AFP
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'Buna ne diyeceğimi bilmiyorum' - Slaven Bilic, Hırvatistan'ın İngiltere karşısında Uluslar Ligi'nde aldığı tarihi 7-0'lık hezimetin ardından öfkeli
Bilic, Rujevica kâbusunun ardından sarsıldı
Bilic’in milli takımın başındaki ikinci dönemindeki balayı havası çarpıcı biçimde dağıldı. Prag’da Çekya’ya karşı alınan ilk galibiyet bir umut ışığı sağlamış olsa da, üst üste gelen ağır yenilgilerin ardından Hırvatistan için işler raydan çıktı. Cumartesi gecesi İngiltere karşısında alınan 7-0’lık hezimet, ülke tarihinin en ağır yenilgisi olarak kayda geçti ve Rujevica’daki savunma felaketinin enkazı arasında teknik direktörü yanıt aramaya itti.
Bilic, yenilginin şekli nedeniyle gözle görülür biçimde sarsılmıştı ve takımın Gareth Southgate’in ekibi karşısında anlamlı hiçbir şekilde rekabet edemediğini belirtti. "Böyle bir gecenin ardından bir şey söylemek zor. Üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz ve taraftarlar ile maçta olan çocuklar adına üzgünüm," diyen Bilic, Jutarnji tarafından aktarıldı.
"Konuştuk, bu en çok bizi zorluyor ve bunun olabileceğini beklemiyorduk. Buna ne diyeceğimi bilmiyorum, blackout mu desem, ama 7-0 kaybettiğiniz bir maçı analiz etmek zor. Onların üst düzey bir takım olduğunu biliyorduk ama hiçbir bölümde onlarla boy ölçüşemememiz... sonra bu özgüveninize, isteğinize saldırıyor, her şey dağılıyor ve yanlış yöne gidiyor."
- AFP
Estonya kıyası ve affedilemez standartlar
Bilic, Hırvatistan'ın çöküşünü daha küçük futbol ülkelerinden beklenen standartla kıyaslarken sözünü sakınmadı. Oyuncularının gidişatı durduramamasına sert eleştiriler yönelten teknik adam, geleneksel olarak daha mütevazı takımların bile İngiltere'ye karşı daha dirençli bir mücadele ortaya koyacağını öne sürdü. Teknik direktör şimdi, takım bir sonraki maçında İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken anında bir reaksiyon istiyor; mevcut savunma istikrarsızlığı göz önüne alındığında bu görev oldukça göz korkutucu görünüyor.
"Bunu kendime de herkese de söyledim, şu anda İngiltere'nin Estonya'yı 7-0 yeneceğine inanmıyorum. Bu bizim için affedilemez," dedi Bilic. "İspanya'ya karşı iyi bir performansla bunun içinden çıkabiliriz, bunun için zaman var. Birlik ve karakter gösterme zamanı tam da şimdi. İspanya'yı yeneceğimizi söyleyerek saçmalıyorum ama cesur ve iyi bir Hırvatistan göstermemiz gerekiyor. Yüreğimizi ortaya koymalıyız."
Enkazın ortasında cevap arayışı
Yenilginin boyutu, özellikle de Bilic'in elindeki tecrübeli yetenekler göz önüne alındığında, Hırvat futbolunda şok etkisi yarattı. Son düdüğün ardından büyük yıkım yaşayan Luka Modric'in görüntüleri, dünyanın elitleriyle rekabet etmeye alışmış bir ülkenin ruh halini yansıttı. Bilic, milli maç arasına girilirken yapılan hazırlıkların böylesine bir felaketin kapıda olduğuna dair hiçbir işaret vermediğinde ısrar etti ve perde arkasındaki atmosferin profesyonel kaldığını söyledi.
"Bunun için hiçbir neden yok. İyi antrenman yapıyoruz, atmosfer mükemmel, herkes çok çalışıyor ve her ayrıntıyla ilgileniliyor. Akıllıca söyleyecek hiçbir şeyim yok, sorumluluğun bana ait olduğu açık. Maçı daha detaylı analiz edeceğiz," diye ekledi teknik direktör.
- Getty Images Sport
Kurtuluşa giden uzun yol
Teknik direktörün odağı şimdi, İspanya ve İngiltere'nin farklı bir seviyede göründüğü bir grupta en azından onuru kurtarmaya kaydı. Üç maçta topladığı üç puanla Hırvatistan şu anda A Ligi 3. Grup'ta üçüncü sırada, ancak 7-0'lık skorun yarattığı psikolojik hasarın iyileşmesi, puan durumunun düşündürdüğünden çok daha uzun sürebilir. Bilic, bu özel yenilginin kendi görev süresi içinde bir daha böyle bir çöküşün yaşanmamasını sağlamak için kalıcı bir yara izi işlevi görmesi gerektiğinde ısrarcı.
"Uluslar Ligi'ni bir deneme ve bazı cevaplar almak için bir fırsat olarak gördük. Bazılarını aldık ama bunlar acı verici ve istediğimiz şeyler değil. Bunlar unutulmaması, aksine hayatının geri kalanında sana hatırlatması için akılda tutulması gereken maçlar; Allah korusun, bir daha yaşanmasın. Hırvatistan bunu hak etmiyor," diyerek sözlerini tamamladı Bilic.
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