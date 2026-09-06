Getty Images Sport
Çeviri:
"Bulutların üzerinde!" Curtis Jones, Inter Milan'ın Napoli karşısındaki çılgın geri dönüşünün ardından sessizliğini bozdu
Inter, Mount için sansasyonel geri dönüş peşinde
Inter, Serie A'da 3. haftada San Siro'da Napoli'yi 3-2 mağlup ederek iki gollük geri dönüşle yüzde 100'lük serisini sürdürdü. Golsüz geçen ilk yarının ardından beş golün tamamı, tempolu geçen ikinci yarıda geldi.
Konuk ekip, 50. ve 53. dakikalarda Matteo Politano ile Rasmus Hojlund'un peş peşe attığı gollerle kontrolü ele aldı.
Ancak Cristian Chivu'nun ekibi buna güçlü bir yanıt verdi. Geri dönüşü başlatan isim Lautaro Martinez olurken, Marcus Thuram skora dengeyi getirdi ve Lautaro 91. dakikada attığı dramatik golle galibiyeti getiren isim oldu.
- AFP
Jones, San Siro atmosferinden büyülendi
"Gerçekten çok mutluyum. Böyle bir takımın ve kulübün parçası olduğum için çok mutluyum" dedi Jones. "Açıkçası zor bir maçtı ama çocuklar maç planına sadık kaldı."
"Taraftarlar maç boyunca harikaydı ve kazanmamızın nedeni de buydu" diye ekledi İngiliz orta saha oyuncusu.
Orta saha oyuncusu, ilk 11'deki yerini kazanacağına söz verdi
Chivu'nun orta saha seçenekleri arasına geçişiyle ilgili konuşan Jones, yüksek profilli transferine rağmen ilk 11 seçimleri konusunda hiçbir garanti beklemediğini vurguladı.
Jones, "Elbette harika bir takıma katıldım, bu yüzden kolay olmayacak" dedi. "Buraya gelip her maçta oynayacağımı bekleyemem; ben de yerimi hak etmeliyim."
Ek olarak, "Bu nedenle, oynama şansı bulduğum her anda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. "En önemli şey sahaya çıkıp çok çalışmam ve hem taraftarlara hem de takım arkadaşlarıma gerçekten burada olmak istediğimi göstermem."
- Jonathan Moscrop
Kusursuz seri sürüyor
Bu dramatik galibiyet, Inter'in ligdeki açılışını kusursuz sürdürmesini sağladı; takım, ilk üç lig maçından da maksimum puan çıkardı.
Chivu'nun ekibi, doğrudan şampiyonluk rakiplerinden biri karşısında ikinci yarıda oluşan tehlikeli dezavantajı tersine çevirirken dikkat çekici bir kararlılık ortaya koydu.
Jones ve takım arkadaşları şimdi bu galibiyet momentumunu, yaklaşan yurt içi ve Avrupa'daki mücadelelere taşımaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun