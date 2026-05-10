Çeviri:
Bukayo Saka 'özel bir havası var' - Mikel Arteta, Arsenal'in 'oyunun gidişatını değiştiren' oyuncusunun Premier Lig şampiyonluğuna ilham vereceğine inanıyor
Emirates'te Saka'nın artan etkisi
Saka, kulübün şampiyonluk yarışında yeni bir “korku faktörü” oluşturdu. Sezon boyunca ufak tefek sakatlıklarla boğuşmasına rağmen, İngiltere milli takım oyuncusu tam da doğru zamanda formunun zirvesine geri dönüyor. Arsenal’in sihirli 7 numarası, bu yazki Dünya Kupası öncesinde hem kulübü hem de milli takımı için en önemli oyunculardan biri haline getiren bir “aura” geliştirdi.
Saka, Premier Lig şampiyonluk yarışının son düzlüğünde takıma büyük bir ivme kazandırdı ve kısa süre önce Arsenal'in Atletico Madrid'i mağlup ederek 20 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde galibiyet golünü attı. Keskin ve formda görünen Saka, Arsenal'i morali yüksek bir hale getirerek tarihi bir iç saha ve Avrupa dublesi peşinde koşmasını sağlayan ruh hali değişiminde kilit bir rol oynadı.
Arteta, 'özel' oyun değiştiricisini övüyor
Arteta, Arsenal'in yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı ve onun takımın geri kalanı üzerinde yarattığı etkiyi ve rakiplere karşı sağladığı psikolojik avantajı vurguladı. Arteta şöyle konuştu: “Açıkçası kulüp içinde, takımda ve sahada rakibe karşı oynadığı rol giderek büyüdü. Bunu hissedebiliyorsunuz. Artık sahada bir varlığı, bir havası var. Onda özel bir şey var.”
Gunners'ın teknik direktörü, 24 yaşındaki oyuncunun artık tek başına yüksek riskli karşılaşmaların kaderini belirleyebilecek bir oyuncu olduğunu vurguladı. Arteta şunları ekledi: “O farklı bir oyuncu, her an maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu. Rakipte bu korkuyu yaratmak önemli bir şey.”
Sakatlık engellerini aşmak
Diz sorunu ve Aşil tendiniti gibi çeşitli sorunlarla boğuşan Saka için bu sezon hiç de kolay geçmedi. Kanat oyuncusu, sezonun son haftalarında en iyi formuna ulaşmak için acı eşiğini aşmak zorunda kaldı; bu fedakarlık, teknik kadro tarafından da gözden kaçmadı.
Arteta, bu yokluğun aslında sezonun son haftalarında takıma fayda sağlayabileceğine inanıyor. Arteta şunları söyledi: “Son haftalarda onu çok daha fazla sahada görmek isterdik. Ama ona şöyle dedim: ‘Madem durum böyle, bunu en iyi şekilde değerlendirelim. Yani sahaya dinç, motive ve farklı bir ruh haliyle çıkacaksın. Artık takıma gerçekten katkı sağlayabilirsin.’”
Liderlik ve insani nitelikler
Teknik yeteneklerinin ötesinde, Saka soyunma odasında kilit bir lider olarak öne çıktı. Takım arkadaşlarının ona duyduğu saygı o kadar büyük ki, Arteta, as kaptan Martin Odegaard’ın forma giyemediği durumlarda, Declan Rice ve Gabriel gibi diğer tecrübeli isimlerin yerine sık sık ona kaptanlık pazubandını veriyor. Arteta, kulübün temel değerlerini bu kadar tutarlı bir şekilde yansıtan bir oyuncuya sahip olduğu için kendini şanslı hissediyor.
Arteta, "Kulüpte her seviyede güvenebileceğiniz ve yanıt vereceğini bildiğiniz birini bulduğum için kendimi son derece şanslı hissediyorum" dedi. "Onun kalbinin doğru yerde olduğunu, yaptığı her şeyin belirli değerlerin, belirli bir eğitimin ve belirli ilkelerin ötesinde olduğunu biliyorum. Bu benim için bir mutluluk. İnsan olarak onu tanıyoruz. Futbol açısından ise, bu kulübe kattıkları ve geçen gece yaptıkları gerçekten olağanüstü.”