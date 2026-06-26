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England lineup Panama GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Bukayo Saka ve Marcus Rashford’un sahneye çıkma zamanı geldi! Üç Aslanlar, Dünya Kupası grubunda birinciliği garantileme hedefiyle Panama karşısında nasıl bir kadroyla sahaya çıkmalı?

FEATURES
Dünya Kupası
İngiltere
Analysis
Panama - İngiltere
Panama
J. Bellingham
H. Kane
M. Rashford
B. Saka
A. Gordon
N. Madueke
D. Rice
R. James

Thomas Tuchel kesinlikle bu durumda olmak istemiyordu. İngiltere’nin turnuvaya giriş maçında “Üç Aslanlar”ın Hırvatistan’ı oldukça rahat bir şekilde mağlup etmesinin ardından, Alman teknik direktörün şimdiye kadar kadro rotasyonu yapmayı düşüneceği tahmin ediliyordu. En zorlu rakibi geride kalmıştı; bu da Gana karşısında alınacak bir galibiyetin, bir maç kala grupta birinciliği garantileyeceği anlamına geliyordu. Oysa “Kara Yıldızlar” ile oynanan inanılmaz derecede sinir bozucu bir beraberliğin ardından, Tuchel as kadrosuna sadık kalmak zorunda kaldı.

Açıkçası, her şey o kadar da kötü değil. Son 32 turuna kalma garantisi çoktan elde edildi. L Grubu’nu kazanma şansı hâlâ var. Birinci bitirmek için bir beraberlik yeterli olacak. Ancak artık hata yapma payı çok az. New Jersey’de kolay bir galibiyet olması gereken maç, aslında önemli bir anlam kazanacak ve Gana ile oynanan golsüz beraberlik, Tuchel’in takımının gerçek gücü konusunda bir şüphe tohumunu ekmiş oldu.

Ve büyük turnuvalarda ikinci maçı berabere bitirmek, bir nevi istenmeyen bir İngiliz geleneği haline gelmiş olsa da, bu durum Üç Aslanlar’ı yine de içinde bulunmak istemedikleri bir senaryoya açık hale getirdi. Dinlenmek için bir fırsat olabilecek bu maç, bunun yerine – en azından ilk başta – yıldız oyuncuların sahaya çıkmak zorunda kalacağı bir başka karşılaşma haline geldi.

Peki, bu maçtan ne beklemeli? Öncelikle, İngiltere gerçekten mümkün olduğunca güçlü bir kadroyla sahaya çıkmalı. İyi bir başlangıç, ikinci yarıda rahat bir üstünlük ve rotasyon, zorunlu olmasa da memnuniyetle karşılanacaktır. Ancak herhangi bir büyük risk, Tuchel açısından büyük bir ihmal olur. İşte bu bağlamda, GOAL’un Cumartesi akşamı Panama karşısında ilk 11’de yer alması gerektiğini düşündüğü isimler...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Eh, evet. Dürüst olmak gerekirse, Jordan Pickford şu ana kadar pek de iyi bir turnuva geçirmiyor. Elbette, Hırvatistan'ın attığı iki golde de yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak Gana karşısında gergin görünüyordu. İngiltere kalecisinin gerçekten kırmızı kart görebileceği bir an vardı. Bir pası yanlış değerlendirdi ve ikna edici olmayan bir şekilde kaleden çıktı. Prince Adu'nun Pickford ile teması başlatmış olması, onu kırmızı karttan kurtardı.

    Bunun dışında o gün neredeyse hiç zorlanmadı. Ancak henüz kalitesini kanıtlama şansı bulamadı. Yine de bu, onu yedeğe almamız için bir neden değil. Pickford ilk 11’de yer alacak.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    İşte yine aynı durum: Birkaç iyi futbol maçının ardından Reece James’in sakatlığı endişe yaratıyor. Bu, elbette, James döngüsü. İngiltere’nin en eksiksiz sağ bek mi? Kesinlikle. Aynı zamanda en sakatlığa yatkın as oyuncusu mu? Kesinlikle. Bu, Tuchel için başa çıkması gerçekten zor bir durum, özellikle de şu anda.

