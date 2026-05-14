"Buna inanmak için her türlü nedenim var" - Arne Slot, "pek de iyi geçmeyen bir sezon"a rağmen Liverpool'daki görevinin güvende olduğundan emin
Slot, Anfield'daki geleceğine değindi
Slot, ligdeki performansında yaşanan ciddi düşüşe rağmen, kulübü gelecek sezona taşıyacağına dair inancını dile getirdi. Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı sansasyonel ilk sezonunun ardından, Hollandalı teknik adam bu sezon takımının ligde 11 maç kaybetmesine tanık oldu ve bu durum tribünlerden duyulabilir bir hayal kırıklığına yol açtı.
Sezonun son düzlüğüne girerken konuşan Slot, kulüp yönetimi nezdindeki konumuna ilişkin net bir tavır sergiledi. Konumuyla ilgili soruya yanıt veren Slot, "Bunu tek başıma karar verdiğimi sanmıyorum ama gelecek sezon da Liverpool'un teknik direktörü olacağıma inanmak için her türlü nedenim var. Birincisi, bu kulüple sözleşmem var ve ikincisi, yaptığımız tüm görüşmelerden anladığım kadarıyla durum böyle. Benim görüşüm bu" dedi.
Zorlu bir şampiyonluk savunmasının farkında olmak
Şampiyonluktan zorlu bir şekilde ilk dört için mücadele eden bir takıma dönüş, taraftarlar için kabullenmesi zor bir durum oldu. Liverpool, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne matematiksel olarak katılmayı garantilemek için son iki maçından birinde galip gelmek zorunda; bu durum, Slot’un Merseyside’daki ilk yılında sergilediği hakimiyetten çok uzak.
Teknik direktör, takımın performansını önceki başarılarıyla karşılaştırırken dürüst bir değerlendirme yaptı. "En iyi sezonu geçirmiyorsanız, özellikle de geçen sezonla karşılaştırırsanız – diğer sezonlarla karşılaştırırsanız farklı bir tartışma ortaya çıkabilir, ancak geçen sezonla karşılaştırırsanız – bu kesinlikle harika bir sezon olmadı, o zaman eleştirilerin gelmesi de normaldir," diye itiraf etti Slot.
Artan eleştirilerle başa çıkmak
Haberlere göre kulübün sahipleri ve yöneticileri teknik direktör değişikliğini gündeme almamış olsa da, kulüp çevresindeki hava değişti. Slot, teknik ekibine ve oyuncu kadrosuna yöneltilen eleştirilerin, Liverpool gibi büyük bir kulübü yönetmenin doğasında olan bir durum olduğuna inanıyor.
Kötü sonuçlar için tek bir kişiyi suçlamayı reddeden Slot, bunun yerine sezonun gidişatında kolektif bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Slot, "Hepimizin payı var ve 'hepimiz' derken oyuncuların payı, teknik direktörün payı ve kulüpteki diğer kişilerin payı olduğunu kastediyorum," diye açıkladı.
Nihai hedefe odaklanın
Uzun vadeli geleceği hakkındaki söylentilere rağmen, öncelikli hedef, Kırmızılar’ın gelecek yıl yine Avrupa’nın en üst düzey futbolunda yer alabilmesi için ligi ilk dörtte bitirmek. Slot, potansiyel yedek adayları hakkındaki dış spekülasyonlardan ziyade, AXA Antrenman Merkezi’ndeki iç dinamiklere odaklanmış görünüyor.
En üst düzeydeki modern futbolun acımasız doğasını özetleyen Slot, kupa kazanamamanın kaçınılmaz olarak sorulara yol açtığını belirtti. "Günümüzde ligi kazanamazsanız işler böyle yürür," diye konuştu.