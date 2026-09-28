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'Buna yanıtı sadece o verebilir!' - Neden öfkeli Cristiano Ronaldo, Portekiz'de nadir görülen yedek kalmasının ardından taraftarları görmezden geldi
Ronaldo, 18 yıl sonra ilk kez yedek kulübesinde kalmaya devam ediyor
Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo, pazar günü Oslo'da Norveç'e karşı UEFA Uluslar Ligi'nde alınan 2-1'lik galibiyette milli takım kariyerinde ender görülen bir dönüm noktası yaşadı. Teknik direktör Jorge Jesus, 41 yaşındaki forveti 90 dakikanın tamamında yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.
Bu karar, Ronaldo'nun 18 yıl sonra ilk kez resmi ve rekabete dayalı bir milli maçta forma giymeden karşılaşmayı baştan sona izlemesi anlamına geldi.
Bu durum en son Euro 2008'de yaşanmıştı; Portekiz o maçta grup aşamasında İsviçre'ye 2-0 mağlup olmuştu.
- NTB
Forvet, Oslo'da maç sonrası taraftarları selamlamayı es geçti
O Jogo'ya göre, final düdüğünün ardından Ronaldo doğrudan soyunma odası tüneline giderek maç sonrası gündem maddelerine bir yenisini ekledi. Takım arkadaşları Ullevaal Stadı'ndaki deplasmana gelen 500 Portekizli taraftarı sahada alkışlamak için toplanırken, kaptan dikkat çekici şekilde ortalarda yoktu.
Maçın ardından olayla ilgili konuşan Jesus, o anda kaptanının erken ayrılışını fark etmediğini kabul etti.
Teknik direktör, takım kaptanı olarak görevleri konusunda Ronaldo ile özel bir görüşme yapmayı planladığını doğruladı.
Jesus taktik kararını açıkladı ve kadro rotasyonunu savundu
Oslo'da Portekiz'in savunma organizasyonunu ve taktik uygulamasını öven Jesus, Ronaldo'yu yedekten oyuna almama kararını savundu. Teknik direktör, maçın gidişatının Ronaldo'nun sahip olduğu profile özgü bir forveti oyuna sokmayı gerektirmediğini açıkladı.
Jesus, Norveç maçında oynamamasının Al-Nassr yıldızının rolünün azaldığı anlamına gelmediğini yineledi.
Jesus, taraftarların tepkisiyle ilgili olarak, "Buna sadece o cevap verebilir" dedi. "Gerçek şu ki bugün oynamamış olması ona güvenmediğim anlamına gelmiyor. Ona oyuna alacağımı söyledim ama değişikliği Cris'in özelliklerine sahip bir forvetle yapmanın gerekli olduğunu düşünmedim."
- Bildbyran
Portekiz, Danimarka karşılaşmasına grup lideri olarak hazırlanıyor
Portekiz, Danimarka ile oynayacağı bir sonraki Uluslar Ligi maçı öncesi hazırlıklarına evine dönmeden önce Oslo'da maç sonrası toparlanmasını tamamlıyor. Jesus'un takımı, A Grubu'ndaki liderliğini sağlamlaştırmak için Galler ve Norveç karşısında aldığı galibiyetlerin üzerine koymayı hedefliyor.
Jesus, Ronaldo'nun Danimarka'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta ilk 11'de başlamak için hâlâ öncelikli seçeneklerden biri olduğunu vurguladı.
Ronaldo, iç sahadaki bu karşılaşmada yeniden ilk 11'deki yerini almayı hedefliyor.
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