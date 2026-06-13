Bukayo Saka'nın sakatlık sorunlarından Jude Bellingham'ın patlamasına: İngiltere'nin Dünya Kupası'nı KAZANAMAYACAĞI altı neden

Dünya Kupası elemelerinin sekiz maçında da kalesini gole kapatan bir takım için tuhaf gelebilir, ancak İngiltere'nin savunma yapısı hiç de ikna edici değil.

Nico O'Reilly, Manchester City'de muhteşem bir çıkış yakaladığı bir sezonu geride bıraktı, ancak nispeten deneyimsiz bir sol bek ve sıklıkla yardımcı orta saha oyuncusu gibi oynuyor. Bu, Pep Guardiola'nın takımı için ideal olabilir, ancak Tuchel'in İngiltere takımı için yadsınamaz bir risk oluşturuyor. Bu nedenle, Alman teknik adamın kadrosuna geleneksel bir sol bek dahil etmeme kararı alması şaşırtıcıdır - özellikle de İngiltere'nin stoperlerinin çok hızlı olmadığı düşünülürse.

İnanılmaz derecede sakatlığa yatkın John Stones'un formda kalacağına güvenmek de büyük bir kumar ve Harry Maguire'ın kadroya alınmaması nedeniyle neden bu kadar üzüldüğü anlaşılabilir, her ne kadar onun huysuz tepkisi, Tuchel'in onu kadrosu için doğru karakter olarak görmediğini neden düşündüğünü mükemmel bir şekilde ortaya koymuş olsa da. Chelsea kaptanının son yıllarda Stones kadar fiziksel olarak kırılgan olduğunu kanıtladığı göz önüne alındığında, İngiltere ayrıca sağ bek pozisyonunda Reece James'in oynayabilirliği konusunda sürekli endişe duyacak.

Tüm bu sakatlık sorunları endişe vericidir, çünkü stoper ve bek pozisyonlarında olası yedekler olan Ezri Konsa, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento ve Djed Spence, milli takımda forma giymemiş olmaları nedeniyle pek güven verici değildir.

Eleme maçlarında kalesini gole kapatmış olsa da, İngiltere, uluslararası futbolun en zorlu turnuvasına girerken savunmasının kalitesi ve derinliği konusunda neredeyse aynı sayıda soru işareti ile karşı karşıya.