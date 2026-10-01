Kulübün üst yönetimi, 2025 yazında takımı kurtardığı ve Hristo Botev Stadyumu'nun tamamen yeniden inşasını yönettiği geniş kesimlerce kabul edilen başkanlarının vefatının ardından derin üzüntüsünü dile getirdi.

Instagram'da paylaşılan açıklamada kulüp şu ifadeleri kullandı: "PFC Botev Plovdiv, kulüp başkanı Iliyan Filipov'un trajik vefatı nedeniyle derin üzüntüsünü ifade eder. Kulüp yönetimi, oyuncular ve çalışanlar; ailesine, yakınlarına ve dostlarına en derin taziyelerini iletir. Iliyan Filipov, sonsuza dek Botev Plovdiv tarihinin bir parçası olarak kalacak. Kulübü 2025 yazında kurtarmaya yaptığı katkı ve 'sarı-siyah' dava uğruna gösterdiği adanmışlık, ailemizdeki herkes tarafından hatırlanacaktır.

"Adı, Hristo Botev Stadyumu'nun yeniden inşasının başarıyla tamamlanmasını denetleyerek onu Bulgaristan'ın en modern spor tesisine dönüştürmüş olması sayesinde, gelecek nesiller boyunca altın harflerle yazılacak. Bu zor anda hepimiz ailesinin, sevdiklerinin ve dostlarının yanındayız. Huzur içinde yatsın."



