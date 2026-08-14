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Bukayo Saka'ya, 2026-27'de Arsenal'a sunması gereken ‘çok önemli’ özellik söylendi: Bir diğer şampiyonluk kazanan isim de altyapıdan yetişen kahramanın ‘en iyi formunu’ yeniden bulacağına inanıyor
Saka'nın skor katkısı 20 gol barajının altına düştü
Saka, üst üste beş sezonda çift haneli gol sayısına ulaşarak belli bir istikrar seviyesini ortaya koydu, ancak bu alanda çok daha büyük katkı yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu biliyor. 2023-24 sezonunda 20 gol barajına ulaşmıştı.
Hale End akademisinden yetişen oyuncu, o dönemde dünya elitleri arasında yerini sağlamlaştırma yolunda oldukça iyi ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak kanat sihirbazları söz konusu olduğunda Lamine Yamal, Michael Olise ve Vinicius Junior gibi isimlerin olağanüstü standartlar belirlediğine tanıklık ediyor.
Talihsiz sakatlıklar Saka’nın işini pek kolaylaştırmadı; son iki sezonda kulübü ve milli takımında 40 maç kaçırdı, 2026 yazındaki Dünya Kupası serüveni de fiziksel sorunlardan etkilendi.
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Saka, 2026-27'de yeniden en iyi formunu bulabilecek mi?
Eski Arsenal golcüsü Smith, BestBettingSites.co.uk iş birliğiyle GOAL'e konuşurken, iç liglerde maçlar yeniden başladığında onun tam performansına ulaşmasını umduğunu söyledi ve Saka'nın eski ışıltısını yeniden bulup bulamayacağı sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: “Bence en iyi formuna dönmemesi için hiçbir sebep yok.
“Sakatlıklar insanın ritmini ve özgüvenini elinden alabiliyor. Ama şimdi sakatlıktan uzak iyi bir dönem geçirirse ve iyi bir maç serisi yakalarsa, daha önce olduğu seviyelere geri dönmesini beklersiniz. Bunu yapamaması için hiçbir sebep yok.”
Gyokeres, Arsenal'daki ikinci sezonuna hazırlanıyor
Arsenal'ın, son vuruş katkısını kadro geneline yayarken Saka'nın da skora katkı vermesine ihtiyacı var; İsveçli forvet Viktor Gyokeres, Emirates Stadyumu'ndaki ikinci sezonuna hazırlanırken geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol atmıştı ve hücum hattına da herhangi bir takviye yapılmadı.
Birinci Lig şampiyonluğu yaşayan Smith şunları ekledi: “Saka'nın takıma daha fazla gol katkısı yapabilmesi çok önemli. Elbette iyi oynamasının ve gol pozisyonları hazırlamasının yanı sıra, ki bunu çok iyi yapıyor.
“Gyokeres konusunda bu yaz ne olacağını merak ettim. Hâlâ bir şey olabilir, ancak bu onun ikinci sezonu ve ilkinde toplamda 20 gol barajını geçti. Yani bu küçümsenecek bir iş değil. Belki seviyesini yükseltir.
“Farklı bir futbolcuya, daha rafine bir futbolcuya dönüşeceğini sanmıyorum. O, olduğu oyuncu. Ama belki takım arkadaşları artık onun hakkında biraz daha fazla şey biliyordur ve onu daha iyi besleyebilir. O yüzden evet, bunu takip edeceğiz. Ama bizim açıkça işleyen, gol atan bir santrfora ihtiyacımız var.”
- Getty/GOAL
Transfer dedikoduları: Arsenal, Alvarez ve Barcola ile anılıyor
Arsenal, Dünya Kupası şampiyonu Julian Alavarez ile güçlü şekilde anılıyor; Arjantinli milli ve eski Manchester City yıldızı şu anda Atletico Madrid kadrosunda yer alıyor. Bu konuda henüz bir anlaşma yapılmadı.
Mikel Arteta'nın, Real Madrid süperstarı Vinicius ile kurulan şaşırtıcı bağlantıların ardından Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Bradley Barcola için de hamle yapacağı yönünde konuşmalar var ve 1 Eylül'deki bir sonraki transfer dönemi son günü gelmeden önce Saka'nın, kanatlardan gelen gol yükünü paylaşacağı yeni bir isim olabilir.
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