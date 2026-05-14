Çeviri:
Bukayo Saka'ya özel röportaj: "Zamanı geldiğinde, zamanı gelmiştir" - Arsenal yıldızı kupa zaferi kazanmaya kararlı
Saka'nın yolculuğunun başlangıcı
Saka, yedi yaşında Arsenal'in ünlü Hale End akademisine katıldı ve o günden beri geriye bakmadı. Futbolla ilk tanışmasını anlatan ve ilk günden beri Arsenal taraftarı olup olmadığı sorulan Gunners forveti şöyle diyor: "Her zaman. Çocukken futbol benim için sadece bir zevkti. Top ayağındayken başka hiçbir şeyin önemi kalmazdı. Benim mutluluğum buydu."
2018 yılının Kasım ayında, dönemin teknik direktörü Unai Emery, Saka'ya Arsenal'deki ilk maçına çıkma fırsatı verdi. Saka, Ukrayna'da sıfırın altındaki sıcaklıklarda oynanan bir Avrupa Ligi maçında yedek kulübesinde başladı. "Hava dondurucu soğuktu! Deplasmanda oynuyorduk ve hava sıfırın altında bir dereceydi," diye hatırlıyor 24 yaşındaki oyuncu. Saka, Arsenal'in 3-0 kazandığı Vorskla Poltava maçında Aaron Ramsey'in yerine oyuna girmişti.
"Oyuna girmek için sabırsızlanıyordum, teknik direktörün bana bir fırsat vermesini diliyordum. Takım kazanıyorsa, teknik direktörün genç oyuncuları oyuna sokmakta daha rahat hissedeceği açıktı ve öyle de oldu. Oyuna girdiğimde kendimi çok özgür hissettim, sadece keyfini çıkardım."
Bir ay sonra Saka, Fulham'ı 4-1 yendikleri maçta, 200'ü aşan ve hala devam eden Premier Lig maçlarına ilk adımını attı. İngiltere'nin en üst liginde sahneye çıktığı o an hakkında şöyle diyor: "Hem gerginlik hem de heyecan karışımı bir duyguydu. Yine, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyordum. Yeni Yıl Günü olduğunu hatırlıyorum. Yıla ne harika bir başlangıçtı. Hepimizin hayatımız boyunca izlediği lig olan Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkmak. Bu yüzden daha çok heyecanlıydım."
Arteta'nın Saka'nın gelişiminde oynadığı 'olağanüstü' rol
Saka, Arteta'nın rehberliğinde büyük bir gelişme kaydetti; İspanyol teknik adam, bu kanat oyuncusunu dünyanın en korkulan hücum silahlarından biri haline getirmeye yardımcı oldu. Saka'ya ilk kez kaptanlık pazubandını takan da Arteta'ydı – Ekim 2023'te Sheffield United'a karşı alınan 5-0'lık ezici galibiyette – ve İngiliz forvet, teknik direktörün kariyeri üzerindeki etkisinden övgüyle bahsediyor.
O şöyle diyor: "Harika fikirleri var, birinci sınıf bir teknik direktör. Onunla konuşursanız, fikirlerine ikna olursunuz. O kadar ikna edici biri. Benimle kişisel olarak bağ kuruyor, beni ve ailemi iyi anlıyor. Bu bağı hissediyorum."
Eski Everton orta saha oyuncusunun varlığı, şüphesiz Saka'nın Şubat ayında kulüple yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamasının nedenlerinden biriydi. Saka'ya her zaman Arsenal'i mi tercih ettiği sorulduğunda, Gunners'ın 7 numarası kesin bir şekilde şöyle cevap veriyor: "Kesinlikle!"
Geri dönüş ve Arsenal'in yükseliş eğilimi
Arsenal, 2003'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşıyor; ayrıca "Gunners" tarihi bir çifte kupayı kazanma şansını da sürdürüyor. Saka, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında galibiyet golünü atması da dahil olmak üzere, şimdiye kadar son derece etkileyici geçen 2025-26 sezonunda kilit bir rol oynadı ve Kuzey Londra ekibinin özel bir başarının eşiğinde olduğuna inanmaya devam ediyor.
Ancak 24 yaşındaki oyuncu, Arsenal formasıyla pek çok aksilikle başa çıkmak zorunda kaldı. Bunların arasında, Manchester City'nin ikinci sıradaki Gunners'ın beş puan önünde şampiyon olduğu 2022-23 şampiyonluk yarışında kıl payı kaçırılan şampiyonluk da yer alıyor. O hayal kırıklığından ne öğrendiği sorulduğunda Saka şöyle hatırlıyor: "Başlangıçta canınızı yakıyor. Tekrar ayağa kalkmak zorundasın. En büyük başarılar kolay elde edilmez, onlar için çalışmalı, mücadele etmelisin. Zamanı geldiğinde, zamanı gelmiştir."
Peki, Arsenal ile kazandığı FA Cup ve iki Community Shield'e yeni kupalar eklemek Saka için ne anlama gelir? "Bu bir rüya. Her şey demek olur."
Saka, akademi antrenörü İbrahim Fuad ile bir araya geldi
Bukayo, Birleşik Krallık genelinde mali engel nedeniyle antrenörlük sertifikalarına erişimi zor olan kişilere ücretsiz eğitim imkanı sunan Chase futbol antrenörlük programının elçisidir.
Bukayo, eski futbolcu ve şimdiki antrenör İbrahim Fuad ve ekibiyle birlikte Kuzey Londra'da bir amatör antrenman seansına katıldı ve ardından antrenörlüğün eski akademi oyuncularını futbolla bağlantılı tutmanın ne kadar harika bir yolu olduğunu tartıştı. İbrahim, şu ana kadar programdan faydalanan Birleşik Krallık genelindeki 7.000'den fazla antrenör adayı arasında yer alıyor.
Saka ve Arsenal iniş çıkışlarla nasıl başa çıkıyor?
Hem ligde hem de Avrupa'da büyük bir başarı grafiği çizen Arsenal'in 2025-26 sezonu, zorlu anlardan da yoksun geçmedi. Manchester City'nin puan farkını kapatmasına rağmen, Topçular yeniden toparlanıp odaklanmayı başardılar; Premier Lig sezonunun son iki maçını, sırasıyla Burnley ve Crystal Palace karşısında kazanmaları halinde şampiyonluk onların olacak. Bundan sonra tüm yollar Budapeşte'ye ve PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi zaferi için bir şansa açılacak.
Arsenal'in toplam 63 maçtan oluşan, fiziksel ve duygusal olarak yıpratıcı bir sezonun iniş çıkışlarında nasıl toparlandığı sorulduğunda Saka şöyle diyor: "Bu duruma ve neye ihtiyaç duyulduğuna bağlı. Bir araya gelip konuşmamız mı gerekiyor, yoksa sadece akışına mı bırakmalıyız? Takımımız çok sıkı fıkı, birbirimizi iyi anlıyoruz ve oldukça yakınız, bu yüzden iniş çıkışlarla oldukça iyi başa çıkıyoruz."
