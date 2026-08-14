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'Buna değdi' - Davide Frattesi, Inter'den kiralık transferini tamamlamasının ardından Lazio'ya dönüşü hakkında konuştu
Orta saha oyuncusu için duygusal bir yuvaya dönüş
Frattesi resmen Lazio oyuncusu olarak tanıtıldı. Bu transfer, Roma'nın Giustiniana bölgesinde büyüyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için önemli bir eve dönüş anlamı taşıyor. Transfer, süreci ilk etapta yavaşlatan küçük bürokratik gecikmelerin ardından yaşanan kısa süreli belirsizlik dönemini de sona erdirdi.
Müzakere sürecinin son aşamalarını değerlendiren Frattesi, transfer sırasında yaşadığı duygular hakkında samimi konuştu. "Bunu iyi yaşadım. Böyle günler yaşandığında bir gidip bir geliyorsunuz ama bu, istekle yaşanan bir bekleyişti. Yorucuydu ama güzeldi: buna değdi" sözlerini kulübün resmi medya kanallarına söyledi.
Şöyle devam etti: "Buraya geldiğimde, çocukken Giustiniana'da antrenman yaptığım dönemde geçtiğim yolları tanıdım. Farklı bir sorumluluk duygusu ve daha büyük bir olgunlukla geri dönüyorum. Bence önemli sorumluluklar alma zamanı geldi ve bunu yapacak olmaktan çok mutluyum."
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Anlaşmanın arkasındaki mali detaylar
Biancocelesti, geçici bir dönem için önemli bir yatırım anlamına gelen 5 milyon avroluk ücretli kiralama anlaşmasıyla Frattesi'yi kadrosuna kattı. Ayrıca sözleşmede, 10 milyon avro olarak belirlenen kalıcı satın alma opsiyonunun yanı sıra performansa dayalı ek bonuslar da yer alıyor. Inter, oyuncunun bir sonraki transferinden doğacak gelecekteki herhangi bir sermaye kazancı üzerinden yüzde 50 pay maddesi ekleyerek uzun vadeli çıkarlarını da güvence altına aldı.
Bu transfer, San Siro'daki dönemi parlak anlarla ancak sınırlı ilk 11 fırsatlarıyla karakterize edilen Frattesi için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Milan'daki forma rekabetine rağmen orta saha oyuncusu, Inter taraftarları arasında popüler bir isim olarak kaldı. Ancak Gennaro Gattuso'nun yeni görünümlü Lazio takımında kilit bir parça olma cazibesi geri çevrilemeyecek kadar güçlüydü.
Biancocelesti projesinin merkezinde hissetmek
Frattesi'nin kararının arkasındaki başlıca itici güçlerden biri, düzenli forma şansı bulma arzusu ve takım içinde kendisini önemli hissetme isteğiydi. Orta saha oyuncusu, "Inter'de de az oynamama rağmen taraftarlarla iyi bir ilişki kurmuştum. İnişler ve çıkışlar oldu ama her zaman iyi anlaştık. Lazio taraftarlarının bu ilgisi beni çok memnun etti. Yeniden bir projenin merkezinde olduğumu hissetmeye ihtiyacım vardı: bu karşılama bana büyük motivasyon veriyor" ifadelerini kullandı.
İtalyan milli oyuncu, doğduğu şehre dönmenin hem medyanın hem de taraftarların beklenti seviyesini yükselttiğinin farkında. Bu baskıyı kucaklamaya hazır görünüyor ve bunu profesyonel gelişiminde doğal bir ilerleme olarak değerlendiriyor.
"Farklı bir sorumlulukla ve daha büyük bir olgunlukla geri dönüyorum. Bence artık önemli sorumluluklar üstlenmemin zamanı geldi ve bunu büyük bir istekle yapıyorum" diye ekledi.
- Getty Images
Transferi güvence altına almak için geçmişteki hayal kırıklıklarının üstesinden gelmek
Lazio'ya transfer ani gelişen bir durum değildi; Frattesi, kulüplerin daha önce de görüşmeler yaptığını açıkladı. "Ocak ayında oldukça yaklaşmıştık, ardından birtakım nedenlerden dolayı işi bitiremedik. Bu kez bana birkaç gün önce bilgi verdiler: karar vermek ve evrak işlerini tamamlamak için sadece zaman vardı. Çok fazla şüphem yoktu," dedi.
Serie A sezonu yaklaşırken Frattesi, kadroya hızla uyum sağlamayı ve Lazio taraftarına kendini kanıtlamayı hedefleyecek. Gelişi, takıma orta sahada hem savunmada hem de hücumda katkı verebilen dinamik bir güç kazandırıyor.
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