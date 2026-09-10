Alvarez, yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılmak için aktif olarak baskı yaptı. Atletico bu transfere onay vermeyi reddetti ve bu durum, oyuncunun tavrı nedeniyle kulübün taraftarları arasında ciddi bir hayal kırıklığı yarattı.

Koke, forvetin yeniden odaklanabilmesi için medyadaki bu sirk ortamının sona ermesi gerektiğine kesin olarak inanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son düdüğün ardından duygularını Movistar'a açıkça ifade etti.

"Bundan bıktık," Koke Movistar'a konuştu. "Çocuğu rahat bırakmamız gerekiyor; bırakın keyif alsın, işini yapsın ve futbolunu oynasın. Hep birlikte onu rahat bırakmalıyız, çünkü [medya] yüzünden gerçekten çok yorucu bir yaz oldu. Umarım işini yapabilmesi için rahat bırakılır."