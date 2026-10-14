Getty Images Sport
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“Buna yer yok”: Millwall maçı yedi dakika durdurulurken Swansea Teknik Direktörü Vitor Matos, Güney Koreli kanat oyuncusu Ji-sung Eom’un ırkçı tacize maruz kaldığı iddiasını açıkladı
Saha kenarındaki olay nedeniyle oyun uzun süre durdu
Swansea Teknik Direktörü Matos, Güney Londra'da kazandıkları çekişmeli maçın 24 yaşındaki kanat oyuncusuna yönelik ırkçı taciz nedeniyle yedi dakika durduğunu doğruladı. Güney Koreli millî futbolcu taç çizgisi kenarında ısınırken maç, ikinci yarının ortalarında durduruldu. Hakem Edward Duckworth hemen iki takımın yedek kulübeleriyle görüştü. Ardından yapılan stadyum anonsunda, polisin faili bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini kullandığı açıklandı.
- Getty Images Sport
Konuk takımın teknik direktörü ayrımcı davranışı kınadı
Üzücü olay, Swansea için dönüm noktası niteliğindeki geceye gölge düşürdü. Swansea, Brezilyalı yedek oyuncu Ronald'ın Joseph Opoku'nun ortasından son dakikalarda attığı golle üç puanın tamamını aldı.
Son düdüğün ardından olay hakkında konuşan Matos, şunları söyledi: "Olay Ji-sung Eom'la ilgiliydi. Hakem bu tür durumlara ilişkin protokolü uyguladı, doğru olanı yaptı. Millwall da protokolün işletilmesi için doğru olanı yaptı. Hepimiz bu tür şeylere yer olmadığını biliyoruz, böyle bir olay yaşanmamalı. Yaşandığında ise oyuncunun yanında durmak için buradayız. Bu kez söz konusu oyuncu bizim oyuncumuz."
Kulüpler polis soruşturmasına destek için bir araya geldi
Ev sahibi Millwall, deplasman takımının yedek kulübesini hedef alan kişiyi hızla kınarken Swansea oyuncuları da takım arkadaşlarına destek için kenetlendi.
Resmî açıklamasında Millwall, “ikinci yarıda bir Swansea City oyuncusuna yönelik ayrımcı taciz içerdiği iddia edilen münferit bir olaydan haberdar olduğunu” doğruladı ve şunları ekledi: “Kulüp, ayrımcı tacizin hiçbir türüne müsamaha göstermiyor. Böyle bir davranışta bulunduğu tespit edilen herkes, mümkün olan en ağır yaptırımla karşı karşıya kalacak.
“Kulüp, olayın gerçeklerini ortaya çıkarmak için ilgili makamlarla birlikte çalışıyor. Bu akşam yaşandığı iddia edilen olay, kulübün tam destek verdiği ve devam eden bir polis soruşturmasına konu olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz.”
Eom’a gereken tüm manevi desteğin sağlandığı konusunda taraftarları rahatlatan Matos, şöyle devam etti: “O akıllı bir çocuk. Yaşananlardan memnun değil ama elimizden geldiği sürece yanında olacağımızı ve süreci takip edeceğimizi biliyor. Millwall, böyle şeylere yer olmadığını açıklayarak doğru olanı yaptı. Olayın ele alınış biçiminden memnunum ama yaşanmış olmasından gerçekten üzgünüm. Şimdi durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz.”
- Getty Images Sport
Liderler tarihi ivmelerini koruyor
Sahada, Championship'in en az gol yiyen savunması yoğun baskıya rağmen direndi. Kaleci Lawrence Vigouroux'nun yanı sıra Filip Lissah ve Jenson Seelt'in kritik müdahaleleri bunda belirleyici oldu. Galibiyet, Swansea'nin zirvedeki iki puanlık avantajını korumasını sağladı ve kulübün son yüz yıldaki en iyi lig sezonu başlangıcını sürdürdü. Galler kulübü şimdi polis soruşturmasına destek verirken yaklaşan lig maçlarına da hazırlanacak.
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