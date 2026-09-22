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'Bundan daha çılgın!' - Matheus Cunha, Man Utd eleştirmenlerine yanıt verdi ve Championship'e düşme 'gürültüsünü' reddetti
United için tanıdık bir yavaş başlangıç
Manchester United, mevcut sezona sinir bozucu bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlardaki ilk yedi maçının sadece ikisini kazandı. Bu ağır başlangıç, geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları da doğrudan yansıtıyor.
Manchester United, şu anda Premier League puan tablosunda 12. sırada yer alıyor ve son üç maçında galibiyet alamadı. Son darbeyi ise pazar günü, Craven Cottage'ta Fulham ile 1-1 berabere kalarak aldı; burada Cunha, attığı kritik eşitlik golüyle takımına bir puan kazandırdı.
Michael Carrick ve ekibi üzerindeki baskı giderek artsa da, Brezilyalı forvet kendinden emin olmaya devam ediyor. United'ın geçen sezon bundan da zorlu bir ortamla karşı karşıya kaldığını, ancak buna rağmen ligi üçüncü sırada tamamladığını vurgulamakta gecikmedi.
- Craig Mercer
Cunha, "Championship" söylentilerine yanıt verdi
Old Trafford'daki ilk sezonuna dönüp bakan Cunha, geçen yıl dış baskının çok daha sert olduğunu belirtti. Brezilyalı oyuncu, kadronun erken dönemde yaşanan sıkıntılardan geri dönme becerisini zaten kanıtladığını vurguladı.
"Geçen sezon buradaki ilk sezonumdu ve belki de bu sezondan daha çılgındı," diye açıkladı Cunha. "Etrafımızda çok fazla gürültü vardı, Şampiyonlar Ligi'siz bir sezondu. Belki insanlar 'Ah, United Championship'e düşecek' ya da buna benzer şeyler söylüyordu."
Forvet oyuncusu, bu şüphecileri susturmak için gereken dayanıklılığın altını çizdi. "Ama günün sonunda ligi üçüncü bitirdik, anlıyor musun? Bence kendi içimizde hâlâ çok fazla güven var, ne yaptığımızı biliyoruz, tüm inanç içimizde," diye ekledi.
Milli ara arayı değerlendirmek
Londra'daki beraberliğin ardından United şimdi üç haftalık uzun bir milli araya giriyor. Kadro, sahadaki hatalarını hemen telafi etmek istese de, liglere verilen ara Carrick'in ekibi için gerekli bir sıfırlanma fırsatı sunabilir.
Cunha, bir sonraki maçı beklemek zorunda kalmasının yarattığı kişisel hayal kırıklığını kabul etti, ancak aranın uzun vadeli faydalarını da kabul etti. 27 yaşındaki yıldız, "Bir sonrakini oynamak için çok sabırsızım" dedi. "Tabii ki kazanamadığınızda, kazanmak ve her şeyin yeniden iyi hissettirmesi için bir sonrakini hemen oynama isteği duyuyorsunuz.
"Ama evet, belki de şimdi sakin olma, fikirleri doğru şekilde oturtma ve geri dönme zamanı. Sonrasında ise elbette bu büyük bir ay olabilir."
- Getty Images Sport
Zorlu bir ekim fikstürü bekliyor
Yurtiçi futbola ekimde yeniden başlanmasıyla birlikte United, sezonunun gidişatını belirleyebilecek kritik bir fikstür dönemine girecek. Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid ve Como'ya karşı zorlu bir seriye hazırlanırken ritmini anında bulmak zorunda kalacak.
Bu zorlu dönemi atlatmak, formda büyük bir iyileşme gerektirecek. Carrick, taktiksel aksaklıkları gidermek ve özgüveni yeniden inşa etmek için bu mevcut arayı kullanmalı; takımının geçen sezonki dramatik yükselişi tekrarlayabilmesini sağlamalı.
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