"Buna yürekten inanıyorum" - Martin Odegaard, "inanılmaz" Viktor Gyokeres'i överek, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi yenebileceğinden hiç şüphe duymadığını belirtti
Arsenal, tarihi çifte kupayı hedefliyor
Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde lig şampiyonluğunu elde ettikten sonra muazzam bir ivmeyle tarihindeki ikinci Avrupa Kupası finaline çıkıyor. Paris Saint-Germain, geçen yıl Inter’i ezici bir üstünlükle mağlup ederek kazandığı kıtasal unvanını korumak için büyük favori gösterilse de, Kuzey Londralılar Fransız devinin karşısında hiç de yılmıyor. Budapeşte’de gerçekleşecek bu dev karşılaşmada, iki İspanyol teknik direktör ilk kez bir Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.
Odegaard tam bir güven sergiliyor
Yurtiçindeki başarıdan elde edilen psikolojik avantajı değerlendirip zorlu rakiplerini analiz eden Odegaard, şunları söyledi: “Takımdaki kalitemizin farkındayız. Bence bunu çok uzun bir süredir kanıtlıyoruz. Elbette, muhtemelen dünyada kazanılması en zor lig olan Premier League’i kazanmış olmak bize büyük bir özgüven veriyor.
"Ne olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Elbette, birçok kalitesi olan iyi bir takımla oynuyoruz, ancak kendimize, yapabileceklerimize, oynayabileceğimiz futbola ve alabileceğimiz sonuçlara tam olarak inanıyoruz.
"Ana odak noktamız bu: kendimiz olmak ve yapabileceklerimize ve kontrol edebileceklerimize odaklanmak. Bu büyük bir maç, ama dediğim gibi buna hazırız. Takıma ve sahada yapabileceğimiz her şeye tam olarak inanıyorum.
"Şampiyonluğu kazanmak harika bir duyguydu. O ana ulaşmak için yaşadığımız her şeyin bu duyguyu daha da güzel hale getirdiğini düşünüyorum. Ve bunu bu grupla başarmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir gündü ve hepimiz için sonsuza kadar hafızalarımızda kalacak.
"Yani, çok özel bir duyguydu ve elbette bundan enerji alıyoruz. Bu maça girerkenki ruh hali ve atmosfer harika, bir final daha. Pozitif bir atmosfer var ve tekrar sahaya çıkmaya hazırız."
Kaptan, Gyokeres'in etkisini övdü
Arsenal'in orta saha oyuncusu, soyunma odasındaki takım ruhuna da değindi ve forvet Viktor Gyokeres'e övgü dolu sözler sarf etti. İsveçli milli oyuncunun İngiltere'deki muhteşem ilk sezonunda gösterdiği olağanüstü performansı öven Odegaard, şunları ekledi: “Takıma katıldığından beri harika bir performans sergiliyor.
"Bence bizim için inanılmaz bir oyuncu. Çok gol atıyor, önemli goller. Sadece golleri değil, oyun stili ve sahada gösterdiği performans da geri kalanımıza çok fazla alan açıyor.
"O, her maçta elinden gelenin en iyisini yapan biri. Çok çalışıyor ve gol atmak ve fark yaratmak için çok kararlı. O özel bir oyuncu ve onunla birlikte olmak harika.
"Onun için harika bir ilk sezon oldu ve ilk sezonda bir kupa kazanmak hiç de fena değil. Bu takımda çok sayıda lider var ve birbirimize gerçekten yardım ediyoruz. Bence başarımızın anahtarı bu, sorumluluk alan insan sayımızın giderek artması."
Budapeşte sahnesi finalistleri bekliyor
Bu önemli karşılaşma, Arsenal’in zorlu sezonunun 63. ve son maçı olarak, Arteta’nın yılmaz takımı için fiziksel açıdan zorlu bir sınav niteliğinde. Karşılarında, Khvicha Kvaratskhelia’nın önderlik ettiği ölümcül bir PSG hücumu dururken, bir yandan da eleme turlarında açık oyundan henüz tek bir gol bile yememiş, tarihsel olarak sağlam bir Arsenal savunması bulunuyor. Bir galibiyetle Arsenal, futbol tarihinde prestijli lig ve Avrupa Kupası ikilisini tamamlayan dördüncü İngiliz takımı olacak.