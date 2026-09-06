"Gerçekten çok mutluyum. Böyle bir takımın ve kulübün parçası olduğum için çok mutluyum" dedi Jones. "Açıkçası zor bir maçtı ama çocuklar maç planına sadık kaldı."

"Taraftarlar maç boyunca harikaydı ve kazanmamızın nedeni de buydu" diye ekledi İngiliz orta saha oyuncusu.

https://www.youtube.com/watch?v=cHefcHkZ-mo