Sky Sports'ta yazdığı köşe yazısında, şu anda televizyon yorumculuğu yapan bu isim, hafta sonu AFC Sunderland'a karşı alınan şok edici 0-1 yenilgisini bahane ederek Spurs'a karşı tam anlamıyla sert eleştirilerde bulundu.
"Buna inanamıyorum": "Devasa" boyutlardaki Premier Lig sürprizi, Liverpool efsanesi Jamie Carragher için şekilleniyor
"Buna inanamıyorum. Tottenham küme düşecek gibi görünüyor," diyen Carragher, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan diğer takımların "daha fazla şey sunabileceğini" belirterek alarm zillerini çaldı. Bu mağlubiyetle Londra ekibi, 38 maçlık sezonun 32. haftasında 17 yıl sonra ilk kez küme düşme potasına girdi (18. sıra). Kurtulma çizgisine olan fark sadece iki puan olsa da, Leeds United (15), Nottingham Forest (16) ve West Ham United (17) son zamanlarda düzenli olarak puan topladı.
Önümüzdeki Cumartesi Brighton & Hove Albion ile oynanacak maçta, Spurs 111 gündür Premier Lig'de galibiyet alamamış olacak. En son Aralık sonunda üç puan kazanılmıştı. Carragher, Sunderland maçında önceki haftalara göre "daha da kötü bir performans" gördü ve ikinci yarıda beklenen gol ortalamasının 0,15 gibi düşük bir seviyede kalmasına dikkat çekti. Oysa Thomas Frank ve Igor Tudor'un ardından bu sezon Spurs'un üçüncü teknik direktörü olan Roberto De Zerbi'nin aslında bir dönüm noktası yaratması bekleniyordu.
Önümüzdeki kritik haftalarda, ligin son sırasındaki Wolverhampton Wanderers ve rakip Leeds United ile de karşılaşmalar bekliyor. Ancak Carragher, Spurs'un şu anki durumuyla Wolves'a karşı bile "hiç şansı" olmadığını düşünüyor. "Fikstüre bakıldığında, bunun Tottenham için iyi olduğu düşünülür. Ancak onlar (Spurs, ed.) berbat durumda. Tottenham onlar için iyi bir rakip."
Tottenham Hotspur: Küme düşmek "korkunç bir an" olurdu
Eski profesyonel futbolcu Gary Neville'in sözlerine göre, olası bir küme düşme "korkunç bir an" ve "düşünülemez" bir durum. Eski Spurs oyuncusu Jamie O'Hara ise Sunderland karşısında sergilenen performansı "kesinlikle şok edici" olarak nitelendirdi. Performansın "yine kesinlikle içler acısı" olduğunu söyledi. "Bu takımın bu kadar kötü hale geldiğine inanamıyorum. De Zerbi iyi bir teknik direktör, ancak mucizeler yaratamaz; oyuncular onun için performans göstermeli," diye eleştirdi.
Yaz aylarında yapılan transfer hamlesine rağmen, aralarında Xavi Simons (RB Leipzig) ve Joao Palhinha (kiralık, FC Bayern München) gibi isimlerin de bulunduğu pahalı kadronun büyük bir kısmı haftalardır hayal kırıklığı yaratıyor. Sunderland maçının ardından kaptan Cristian Romero da eleştirilerin hedefine oturdu.
Kaptan Romero'nun gözleri yaş mı doldu? "Yanlış bir mesaj"
27 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 70. dakikada dizinde ağrı hissettiği için sahadan çıkmak zorunda kaldığında, sürekli eliyle yüzünü tutuyordu. Ancak BBC uzmanı Ben Forster, bunun acıdan akan gözyaşlarını silmek için olduğunu şüpheyle karşıladı ve Arjantinli oyuncunun takımına olan inancını tamamen yitirmiş olabileceğini ima etti. Bundan dokuz dakika önce Spurs geriye düşmüştü.
"Romero muhtemelen bu takımda karakter, mücadele ruhu ve kararlılığa sahip tek oyuncu. Eğer onun takım arkadaşlarından biri olsaydım, maçtan sonra herkesi bir araya toplayıp takımı cesaretlendirmesini isterdim," diyen 43 kez İngiltere milli forması giymiş olan oyuncu, "Maçın bitmesine 25 dakika var. Ama bence gözyaşları yanlış bir mesaj veriyor. Bir kaptan olarak böyle bir şey yapmamalı."
De Zerbi, Romero'nun durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bunun yerine şunları vurguladı: "Umarım ciddi bir şey değildir. O iyi bir adam ve güçlü bir kişiliğe sahip iyi bir oyuncu. Sezonu bitirmek için ona ihtiyacımız var." Sonuçta, durumu tersine çevirmek için sadece altı maç kaldı.
Tottenham ortada: Premier Lig'de küme düşme mücadelesi
Sıra Kulüp Maçlar Goller Puan 15 Leeds United 31 37:48 33 16 Nottingham Forest 32 32:44 33 17 West Ham United 32 40:57 32 18 Tottenham Hotspur 32 40:51 30 19 Burnley FC 32 33:63 20 20 Wolverhampton Wanderers 32 24:58 17