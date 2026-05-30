Yurtiçindeki başarıdan elde edilen psikolojik avantajı değerlendirip zorlu rakiplerini analiz eden Odegaard, şunları söyledi: “Takımdaki kalitemizin farkındayız. Bence bunu çok uzun bir süredir kanıtlıyoruz. Elbette, muhtemelen dünyada kazanılması en zor lig olan Premier League’i kazanmış olmak bize büyük bir özgüven veriyor.

"Ne olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Elbette, birçok kalitesi olan iyi bir takımla oynuyoruz, ancak kendimize, yapabileceklerimize, oynayabileceğimiz futbola ve alabileceğimiz sonuçlara tam olarak inanıyoruz.

"Ana odak noktamız bu: kendimiz olmak ve yapabileceklerimize ve kontrol edebileceklerimize odaklanmak. Bu büyük bir maç, ama dediğim gibi buna hazırız. Takıma ve sahada yapabileceğimiz her şeye tam olarak inanıyorum.

"Şampiyonluğu kazanmak harika bir duyguydu. O ana ulaşmak için yaşadığımız her şeyin bu duyguyu daha da güzel hale getirdiğini düşünüyorum. Ve bunu bu grupla başarmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir gündü ve hepimiz için sonsuza kadar hafızalarımızda kalacak.

"Yani, çok özel bir duyguydu ve elbette bundan enerji alıyoruz. Bu maça girerkenki ruh hali ve atmosfer harika, bir final daha. Pozitif bir atmosfer var ve tekrar sahaya çıkmaya hazırız."