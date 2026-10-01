AFP
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Bulgar futbolu, birinci lig kulübü başkanının evinin dışında vurularak öldürülmesinin ardından şokta
Plovdiv yöneticisi ikametgahının dışında öldürüldü
Bulgaristan üst lig kulübünün başkanının ölümcül şekilde vurulması, ülkenin en büyük ikinci kentinde gece saat 01.00 sularında gerçekleşti. Associated Press'in haberine göre, yerel polis silahla vurularak yaralanan bir kişiyle ilgili acil çağrı aldığını doğruladı ve olay yerine ulaştığında önde gelen ulaşım yöneticisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yetkililer olası bir gerekçe açıklamazken ve herhangi bir şüpheliyi henüz belirlemezken, kolluk kuvvetleri olay yerini incelerken soruşturma öncesi süreç resmen başlatıldı.
Kulüp, kurtarıcısını onurlandırdı
Kulübün üst yönetimi, 2025 yazında takımı kurtardığı ve Hristo Botev Stadyumu'nun tamamen yeniden inşasını yönettiği geniş kesimlerce kabul edilen başkanlarının vefatının ardından derin üzüntüsünü dile getirdi.
Instagram'da paylaşılan açıklamada kulüp şu ifadeleri kullandı: "PFC Botev Plovdiv, kulüp başkanı Iliyan Filipov'un trajik vefatı nedeniyle derin üzüntüsünü ifade eder. Kulüp yönetimi, oyuncular ve çalışanlar; ailesine, yakınlarına ve dostlarına en derin taziyelerini iletir. Iliyan Filipov, sonsuza dek Botev Plovdiv tarihinin bir parçası olarak kalacak. Kulübü 2025 yazında kurtarmaya yaptığı katkı ve 'sarı-siyah' dava uğruna gösterdiği adanmışlık, ailemizdeki herkes tarafından hatırlanacaktır.
"Adı, Hristo Botev Stadyumu'nun yeniden inşasının başarıyla tamamlanmasını denetleyerek onu Bulgaristan'ın en modern spor tesisine dönüştürmüş olması sayesinde, gelecek nesiller boyunca altın harflerle yazılacak. Bu zor anda hepimiz ailesinin, sevdiklerinin ve dostlarının yanındayız. Huzur içinde yatsın."
Yas dönemi boyunca faaliyetler askıya alındı
Bu cinayet, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimi öncesinde siyasi gerilimin arttığı bir dönemde, 1990'larda Bulgaristan genelinde kamuoyunca tanınan isimlere yönelik mafya tarzı suikastların sık yaşandığı karanlık günleri yeniden akıllara getirdi. Kulüp, trajediye yanıt olarak tüm sportif faaliyetleri durdurdu ve resmî yas dönemine girdi: "Botev Plovdiv ile Septemvri Sofia arasında oynanması planlanan hazırlık maçı yapılmayacak. Erkek A takımının bugünkü antrenmanı iptal edildi; tüm oyuncular ve teknik ekip, başkan Iliyan Filipov'un kaybının yasını tutuyor."
Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Iliyan Filipov'a saygının bir göstergesi olarak, önümüzdeki hafta sonu oynanması planlanan tüm altyapı akademisi maçları ertelendi. 10 Ekim'deki Slavia maçına kadar A takımın tüm antrenmanları basına kapalı yapılacak ve kulüp medyada herhangi bir görünümde bulunmayacak. Iliyan Filipov, güçlü ve birleşmiş bir Botev için hayal kurdu ve mücadele etti. Tüm şehrin gurur duyabileceği bir kulüp. Botev sonsuzdur!"
- AFP
Yaslı kadro rekabetçi dönüşle karşı karşıya
Plovdiv, şimdi derin yas ortamında toparlanmak ve 10 Ekim'de Slavia Sofia'yı sahasında konuk edeceği yerel lig mücadelesi öncesi yeniden odaklanmak zorunda. Kanaryalar, Bulgaristan Birinci Ligi puan tablosunda 10 maçta topladığı 16 puanla şu anda altıncı sırada yer alıyor; lider Levski Sofia'nın dokuz puan gerisinde bulunuyor ve bir maç fazlası var. Teknik ekip, Avrupa kupalarına katılım hedeflerini canlı tutmaya çalışırken kapalı kapılar ardında zihinsel istikrarın yeniden sağlanmasına büyük önem verecek.
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