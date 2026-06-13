Bukayo Saka'nın sakatlık sorunlarından Jude Bellingham'ın patlamasına: İngiltere'nin Dünya Kupası'nı KAZANAMAYACAĞI altı neden

Geçen hafta sonu İngiltere'nin Yeni Zelanda'ya karşı oynadığı, abartılı bir antrenman maçı niteliğindeki karşılaşmanın tek ilgi çekici yanı, Dünya Kupası'nda en alt sıradaki takıma karşı kazanılan, son derece sıkıcı 1-0'lık galibiyetin ikinci yarısını renklendiren Rio Ngumoha'nın performansına gösterilen tepkilerdi. Bazı gözlemciler, Liverpool'un kanat oyuncusunun neden turnuva kadrosuna alınmadığını, ya da en azından uzun listeye dahil edilmediğini açıkça sorguladılar; bu, en azından bir oyuncunun çekilmesi durumunda onun çağrılabileceği anlamına gelirdi.
Geçen sezon Premier Lig'de sadece beş maça ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki bir oyuncuyu kadroya dahil etmenin gerçekten doğru olup olmadığı tartışılabilir, ancak tartışmaya açık olmayan bir konu var ki, o da İngiltere yedek kulübesinde biraz X faktörünün eksik kalacağıdır.
Tuchel'in Phil Foden ve Cole Palmer'ı kadroya almamasının nedenini kesinlikle anlayabiliriz; ikisi de geçen sezon en iyi performanslarının çok altında kaldı ve Morgan Rogers o kadar iyiydi ki, Bellingham'ın yerine ilk 11'de başlama şansı bile var (buna daha sonra değineceğiz!).
Ancak, Morgan Gibbs-White'ın kadroda yer bulamaması tuhaftı; zira o, sezonun büyük bir bölümünü küme düşme mücadelesi veren Nottingham Forest'ta 10 numara olarak oynamasına rağmen, 2025-26 Premier Lig'de en çok gol atan beşinci oyuncu olmuştu. Böylesine formda bir oyuncu, sadece Tottenham Hotspur'a karşı iyi oynayan ve Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'e girdikten sonra hiçbir etki yaratamayan Eberechi Eze'den daha tehlikeli bir yedek seçenek olmaz mıydı?
Eze'nin takım arkadaşı Noni Madueke de Budapeşte'de yorgun düşen Paris Saint-Germain savunması karşısında aynı derecede etkisizdi; görünüşe göre onun tek gerçek özelliği penaltı taleplerini kışkırtmak, bu yüzden Saka'nın Aşil tendonu sorunu bu kadar endişe verici. Madueke'nin hızı sorun yaratabilir ama Kosta Rika maçında gördüğümüz gibi, kesinlikle gol vuruşunu yapamıyor.
Diğer kanatta, Marcus Rashford'un Barcelona'da formuna kavuşması büyük bir moral kaynağı olurken, Anthony Gordon'un kulüpteki performansı o kadar hayal kırıklığı yarattı ki, Newcastle, Camp Nou'ya transferi kesinleşmeden önce son birkaç maçta onsuz da idare edebileceğini düşündü; bu durum, tarafsız birçok gözlemciyi hayrete düşürdü.
Elbette, Gordon güçlü Kosta Rika karşısında canlı görünüyordu, ancak sonuçta İngiltere'nin yedeklerinde gerçek anlamda oyunun gidişatını değiştirebilecek, yerlerine girecek oyunculardan radikal bir şekilde farklı şeyler yapabilen forvetler yok - işte bu yüzden Ngumoha'nın Yeni Zelanda karşısındaki performansı bu kadar düşündürücüydü.