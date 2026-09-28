Oslo'da Portekiz'in savunma organizasyonunu ve taktik uygulamasını öven Jesus, Ronaldo'yu yedekten oyuna almama kararını savundu. Teknik direktör, maçın gidişatının Ronaldo'nun sahip olduğu profile özgü bir forveti oyuna sokmayı gerektirmediğini açıkladı.

Jesus, Norveç maçında oynamamasının Al-Nassr yıldızının rolünün azaldığı anlamına gelmediğini yineledi.

Jesus, taraftarların tepkisiyle ilgili olarak, "Buna sadece o cevap verebilir" dedi. "Gerçek şu ki bugün oynamamış olması ona güvenmediğim anlamına gelmiyor. Ona oyuna alacağımı söyledim ama değişikliği Cris'in özelliklerine sahip bir forvetle yapmanın gerekli olduğunu düşünmedim."