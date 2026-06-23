"Bundan daha nitelikli kimse yok" - John Terry, "sınırda saldırgan" sayılabilecek geçici teknik direktör atamasını reddetmesi nedeniyle Chelsea'yi sert bir şekilde eleştirdi

“Sports Uncensored” programına konuk olan Terry, Chelsea’nin teknik direktörlük konusunda aldığı kararlarla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Kulübün efsanevi kaptanı olarak 717 maça çıkıp 67 gol atan Terry, bu görev için en uygun kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu.

Enzo Maresca ve ardından Liam Rosenior'un görevden alınmasının ardından Chelsea, geçici teknik direktör olarak akademi antrenörü Calum McFarlane'i seçti. Piers Morgan, Terry'yi göz ardı etme kararını "sınırda hakaret niteliğinde" olarak nitelendirdi. Kendi niteliklerini savunurken Terry şöyle konuştu: “Ancak bir fırsat ortaya çıktığında, bir teknik direktör kulüpten ayrıldığında ve Chelsea geçici teknik direktör aradığında, ne akademi binasında ne de A takım binasında, nitelikler açısından benden daha nitelikli kimse yoktu.”