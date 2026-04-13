"Buna inanamıyorum": "Devasa" boyutlardaki Premier Lig sürprizi, Liverpool efsanesi Jamie Carragher için şekilleniyor

"Buna inanamıyorum. Tottenham küme düşecek gibi görünüyor," diyen Carragher, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan diğer takımların "daha fazla şey sunabileceğini" belirterek alarm zillerini çaldı. Bu mağlubiyetle Londra ekibi, 38 maçlık sezonun 32. haftasında 17 yıl sonra ilk kez küme düşme potasına girdi (18. sıra). Kurtulma çizgisine olan fark sadece iki puan olsa da, Leeds United (15), Nottingham Forest (16) ve West Ham United (17) son zamanlarda düzenli olarak puan topladı.

Önümüzdeki Cumartesi Brighton & Hove Albion ile oynanacak maçta, Spurs 111 gündür Premier Lig'de galibiyet alamamış olacak. En son Aralık sonunda üç puan kazanılmıştı. Carragher, Sunderland maçında önceki haftalara göre "daha da kötü bir performans" gördü ve ikinci yarıda beklenen gol ortalamasının 0,15 gibi düşük bir seviyede kalmasına dikkat çekti. Oysa Thomas Frank ve Igor Tudor'un ardından bu sezon Spurs'un üçüncü teknik direktörü olan Roberto De Zerbi'nin aslında bir dönüm noktası yaratması bekleniyordu.

Önümüzdeki kritik haftalarda, ligin son sırasındaki Wolverhampton Wanderers ve rakip Leeds United ile de karşılaşmalar bekliyor. Ancak Carragher, Spurs'un şu anki durumuyla Wolves'a karşı bile "hiç şansı" olmadığını düşünüyor. "Fikstüre bakıldığında, bunun Tottenham için iyi olduğu düşünülür. Ancak onlar (Spurs, ed.) berbat durumda. Tottenham onlar için iyi bir rakip."