve istatistikler
“Sports Uncensored” programına konuk olan Terry, Chelsea’nin teknik direktörlük konusunda aldığı kararlarla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Kulübün efsanevi kaptanı olarak 717 maça çıkıp 67 gol atan Terry, bu görev için en uygun kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu.
Enzo Maresca ve ardından Liam Rosenior'un görevden alınmasının ardından Chelsea, geçici teknik direktör olarak akademi antrenörü Calum McFarlane'i seçti. Piers Morgan, Terry'yi göz ardı etme kararını "sınırda hakaret niteliğinde" olarak nitelendirdi. Kendi niteliklerini savunurken Terry şöyle konuştu: “Ancak bir fırsat ortaya çıktığında, bir teknik direktör kulüpten ayrıldığında ve Chelsea geçici teknik direktör aradığında, ne akademi binasında ne de A takım binasında, nitelikler açısından benden daha nitelikli kimse yoktu.”
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Stamford Bridge ile efsanevi bir bağ
Terry, Chelsea ile olan köklü bağının önemli bir faktör olması gerektiğini vurguladı. Stamford Bridge’deki futbolculuk kariyeri boyunca bir Şampiyonlar Ligi, beş Premier Lig şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi, beş FA Kupası ve dört Lig Kupası dahil olmak üzere inanılmaz bir kupa koleksiyonu elde etti.
Kalıcı bir göreve hazır olmadığını kabul etmesine rağmen, eski savunma oyuncusu, bu çalkantılı dönemde taraftarların ihtiyaç duyduğu şeyi sağlayabileceğini düşünüyordu. Şöyle devam etti: "Daha da önemlisi ve her şeyden öte, ister bir maç ister iki maç olsun, benden daha fazla Chelsea'li kimse yoktu. Ve yine, taraftarların kalbine dokunarak, o anda istedikleri şeyi onlara sunabilirdim."
Perde arkasında yapılan yoğun çalışma
Rosenior’un daha uygun bir aday olduğu yönündeki görüşe yanıt veren Terry, kendi teknik direktörlük serüvenini şiddetle savundu. Bir önceki yıl Chelsea’den bedelsiz transfer olduktan sonra 2018’de Aston Villa’da futbolcu olarak emekli olduğundan beri, sağlam bir temel oluşturmak için gayretle çalıştı. Kulüp yönetiminin kendi fedakarlıklarını görmezden gelmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Yorumcu Simon Jordan’a yanıt veren Terry, şöyle dedi: “Dört yılımı antrenörlük sertifikalarımı almak için ülkenin dört bir yanını dolaşarak geçirdim. Aston Villa’da üç buçuk yıl boyunca Dean Smith’in yardımcı antrenörlüğünü yaptım; bir işe girebilmek ya da iş bulabilmek için ailemden uzakta yaşadım. Üstelik burada Premier Lig ya da Championship seviyesinden bahsetmiyorum.”
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Chelsea ve Terry için bundan sonra ne olacak?
Geleceğe bakıldığında, Chelsea’nin Xabi Alonso’yu yeni kalıcı teknik direktörü olarak atadığı görülüyor; Alonso, Stamford Bridge’e yeniden istikrar getirmeyi hedefliyor. Bu arada Terry, akademi yapısı içinde yarı zamanlı görevine devam edecek. Son dönemde yaşanan aksiliklere rağmen, başarılarla dolu bu efsane isim, genç yetenekleri geliştirmeye odaklanmaya devam ederken, nihayet kendi teknik direktörlük kariyerine başlamak için doğru fırsatı sabırla bekliyor.