    Tino Livramento gayet kabul edilebilir bir yedekti, ancak baldır sakatlığı nedeniyle kampı terk etti. Tuchel bunun yerine bir stoper getirmeyi tercih etti. Ve şimdi İngiltere’nin savunma hattı biraz zayıf görünüyor. Bu, Djed Spence’in savunmanın diğer kanadında kendini kanıtlaması için bir fırsat olabilir mi? Belki. Ancak şimdilik, James formda olursa ilk 11’de yer alacak. Ve bu her zaman gerçekten büyük bir “eğer”dir.

  • CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa, ne kadar da şanslı bir çocuksun. Şüphesiz ki Konsa, Gana karşısında bir penaltıya neden olmalıydı. Olmaması ise küçük bir mucizeydi. Penaltı alanında Prince Kwabena Adu'ya sert bir şekilde çarptı, forvetin dizine çarptı ve topa pek yaklaşamadı bile. Carlos Queiroz şakayla karışık bir şekilde "VAR kahve molasına çıkmış" dedi ve bu nedenle olayı kaçırmış olmalı. Şaka bir yana, genellikle oldukça soğukkanlı bir savunma oyuncusu için bu, dikkatsiz bir andı.

    Ancak bunun dışında, düzgün bir performans sergiledi. Konsa bu turnuvada henüz tam anlamıyla ikna edici olamadı; Hırvatistan’ın attığı gollerden birinde de tepki vermesi biraz yavaştı. Yine de paniğe kapılmanın sırası değil. Biraz güven gösterilmesi iyi olur.

  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Bu, ilk gerçekten önemli karar. John Stones denemesi, Hırvatistan karşısında kesinlikle işe yaramadı. Eskiden turnuvalarda İngiltere için hayati öneme sahip olan Stones, Dünya Kupası kadrosuna alınmasını haklı çıkaracak kadar yeterince futbol oynamamıştı. Maç boyunca zorlandı ve 2023’teki halinden çok uzak bir görüntü sergiledi.

    Gana maçında onun yerine Guehi oynadı ve fena olmayan bir performans sergiledi. Aslında, pek dikkat çekici bir performans değildi. Paslarını yeterince isabetli attı, doğru kararlar verdi ve pozisyon olarak sağlamdı. Risk almaktan kaçınan pas dağıtımı konusunda bazı endişeler olabilir, ancak düzgün bir oyun sergiledi. İngiltere’nin şu an için ihtiyacı olan da budur.

  • Djed SpenceGetty

    LB: Djed Spence

    Son maçta Spence’i sol bek olarak sahaya sürme kararı bazılarını şaşırttı. Nico O’Reilly, Hırvatistan karşısında savunmada bir iki belirsiz an yaşadı, ancak savunma performansının hiçbir kısmı esasen kadro dışı bırakılmasını gerektirecek nitelikte değildi. Yine de Tuchel onu kadro dışında bıraktı ve Spence görevini iyi yerine getirdi. Doğru anlarda ileriye çıktı ve yarı alanları doğru şekilde işgal etti.

    Bu, O'Reilly için biraz haksızlık olsa da, Spence'in kadroda kalması için yeterli olmalı. Elbette, James'in oynayamayacağı alternatif bir senaryo da var. O durumda Spence sağa kayacak ve O'Reilly onun yerine geçecek. Her halükarda, Tottenham oyuncusu yeniden ilk 11'de yer almak için kendine iyi bir şans yaratmış görünüyor.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Rice, Gana maçı sonrasında alt bacağında kalın bir bandajla karışık bölgeden geçerken görüldü ve maçın son 10 dakikasında zorlanıyor gibi görünüyordu. Bu durum, İngiltere’nin ilk maçının ardından Tuchel’in endişe verici açıklamasının ardından ortaya çıktı; Tuchel, Rice’ın başka bir sakatlıkla uğraştığını itiraf etmişti.

