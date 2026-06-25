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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Buna pek de inanmıyorum!" Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'ndaki bir "ceza" yüzünden sinirli

Dünya Kupası
Almanya
J. Nagelsmann

Julian Nagelsmann ve teknik ekibi, bir “gece vardiyası”nda ilk eleme maçı için maç planını hazırlayacak.

Dünya Kupası grup aşaması sona erdikten sonra, DFB milli takımının Pazartesi günü Boston’da hangi grup üçüncüleriyle karşılaşacağı ancak Cumartesi günü belli olacağından, son 16 turu hazırlıkları “zaman baskısı altında” devam ediyor.

  • "Grup birincisi olarak bu şekilde biraz cezalandırılmak, bana pek uygun gelmiyor. Bu durumdan pek hoşlanmıyorum," dedi Nagelsmann Çarşamba günü (yerel saatle) East Rutherford’da: "Herkes, Cumartesi gecesi uykusuz kalıp Pazar günü takıma rakibi tanıtmaktan daha iyi senaryolar olduğunu tahmin edebilir."

    Ancak Alman milli takım teknik direktörü, antrenör ekibiyle birlikte önlemlerini aldı. "En olası rakipleri aramızda paylaştık. Ben biraz izledim, analiz ekibimiz de izledi," diye açıkladı Nagelsmann: "Hepimiz potansiyel rakiplerin üç, dört maçını izledik." Genel olarak, göz kırparak ekledi, teknik ekipteki herkesin henüz çok genç olduğunu: "Bu durumda gece boyunca çalışmak o kadar da kötü değil."

    Perşembe günü Ekvador ile oynanacak son grup maçı öncesinde Almanya, E Grubu’nun galibi olarak şimdiden belli oldu.

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