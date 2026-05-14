Bukayo Saka'ya özel röportaj: "Zamanı geldiğinde, zamanı gelmiştir" - Arsenal yıldızı kupa zaferi kazanmaya kararlı

Saka, yedi yaşında Arsenal'in ünlü Hale End akademisine katıldı ve o günden beri geriye bakmadı. Futbolla ilk tanışmasını anlatan ve ilk günden beri Arsenal taraftarı olup olmadığı sorulan Gunners forveti şöyle diyor: "Her zaman. Çocukken futbol benim için sadece bir zevkti. Top ayağındayken başka hiçbir şeyin önemi kalmazdı. Benim mutluluğum buydu."

2018 yılının Kasım ayında, dönemin teknik direktörü Unai Emery, Saka'ya Arsenal'deki ilk maçına çıkma fırsatı verdi. Saka, Ukrayna'da sıfırın altındaki sıcaklıklarda oynanan bir Avrupa Ligi maçında yedek kulübesinde başladı. "Hava dondurucu soğuktu! Deplasmanda oynuyorduk ve hava sıfırın altında bir dereceydi," diye hatırlıyor 24 yaşındaki oyuncu. Saka, Arsenal'in 3-0 kazandığı Vorskla Poltava maçında Aaron Ramsey'in yerine oyuna girmişti.

"Oyuna girmek için sabırsızlanıyordum, teknik direktörün bana bir fırsat vermesini diliyordum. Takım kazanıyorsa, teknik direktörün genç oyuncuları oyuna sokmakta daha rahat hissedeceği açıktı ve öyle de oldu. Oyuna girdiğimde kendimi çok özgür hissettim, sadece keyfini çıkardım."

Bir ay sonra Saka, Fulham'ı 4-1 yendikleri maçta, 200'ü aşan ve hala devam eden Premier Lig maçlarına ilk adımını attı. İngiltere'nin en üst liginde sahneye çıktığı o an hakkında şöyle diyor: "Hem gerginlik hem de heyecan karışımı bir duyguydu. Yine, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyordum. Yeni Yıl Günü olduğunu hatırlıyorum. Yıla ne harika bir başlangıçtı. Hepimizin hayatımız boyunca izlediği lig olan Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkmak. Bu yüzden daha çok heyecanlıydım."