    Kısacası, uzun bir sezonun ardından sakatlıklarla boğuşuyor. Ancak İngiltere'nin ona kadroda ihtiyacı var. O, belki de takımın en önemli oyuncusu. Ve birdenbire hayati önem kazanan bir maçta Rice'ın sahada olması şart.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    116 milyon sterlinlik oyuncuya tebrikler! Perşembe öğleden sonra, Elliot Anderson’ın Dünya Kupası’nın ardından uzun süredir konuşulan Manchester City transferini gerçekleştireceği bildirildi; bu, verecek çok şeyi olan sağlam bir orta saha oyuncusu için hak ettiği bir transfer. Özellikle etrafındaki oyuncuların kalitesini düşünürsek, Etihad’da başarılı olmak için gerekli donanıma sahip görünüyor.

    O zamana kadar da İngiltere milli takımında birlikte çalışabileceği iyi bir kadroya sahip. Anderson, bu takımın ideal birleştirici oyuncusu; her şeyin yolunda gitmesini sağlayan Rice ve Jude Bellingham’ı mükemmel şekilde tamamlıyor. Muhteşem mi? Hayır. Son derece etkili mi? Kesinlikle.

  • Jude Bellingham(C)Getty Images

    CAM: Jude Bellingham

    Hayır, Morgan Rogers kartını oynamaya gerek yok – en azından şimdilik. Bellingham, Gana maçının ikinci yarısında Rogers’ın yerine oyuna girdi ve bu hamle o anda oldukça haksız bir karar gibi görünüyordu. Bellingham, maçı kazandıran bir oyuncu ve oyunda zaman zaman kaybolup tekrar ortaya çıksa bile, her an sahada olması için yeterli gerekçesi var.

    Yani, evet, Gana maçı onun en iyi performansı olmasa bile, bir değişiklik yapmaya gerek yok – özellikle de Hırvatistan maçındaki performansından sonra.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Değişikliklere geçelim. Tuchel, Saka’nın Gana maçına çıkmaya hazır olabileceğine işaret etmişti. Bu nedenle, ilk 11’de yer almaması biraz sürpriz oldu. İngiltere’nin Black Stars’ı aşmakta zorlandığı göz önüne alındığında, devre arasında oyuna girmemesi ise daha da ilginçti. Ancak burada, üç puanın neredeyse zorunlu olduğu bu maçta, Arsenal’li oyuncu ilk kez tam süre sahada kalma fırsatını yakalayacaktır.

  • Harry Kane England 2026Getty/GOAL

    CF: Harry Kane

    Harry Kane, Gana karşısında çok iyi bir gol fırsatını kaçırdı. Bu bir daha olmayacak. Bunun açıklanmasına ya da derinlemesine irdelenmesine gerek yok. İngiltere’nin “ona fazla güvendiği” iddiası da oldukça saçma. O, takımın en iyi oyuncusu ve gol atmaya devam edecek. Konu kapanmıştır.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Sol kanat: Marcus Rashford

    Gana maçı öncesinde Rashford’un kadroda yer alması için oldukça ikna edici argümanlar vardı. Hırvatistan maçında gol attı ve oyuna sonradan girerek canlı bir performans sergiledi. Sonunda, esas olarak defansif zekâsı ve çalışma temposu nedeniyle Anthony Gordon tercih edildi.

    Bu maçta İngiltere'nin muhtemelen biraz daha keskin bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu, %50-50 bir durum ve aslında yanlış bir cevap yok. Ama muhtemelen şimdi Rashy'nin zamanı. Rogers'ın bu maçta ilk 11'de yer aldığı alternatif bir senaryo da var. Ancak o, sahada alanları biraz fazla tıkıyor. O halde, Rashford'a şans verelim.

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