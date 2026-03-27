Getty/GOAL
Çeviri:
"Bundan daha kötüsü olamaz" - Cavan Sullivan, eski ABD Milli Takımı yıldızı Freddy Adu'nun genç yetenek için hazırladığı kiralık transfer planı karşısında, kaçınması gereken bir Manchester City transfer hatası konusunda uyarıldı
Manchester City, Sullivan'ı kiralık olarak gönderecek mi?
Avrupa kupalarında hiçbir deneyimi olmadan Etihad Stadyumu'na geleceği göz önüne alındığında, City'nin Sullivan'ı hemen başka bir kulübe göndererek bu gelişim sürecine katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Sullivan'ın Hollanda'ya gidebileceği öne sürülüyor.
Çeşitli alternatifler değerlendirilebilir; genç oyuncunun EFL'de kalıp Championship'e düşme ihtimali de var. Bu da ona İngiltere'deki hayatın nasıl bir şey olduğunu erkenden tatma fırsatı verecektir. Nereye giderse gitsin, Sullivan'a Manchester dışında geçireceği bu süreden ne kazanması gerektiği konusunda bilgi verildi.
- Getty
Sullivan İngiltere'de kalmalı mı, yoksa başka bir yere gitmeli mi?
Adu, erken yaşta yetenekli bir genç olarak sahneye çıkmanın ve ABD'deki evinin rahatlığını geride bırakıp Avrupa'da bir kariyer kurmaya çalışmanın getirdiği baskıyı çok iyi biliyor. Sullivan'ın City tarafından kiralanıp kiralanmayacağı ve bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği sorulduğunda, Adu – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: "Bence öyle olacak. Onun kiralanacağını düşünüyorum. Ama kiralanırsa, umarım düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir takıma gider.
“Genç bir oyuncunun, kiralandığı takımdan daha düşük seviyede bir takıma kiralanıp, orada oynamaması ya da düzenli olarak ilk 11'de yer almaması kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü kiralanmanın asıl amacı, düzenli olarak ilk 11'de yer almaktır. İhtiyacınız olan deneyimi kazanmak için gerekli süreyi alırsınız ve tüm bunları yaparken bir oyuncu olarak gelişirsiniz.
“Eğer kiralanırsan ve tüm bunları yapmıyorsan, o kiralanmanın ne anlamı var? Çünkü o takımda kalıp oynamayabilirdim. Ana takımımda kalıp oynamayabilirdim.”
Adu, Sullivan'ın İngiltere'de ikinci ligde bir takıma katılma olasılığı hakkında şunları ekledi: “Bir oyuncu olarak, Man City'den Championship'teki herhangi bir takıma ya da daha küçük bir takıma kiralanmak için kendinizi fazla büyük görmemelisiniz. O noktada bir oyuncu olarak tam da buna ihtiyacınız var.”
Sullivan, Avrupa'dan yapılacak bir transferden ne elde etmelidir?
City, Sullivan'ın Philadelphia Union ya da kardeş kulübü New York City FC'de kalmasına izin vermeyi düşünebilir. Ancak Adu, bu çok umut vaat eden genç oyuncunun Avrupa futbolunun gerekliliklerine bir an önce alışması gerektiği görüşünde.
Sullivan gibi 14 yaşında MLS'de ilk kez sahaya çıkan Adu, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer ayrılacaksa, Philly'den ayrılıp Manchester City'ye gidecekse, o noktada Avrupa futbolu deneyimi kazanması onun için daha iyi olacaktır. O noktada bir Avrupa takımına, Avrupa'daki herhangi bir takıma kiralanmasının onun için daha iyi olacağını düşünüyorum.
“Ama MLS'deki bir takıma kiralanma olasılığını da göz ardı etmeyin. Bunu söylememin tek nedeni, onun Avrupa futbolu deneyimini kazanması gerektiğidir. Çünkü bu farklı bir şey. Ayrıca bu, onun Amerika'dan, ailesinden, evinden ve her şeyden uzak kalacağı ilk deneyim olacak. Uyum sağlamalısınız. Yapmak zorundasınız. Avrupa yaşam tarzına, Avrupa kültürüne ve her şeye uyum sağlamak zorundasın. Ve bu da en az o kadar zor.
“Her şey farklı. Orada antrenörler üzerinde çok büyük bir baskı var. Yönetim kadrosu ve diğerleri üzerinde de çok büyük bir baskı var. Kazanmak zorundasınız. Orada kazanamazsanız kovulursunuz. Kazanamazsanız takım küme düşebilir. Yani o noktada pek çok farklı şey oluyor.
“Burada, Amerika’da işler farklı yürür. Şu anda küme düşme yok. Son sırada bitirebilirsiniz ve bunun, tabiri caizse, hiçbir sonucu yoktur. Sadece hazırlanırsınız, bir sonraki sezon için geri gelirsiniz ve tekrar kazanmaya çalışırsınız.
“Yani dinamik biraz farklı. Ve antrenörler o kadar büyük baskı altındalar ki, bu baskı takıma da yansıyor. Bunu hissedebiliyorsunuz. Antrenörün yüzündeki baskıyı görebiliyorsunuz. Bir oyuncu olarak bunu hissedebiliyorsunuz. Ve bence ona bu deneyim gerekiyor. Her maçın önemli olduğunu anlamak için bunu deneyimlemesi gerekiyor.”
- Getty Images
Sullivan, ulusal ve uluslararası hayallerinin peşinde
Sullivan, Eylül 2027'ye kadar 18 yaşını doldurmayacak; bu da, Philadelphia Union'da daha düzenli olarak sahaya çıkıp, hem ulusal hem de uluslararası alanda kendisini bekleyen zorluklara hazırlanmak için hâlâ 18 ayı olduğu anlamına geliyor. Plan, çok da uzak olmayan bir gelecekte ABD Milli Takımı'nda yer almayı başarmak.