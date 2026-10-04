Bilic’in milli takımın başındaki ikinci dönemindeki balayı havası çarpıcı biçimde dağıldı. Prag’da Çekya’ya karşı alınan ilk galibiyet bir umut ışığı sağlamış olsa da, üst üste gelen ağır yenilgilerin ardından Hırvatistan için işler raydan çıktı. Cumartesi gecesi İngiltere karşısında alınan 7-0’lık hezimet, ülke tarihinin en ağır yenilgisi olarak kayda geçti ve Rujevica’daki savunma felaketinin enkazı arasında teknik direktörü yanıt aramaya itti.

Bilic, yenilginin şekli nedeniyle gözle görülür biçimde sarsılmıştı ve takımın Gareth Southgate’in ekibi karşısında anlamlı hiçbir şekilde rekabet edemediğini belirtti. "Böyle bir gecenin ardından bir şey söylemek zor. Üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz ve taraftarlar ile maçta olan çocuklar adına üzgünüm," diyen Bilic, Jutarnji tarafından aktarıldı.

"Konuştuk, bu en çok bizi zorluyor ve bunun olabileceğini beklemiyorduk. Buna ne diyeceğimi bilmiyorum, blackout mu desem, ama 7-0 kaybettiğiniz bir maçı analiz etmek zor. Onların üst düzey bir takım olduğunu biliyorduk ama hiçbir bölümde onlarla boy ölçüşemememiz... sonra bu özgüveninize, isteğinize saldırıyor, her şey dağılıyor ve yanlış yöne gidiyor."