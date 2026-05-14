"Buna inanmak için her türlü nedenim var" - Arne Slot, "pek de iyi geçmeyen bir sezon"a rağmen Liverpool'daki görevinin güvende olduğundan emin

Slot, ligdeki performansında yaşanan ciddi düşüşe rağmen, kulübü gelecek sezona taşıyacağına dair inancını dile getirdi. Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı sansasyonel ilk sezonunun ardından, Hollandalı teknik adam bu sezon takımının ligde 11 maç kaybetmesine tanık oldu ve bu durum tribünlerden duyulabilir bir hayal kırıklığına yol açtı.

Sezonun son düzlüğüne girerken konuşan Slot, kulüp yönetimi nezdindeki konumuna ilişkin net bir tavır sergiledi. Konumuyla ilgili soruya yanıt veren Slot, "Bunu tek başıma karar verdiğimi sanmıyorum ama gelecek sezon da Liverpool'un teknik direktörü olacağıma inanmak için her türlü nedenim var. Birincisi, bu kulüple sözleşmem var ve ikincisi, yaptığımız tüm görüşmelerden anladığım kadarıyla durum böyle. Benim görüşüm bu" dedi.