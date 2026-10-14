Ev sahibi Millwall, deplasman takımının yedek kulübesini hedef alan kişiyi hızla kınarken Swansea oyuncuları da takım arkadaşlarına destek için kenetlendi.

Resmî açıklamasında Millwall, “ikinci yarıda bir Swansea City oyuncusuna yönelik ayrımcı taciz içerdiği iddia edilen münferit bir olaydan haberdar olduğunu” doğruladı ve şunları ekledi: “Kulüp, ayrımcı tacizin hiçbir türüne müsamaha göstermiyor. Böyle bir davranışta bulunduğu tespit edilen herkes, mümkün olan en ağır yaptırımla karşı karşıya kalacak.

“Kulüp, olayın gerçeklerini ortaya çıkarmak için ilgili makamlarla birlikte çalışıyor. Bu akşam yaşandığı iddia edilen olay, kulübün tam destek verdiği ve devam eden bir polis soruşturmasına konu olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz.”

Eom’a gereken tüm manevi desteğin sağlandığı konusunda taraftarları rahatlatan Matos, şöyle devam etti: “O akıllı bir çocuk. Yaşananlardan memnun değil ama elimizden geldiği sürece yanında olacağımızı ve süreci takip edeceğimizi biliyor. Millwall, böyle şeylere yer olmadığını açıklayarak doğru olanı yaptı. Olayın ele alınış biçiminden memnunum ama yaşanmış olmasından gerçekten üzgünüm. Şimdi durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz.”