Frattesi resmen Lazio oyuncusu olarak tanıtıldı. Bu transfer, Roma'nın Giustiniana bölgesinde büyüyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için önemli bir eve dönüş anlamı taşıyor. Transfer, süreci ilk etapta yavaşlatan küçük bürokratik gecikmelerin ardından yaşanan kısa süreli belirsizlik dönemini de sona erdirdi.

Müzakere sürecinin son aşamalarını değerlendiren Frattesi, transfer sırasında yaşadığı duygular hakkında samimi konuştu. "Bunu iyi yaşadım. Böyle günler yaşandığında bir gidip bir geliyorsunuz ama bu, istekle yaşanan bir bekleyişti. Yorucuydu ama güzeldi: buna değdi" sözlerini kulübün resmi medya kanallarına söyledi.

Şöyle devam etti: "Buraya geldiğimde, çocukken Giustiniana'da antrenman yaptığım dönemde geçtiğim yolları tanıdım. Farklı bir sorumluluk duygusu ve daha büyük bir olgunlukla geri dönüyorum. Bence önemli sorumluluklar alma zamanı geldi ve bunu yapacak olmaktan çok mutluyum."