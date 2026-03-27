"Bundan daha kötüsü olamaz" - Cavan Sullivan, eski ABD Milli Takımı yıldızı Freddy Adu'nun genç yetenek için hazırladığı kiralık transfer planı karşısında, kaçınması gereken bir Manchester City transfer hatası konusunda uyarıldı

Adu, erken yaşta yetenekli bir genç olarak sahneye çıkmanın ve ABD'deki evinin rahatlığını geride bırakıp Avrupa'da bir kariyer kurmaya çalışmanın getirdiği baskıyı çok iyi biliyor. Sullivan'ın City tarafından kiralanıp kiralanmayacağı ve bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği sorulduğunda, Adu – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şunları söyledi: "Bence öyle olacak. Onun kiralanacağını düşünüyorum. Ama kiralanırsa, umarım düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir takıma gider.

“Genç bir oyuncunun, kiralandığı takımdan daha düşük seviyede bir takıma kiralanıp, orada oynamaması ya da düzenli olarak ilk 11'de yer almaması kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü kiralanmanın asıl amacı, düzenli olarak ilk 11'de yer almaktır. İhtiyacınız olan deneyimi kazanmak için gerekli süreyi alırsınız ve tüm bunları yaparken bir oyuncu olarak gelişirsiniz.

“Eğer kiralanırsan ve tüm bunları yapmıyorsan, o kiralanmanın ne anlamı var? Çünkü o takımda kalıp oynamayabilirdim. Ana takımımda kalıp oynamayabilirdim.”

Adu, Sullivan'ın İngiltere'de ikinci ligde bir takıma katılma olasılığı hakkında şunları ekledi: “Bir oyuncu olarak, Man City'den Championship'teki herhangi bir takıma ya da daha küçük bir takıma kiralanmak için kendinizi fazla büyük görmemelisiniz. O noktada bir oyuncu olarak tam da buna ihtiyacınız var.”