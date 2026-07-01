"Buna değer miydi?" DFB takımının Dünya Kupası'ndaki fiyaskosunun ardından Said El Mala'dan gelen gizli mesaj mı?

Birçok kişi bu paylaşımı, geçen sezon Effzeh formasıyla gösterdiği güçlü performanslara rağmen El Mala’yı ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosuna almayan Nagelsmann’a yönelik açık bir selam olarak yorumladı.

Milli takım teknik direktörü, bu kararını 19 yaşındaki oyuncunun Köln'ün eski teknik direktörü Lukas Kwasniok yönetiminde yeterince süre alamamış olması ve kendi görüşüne göre El Mala'nın savunma konusundaki yetersizliği ile gerekçelendirdi. Nagelsmann, Mart ayı başında "Bayern'de oynamakla Köln'de oynamak arasında yine de bir fark var. Köln'de daha fazla süre alması gerekiyor" diye açıklamıştı.

Bayern Münih’ten Lennart Karl’ın sakatlık nedeniyle Dünya Kupası’ndan çekilmesinin ardından bile, pek çok kişi El Malas’ın sonradan kadroya alınacağını beklerken, DFB teknik direktörü 19 yaşındaki oyuncuyu es geçerek yerine Leipzig’den Assan Ouedraogo’yu kadrosuna çağırdı.

Gönderinin internete düşmesinden kısa bir süre sonra, El Malas’ın bu şekildeki açıklaması artık bulunamıyordu – görünüşe göre Köln’lü oyuncu, ortaya çıkan tepkilere tepki olarak bunu silmişti.