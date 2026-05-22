"Buna izin vermeyeceğiz!" - Barcelona başkanı, Florentino Pérez'in "iğrenç" saldırısına yanıt verdi ve Real Madrid başkanını kulübün başarısızlıklarını örtbas etmekle suçladı
Laporta, Negreira hakkındaki açıklamaları nedeniyle Perez’e sert çıktı
Barcelona başkanı, Perez’in son açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Yeniden adaylığını duyurduğu basın toplantısında Perez, Negreira davasının Madrid’in şampiyonluklarının “çalınmasına” yol açtığını iddia etmişti. Laporta ise Perez’i, Madrid’in son iki yıldaki başarısızlığından dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.
Laporta, kulübe yöneltilen ve kendisinin "yalan suçlamalar" olarak nitelendirdiği iddialara Barcelona'nın tahammül göstermeyeceğini vurguladı. Barça başkanı ayrıca, devam eden hakem soruşturması nedeniyle iki kulüp arasındaki ilişkilerin daha da kötüleştiğini doğruladı. Perez daha önce iki kulüp arasındaki ilişkilerin "tamamen kopmuş" olduğunu belirtmişti.
Laporta, Pérez’in stratejisini ‘grotesk’ olarak nitelendirdi
Laporta, Perez’in basın toplantısı ve Madrid yönetiminin Negreira davasını ele alış biçimini değerlendirirken hayal kırıklığını gizlemedi.
Marca'nın aktardığına göre Laporta, "Bence bu grotesk bir durumdu, ancak bir stratejisi vardı" dedi. "Bahsettiğim şey... iki yıldır hiçbir şey kazanamamış olmaktan dikkatleri başka yöne çekmek içindi ve bu durum onları çok endişelendiriyor.
"Bir şekilde haklı gösterilemeyecek şeyi haklı göstermek zorundalar ve bunun en iyi yolu da ortalığı karıştırıp her şeyi Barcelona'nın üzerine atmak. Buna izin vermeyeceğiz. Kulüp olarak tepki vereceğimizden eminim."
Laporta, 'kararlı' bir tepki vereceğini vaat ediyor
Ayrıca Madrid'in Barcelona'ya bu kadar odaklanmasının kulüp içindeki güvensizliği yansıttığını öne sürdü ve Los Blancos'un Katalan takımına saldırması halinde kendisi ve ekibinin buna tepki vereceğini belirtti.
O şöyle dedi: "Barça'yı kendi sorunlarını örtbas etmek için kullanmadıkları sürece ona saygı duyarım. Barça'yı kullandıklarında tepki gösteririz. O basın toplantısında, Barça'yı grotesk bir şekilde kullanmaya çalıştılar, belirli bir konu hakkında yalanlar yaydılar, doğru olmayan şeyler söylediler. Diğer konu hakkında yorum yapmayacağım, çünkü Madrid'de veya Real Madrid hakkında ne dedikleri umurumda değil. Barça hakkında konuştuklarında, biz de sert tepki veriyoruz. [Başkan yardımcısı] Yuste ortaya çıkıp o basın toplantısını anlattı ve ben de ona katılıyorum."
Barça, olası yeni gelişmelere hazırlanıyor
Madrid ile gerginliklerin tırmanmasıyla birlikte Barcelona'nın kulübün tutumunu kamuoyu önünde savunmaya devam etmesi bekleniyor. Laporta, kulübün yanlış veya zarar verici bulduğu suçlamalara sert bir şekilde yanıt vereceğini şimdiden belirtmişti. Bu anlaşmazlık, Negreira davasına yönelik incelemeyi daha da derinleştirecek ve her iki kulüp üzerinde saha içinde ve dışında baskıyı artıracak gibi görünüyor.