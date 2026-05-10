Bukayo Saka 'özel bir havası var' - Mikel Arteta, Arsenal'in 'oyunun gidişatını değiştiren' oyuncusunun Premier Lig şampiyonluğuna ilham vereceğine inanıyor

Saka, kulübün şampiyonluk yarışında yeni bir “korku faktörü” oluşturdu. Sezon boyunca ufak tefek sakatlıklarla boğuşmasına rağmen, İngiltere milli takım oyuncusu tam da doğru zamanda formunun zirvesine geri dönüyor. Arsenal’in sihirli 7 numarası, bu yazki Dünya Kupası öncesinde hem kulübü hem de milli takımı için en önemli oyunculardan biri haline getiren bir “aura” geliştirdi.

Saka, Premier Lig şampiyonluk yarışının son düzlüğünde takıma büyük bir ivme kazandırdı ve kısa süre önce Arsenal'in Atletico Madrid'i mağlup ederek 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde galibiyet golünü attı. Keskin ve formda görünen Saka, Arsenal'i morali yüksek bir hale getirerek tarihi bir iç saha ve Avrupa dublesi peşinde koşmasını sağlayan ruh hali değişiminde kilit bir rol oynadı.