Açıkçası, her şey o kadar da kötü değil. Son 32 turuna kalma garantisi çoktan elde edildi. L Grubu’nu kazanma şansı hâlâ var. Birinci bitirmek için bir beraberlik yeterli olacak. Ancak artık hata yapma payı çok az. New Jersey’de kolay bir galibiyet olması gereken maç, aslında önemli bir anlam kazanacak ve Gana ile oynanan golsüz beraberlik, Tuchel’in takımının gerçek gücü konusunda bir şüphe tohumunu ekmiş oldu.

Ve büyük turnuvalarda ikinci maçı berabere bitirmek, bir nevi istenmeyen bir İngiliz geleneği haline gelmiş olsa da, bu durum Üç Aslanlar’ı yine de içinde bulunmak istemedikleri bir senaryoya açık hale getirdi. Dinlenmek için bir fırsat olabilecek bu maç, bunun yerine – en azından ilk başta – yıldız oyuncuların sahaya çıkmak zorunda kalacağı bir başka karşılaşma haline geldi.

Peki, bu maçtan ne beklemeli? Öncelikle, İngiltere gerçekten mümkün olduğunca güçlü bir kadroyla sahaya çıkmalı. İyi bir başlangıç, ikinci yarıda rahat bir üstünlük ve rotasyon, zorunlu olmasa da memnuniyetle karşılanacaktır. Ancak herhangi bir büyük risk, Tuchel açısından büyük bir ihmal olur. İşte bu bağlamda, GOAL’un Cumartesi akşamı Panama karşısında ilk 11’de yer alması gerektiğini düşündüğü isimler...