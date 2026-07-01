Pazartesi günü, 1. FC Köln’de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu, TikTok hesabında DFB formasıyla çekilmiş birkaç fotoğrafın yer aldığı bir galeriyi paylaştı. Fotoğrafların altına ilk olarak “Buna değdi mi?” yazısını ekledi ve birkaç düşünceli emoji ekledi.
Çeviri:
"Buna değer miydi?" DFB takımının Dünya Kupası'ndaki fiyaskosunun ardından Said El Mala'dan gelen gizli mesaj mı?
Birçok kişi bu paylaşımı, geçen sezon Effzeh formasıyla gösterdiği güçlü performanslara rağmen El Mala’yı ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosuna almayan Nagelsmann’a yönelik açık bir selam olarak yorumladı.
Milli takım teknik direktörü, bu kararını 19 yaşındaki oyuncunun Köln'ün eski teknik direktörü Lukas Kwasniok yönetiminde yeterince süre alamamış olması ve kendi görüşüne göre El Mala'nın savunma konusundaki yetersizliği ile gerekçelendirdi. Nagelsmann, Mart ayı başında "Bayern'de oynamakla Köln'de oynamak arasında yine de bir fark var. Köln'de daha fazla süre alması gerekiyor" diye açıklamıştı.
Bayern Münih’ten Lennart Karl’ın sakatlık nedeniyle Dünya Kupası’ndan çekilmesinin ardından bile, pek çok kişi El Malas’ın sonradan kadroya alınacağını beklerken, DFB teknik direktörü 19 yaşındaki oyuncuyu es geçerek yerine Leipzig’den Assan Ouedraogo’yu kadrosuna çağırdı.
Gönderinin internete düşmesinden kısa bir süre sonra, El Malas’ın bu şekildeki açıklaması artık bulunamıyordu – görünüşe göre Köln’lü oyuncu, ortaya çıkan tepkilere tepki olarak bunu silmişti.
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Almanya, Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı beklenmedik bir şekilde elendi
Almanya, Pazartesi akşamı Dünya Kupası'nda El Mala'nın yokluğunda sürpriz bir şekilde, turnuvanın dışındaki takımlardan biri olan Paraguay'a karşı son 16 turunda elendi. Güney Amerikalı rakibe karşı DFB milli takımı 120 dakikanın ardından 1-1'lik beraberliği aşamadı; penaltı atışlarında ise Kai Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah penaltı vuruşlarını kaçırdı.
Yine de El Mala açısından bu yaz şu ana kadar olaysız geçmedi; zira 19 yaşındaki oyuncunun etrafında inatçı transfer söylentileri dolaşıyor. Liverpool FC’nin, Yan Diomande’nin sözde reddetmesinin ardından onu hücum hattı için ilk tercih olarak belirlediği iddia ediliyor. Bundan önce Brighton & Hove Albion ve Brentford FC de transfer konusunda ilgi göstermişti.
1. FC Köln ile 2030 yılına kadar süren ve söylentilere göre çıkış maddesi de içermeyen sözleşmesi nedeniyle, Köln kulübü genç oyuncu için yaklaşık 50 milyon Euro transfer ücreti talep ediyor.