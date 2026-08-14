Saka, üst üste beş sezonda çift haneli gol sayısına ulaşarak belli bir istikrar seviyesini ortaya koydu, ancak bu alanda çok daha büyük katkı yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu biliyor. 2023-24 sezonunda 20 gol barajına ulaşmıştı.

Hale End akademisinden yetişen oyuncu, o dönemde dünya elitleri arasında yerini sağlamlaştırma yolunda oldukça iyi ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak kanat sihirbazları söz konusu olduğunda Lamine Yamal, Michael Olise ve Vinicius Junior gibi isimlerin olağanüstü standartlar belirlediğine tanıklık ediyor.

Talihsiz sakatlıklar Saka’nın işini pek kolaylaştırmadı; son iki sezonda kulübü ve milli takımında 40 maç kaçırdı, 2026 yazındaki Dünya Kupası serüveni de fiziksel sorunlardan etkilendi.