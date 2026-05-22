"Buna izin vermeyeceğiz!" - Barcelona başkanı, Florentino Pérez'in "iğrenç" saldırısına yanıt verdi ve Real Madrid başkanını kulübün başarısızlıklarını örtbas etmekle suçladı

Laporta, Perez’in basın toplantısı ve Madrid yönetiminin Negreira davasını ele alış biçimini değerlendirirken hayal kırıklığını gizlemedi.

Marca'nın aktardığına göre Laporta, "Bence bu grotesk bir durumdu, ancak bir stratejisi vardı" dedi. "Bahsettiğim şey... iki yıldır hiçbir şey kazanamamış olmaktan dikkatleri başka yöne çekmek içindi ve bu durum onları çok endişelendiriyor.

"Bir şekilde haklı gösterilemeyecek şeyi haklı göstermek zorundalar ve bunun en iyi yolu da ortalığı karıştırıp her şeyi Barcelona'nın üzerine atmak. Buna izin vermeyeceğiz. Kulüp olarak tepki vereceğimizden eminim."