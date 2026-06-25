"Buna pek de inanmıyorum!" Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'ndaki bir "ceza" yüzünden sinirli

"Grup birincisi olarak bu şekilde biraz cezalandırılmak, bana pek uygun gelmiyor. Bu durumdan pek hoşlanmıyorum," dedi Nagelsmann Çarşamba günü (yerel saatle) East Rutherford’da: "Herkes, Cumartesi gecesi uykusuz kalıp Pazar günü takıma rakibi tanıtmaktan daha iyi senaryolar olduğunu tahmin edebilir."

Ancak Alman milli takım teknik direktörü, antrenör ekibiyle birlikte önlemlerini aldı. "En olası rakipleri aramızda paylaştık. Ben biraz izledim, analiz ekibimiz de izledi," diye açıkladı Nagelsmann: "Hepimiz potansiyel rakiplerin üç, dört maçını izledik." Genel olarak, göz kırparak ekledi, teknik ekipteki herkesin henüz çok genç olduğunu: "Bu durumda gece boyunca çalışmak o kadar da kötü değil."

Perşembe günü Ekvador ile oynanacak son grup maçı öncesinde Almanya, E Grubu’nun galibi olarak şimdiden belli oldu.