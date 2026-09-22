'Bundan daha çılgın!' - Matheus Cunha, Man Utd eleştirmenlerine yanıt verdi ve Championship'e düşme 'gürültüsünü' reddetti

Manchester United, mevcut sezona sinir bozucu bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlardaki ilk yedi maçının sadece ikisini kazandı. Bu ağır başlangıç, geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları da doğrudan yansıtıyor.

Manchester United, şu anda Premier League puan tablosunda 12. sırada yer alıyor ve son üç maçında galibiyet alamadı. Son darbeyi ise pazar günü, Craven Cottage'ta Fulham ile 1-1 berabere kalarak aldı; burada Cunha, attığı kritik eşitlik golüyle takımına bir puan kazandırdı.

Michael Carrick ve ekibi üzerindeki baskı giderek artsa da, Brezilyalı forvet kendinden emin olmaya devam ediyor. United'ın geçen sezon bundan da zorlu bir ortamla karşı karşıya kaldığını, ancak buna rağmen ligi üçüncü sırada tamamladığını vurgulamakta gecikmedi.



