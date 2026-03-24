Matthias Sammer, Schlotterbeck'in Borussia Dortmund'dan ayrılacağını düşünmüyor. Kulüp yönetiminin dış danışmanı, bu stoperin Siyah-Sarılar'da parlak bir geleceği olacağını öngörüyor.
"Buna yürekten inanıyorum": Matthias Sammer, Nico Schlotterbeck'in BVB'de kalması konusunda kesin bir tavır sergiliyor
"Karar ona kalmış. Merakla bekliyorum. Şunu söyleyeyim, Borussia Dortmund'da kalacağına derinden inanıyorum," diyen Sammer, Sky kanalındaki "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" programında sözlerine şöyle devam etti: "Buna inanıyorum, ama kesin bir bilgim yok, sadece içimden gelenleri söylüyorum."
Sammer, Dortmund'da "yeni bir dönemin" başlayacağını vurguladı. "Kulüp şu anda biraz değişiyor ve o, bu dönemin simgesi olabilir ve bunun için de fena bir ücret almaz."
Schlotterbeck: BVB'de en çok kazanan oyuncu mu, yoksa büyük bir kulübe transfer mi?
Söylentilere göre Schlotterbeck, mevcut yıllık maaşının en az iki katını kazanacak. Milli takım oyuncusunun kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu olması bekleniyor. Son zamanlarda maaşının 14 milyon avroya çıkacağı bile konuşuluyordu. Ayrıca haberlere göre, 2027 yazından itibaren 60 milyon avroya transfer olmasını sağlayacak bir çıkış maddesi de alacak - tabii ki öncelikle sözleşmesini uzatması şartıyla.
Öte yandan BVB, Real Madrid ve Manchester City gibi yurtdışındaki birçok cazip kulüple rekabet etmek zorunda. Ancak şu anda diğer kulüplerle somut bir görüşme yapıldığına dair bir bilgi yok.
Schlotterbeck kadro kararlarını memnuniyetle karşılamalı
Bunun yerine, takımda kalması gerçekten de giderek daha olası hale geliyor gibi görünüyor. Sky de kısa süre önce bu yönde bir eğilim olduğunu bildirmiş ve bunun nedeni olarak Felix Nmecha ile yapılan sözleşme uzatmasını göstermişti. Ayrıca Schlotterbeck, Julian Brandt, Niklas Süle ve Salih Özcan'ın ayrılmasıyla nihayet bir dönüşümün zorlandığını ve gelecekte kanat oyunlarının yeniden daha büyük bir rol üstleneceğini olumlu bir şekilde değerlendirmiş.
Spor direktörü Sebastian Kehl'in ayrılması ve SV Elversberg'de Fisnik Asllani gibi yetenekleri kadroya katan Nils-Ole Book'un göreve gelmesiyle birlikte, kadro planlamasında yeni bir soluk bekleniyor. Aynı zamanda, Jadon Sancho'nun BVB'ye geri döneceği konusunda da yoğun spekülasyonlar yapılıyor.
BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih Maç 4 Nisan, 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 Nisan, 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 Nisan, 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)