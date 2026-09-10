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“Bundan bıktık!” - Atletico Madrid yıldızı Koke, Julian Alvarez’e yönelik muamele nedeniyle medyaya çıkıştı
Atletico'nun yıldızları, eleştirilerin hedefindeki Alvarez'i savundu
Koke, medyadan Alvarez'i rahat bırakmasını istedi. Bu sözleri, çarşamba akşamı Anfield'da Liverpool'a karşı alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından geldi. Alvarez, bu Avrupa mücadelesinde sezonun ilk tam 90 dakikasını tamamladı. Arjantinli forvet, Marcos Llorente'nin gol perdesini açtığı pozisyonda asisti yaparak hemen etkisini gösterdi.
Ancak Liverpool, Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ın golleriyle maçı sonunda çevirdi. Yenilgiye rağmen maç sonrası odak kısa sürede yeniden Alvarez'e ve onun çalkantılı yaz dönemine kaydı.
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Kaptan, bitmek bilmeyen transfer söylentilerinden bıktı
Alvarez, yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılmak için aktif olarak baskı yaptı. Atletico bu transfere onay vermeyi reddetti ve bu durum, oyuncunun tavrı nedeniyle kulübün taraftarları arasında ciddi bir hayal kırıklığı yarattı.
Koke, forvetin yeniden odaklanabilmesi için medyadaki bu sirk ortamının sona ermesi gerektiğine kesin olarak inanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son düdüğün ardından duygularını Movistar'a açıkça ifade etti.
"Bundan bıktık," Koke Movistar'a konuştu. "Çocuğu rahat bırakmamız gerekiyor; bırakın keyif alsın, işini yapsın ve futbolunu oynasın. Hep birlikte onu rahat bırakmalıyız, çünkü [medya] yüzünden gerçekten çok yorucu bir yaz oldu. Umarım işini yapabilmesi için rahat bırakılır."
Llorente inkâr edilemez kaliteye dikkat çekti
Golü atan Llorente de sıkıntılı günler geçiren takım arkadaşına tam destek verdi. İspanyol orta saha, Alvarez'in daha önce ayrılma isteği olmasına rağmen soyunma odasının onunla ilgili hiçbir sorunu olmadığını vurguladı.
"O bizim için çok önemli bir oyuncu," diye açıkladı Llorente muhabirlere. "Bana harika bir asist yaptı. İhtiyacımız olan da bu. İyi durumda olmasına, diri olmasına ihtiyacımız var çünkü uzun süredir maç oynamıyordu.
"İyi iş çıkardı, çok çalıştı, koştu; bizim ihtiyacımız olan da bu. Söyleyebileceğim şey, Julian'ın yanındayız, o bizim oyuncumuz, takım arkadaşımız. Önemli biri ve fark yaratıyor."
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Çalkantılı bir yazı geride bırakarak
Transfer penceresi artık tamamen kapanmışken, Alvarez tüm odağını Atletico taraftarlarıyla ilişkisini yeniden kurmaya vermek zorunda. Atletico şimdi İspanya'ya dönecek ve Avrupa'daki hayal kırıklığının ardından ligde toparlanmaya çalışacak. Atletico, ligdeki bir sonraki maçında Real Sociedad ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Şu anda lig sıralamasında altıncı sırada yer alıyorlar; iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Alvarez, ilk 11'deki yerini korumaya ve zorlu geçen birkaç ayı nihayet geride bırakmaya hevesli olacak.
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