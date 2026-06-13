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England will not win World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Bukayo Saka'nın sakatlık sorunlarından Jude Bellingham'ın patlamasına: İngiltere'nin Dünya Kupası'nı KAZANAMAYACAĞI altı neden

Opinion
Dünya Kupası
İngiltere
FEATURES
T. Tuchel
J. Bellingham
D. Rice
H. Kane
B. Saka
J. Stones
R. James
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford

İngiltere milli takımı için 'otuz yıllık acı'nın ardından, 1996'da futbolun 'eve' dönmesi bekleniyordu. Ancak 30 yıl sonra, Üç Aslanlar 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana hala büyük bir kupa kazanamadı. Peki, uluslararası futboldaki en kötü şöhretli şampiyonluk hasreti sona ermek üzere olabilir mi? İngiltere, tüm maçlarını kazanarak ve tek bir gol bile yemeden bu yazki Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı, bu da Thomas Tuchel'in takımını çevreleyen haklı bir iyimserlik duygusu olduğu anlamına geliyor.

Üç Aslanlar, FIFA sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor ve son iki Avrupa Şampiyonası’nda da ikincilik elde etti. İngiltere ayrıca, Arsenal’in yıldızı Declan Rice, Real Madrid’in süperstarı Jude Bellingham ve bu yılın Ballon d’Or yarışında tartışmasız lider konumda olan Bayern Münih forveti Harry Kane gibi çok sayıda üst düzey oyuncuya sahip.

Tuchel ile birlikte, dört farklı ülkede kupa kazanan bir teknik direktöre de sahipler. Tuchel, Chelsea'de göreve geldikten altı aydan kısa bir süre sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Bu da, Dünya Kupası'na hazırlanmak için iki yıldan az bir süreye sahip olmasının Alman teknik adamı pek de engellemeyeceği anlamına geliyor. Ancak, tüm bu özelliklerine rağmen İngiltere kusursuz olmaktan uzak. İşte, Üç Aslanlar'ın 60 yıllık hayal kırıklığını sona erdirme yönündeki son girişiminin başarısızlığa mahkum olmasının altı nedeni...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Sanık savunması

    Dünya Kupası elemelerinin sekiz maçında da kalesini gole kapatan bir takım için tuhaf gelebilir, ancak İngiltere'nin savunma yapısı hiç de ikna edici değil.

    Nico O'Reilly, Manchester City'de muhteşem bir çıkış yakaladığı bir sezonu geride bıraktı, ancak nispeten deneyimsiz bir sol bek ve sıklıkla yardımcı orta saha oyuncusu gibi oynuyor. Bu, Pep Guardiola'nın takımı için ideal olabilir, ancak Tuchel'in İngiltere takımı için yadsınamaz bir risk oluşturuyor. Bu nedenle, Alman teknik adamın kadrosuna geleneksel bir sol bek dahil etmeme kararı alması şaşırtıcıdır - özellikle de İngiltere'nin stoperlerinin çok hızlı olmadığı düşünülürse.

    İnanılmaz derecede sakatlığa yatkın John Stones'un formda kalacağına güvenmek de büyük bir kumar ve Harry Maguire'ın kadroya alınmaması nedeniyle neden bu kadar üzüldüğü anlaşılabilir, her ne kadar onun huysuz tepkisi, Tuchel'in onu kadrosu için doğru karakter olarak görmediğini neden düşündüğünü mükemmel bir şekilde ortaya koymuş olsa da. Chelsea kaptanının son yıllarda Stones kadar fiziksel olarak kırılgan olduğunu kanıtladığı göz önüne alındığında, İngiltere ayrıca sağ bek pozisyonunda Reece James'in oynayabilirliği konusunda sürekli endişe duyacak.

    Tüm bu sakatlık sorunları endişe vericidir, çünkü stoper ve bek pozisyonlarında olası yedekler olan Ezri Konsa, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento ve Djed Spence, milli takımda forma giymemiş olmaları nedeniyle pek güven verici değildir.

    Eleme maçlarında kalesini gole kapatmış olsa da, İngiltere, uluslararası futbolun en zorlu turnuvasına girerken savunmasının kalitesi ve derinliği konusunda neredeyse aynı sayıda soru işareti ile karşı karşıya.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Aşırı sıcak hava koşulları

    Geçen yaz ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nı örnek alırsak, önümüzdeki altı hafta boyunca olayların nasıl gelişeceği konusunda hava koşullarının önemli bir rol oynayacağı kesin.

    Eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, sıcağın o kadar bunaltıcı olduğunu ki normal antrenman seansları düzenlemenin "imkansız" olduğunu söylerken, Blues'un orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ise maçlar sırasında "baş dönmesi" hissettiğini itiraf etti.

    FIFA, her maçın ilk ve ikinci yarısının ortasında üç dakikalık serinleme molaları getirmeye karar verdi; bu, şüphesiz oyuncuların su dengesini korumasına yardımcı olacaktır. Ancak, beklenen yüksek sıcaklıklar yine de yorucu olacak; özellikle de İngiltere gibi daha soğuk iklimlerden gelen oyuncular için.

    Kane, kendisi ve takım arkadaşlarının hepsinin elit seviyede sporcular olduğunu ve bu nedenle bu koşullara uyum sağlayabileceklerini belirtirken, Marc Guehi ise takıma iklimlendirme için daha fazla zaman tanıdığı için Amerika'ya erken gelme kararını "harika bir fikir" olarak nitelendirdi.

    Ancak, bu Dünya Kupası'nda topu elinde tutmak açıkça kilit öneme sahip olacak ve Rice gibi yüksek enerjili orta saha oyuncularının, Şampiyonlar Ligi finalinde gördüğümüz gibi, Portekizli ikili Vitinha ve Joao Neves gibi oyuncular kadar topu elinde tutmada iyi olmadıkları bir sır değil; bu nedenle, turnuvanın son aşamalarında İngiltere oyuncularının yorgun düşeceğini hayal etmek hiç de zor değil.

    Unutmayın, bugüne kadar sadece iki Avrupa takımı başka bir kıtada Dünya Kupası'nı kazandı: 2010'da İspanya ve 2014'te Almanya. Ayrıca bu iki turnuva da güney yarımkürede kış aylarında oynandı.


  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Zor günler geçiren Saka

    Bukayo Saka, Euro 2024'te şüphesiz İngiltere'nin en göze çarpan hücum oyuncusuydu. Ancak Dünya Kupası öncesinde form durumu ve fiziksel kondisyonu ciddi bir endişe kaynağı haline geldi.

    Saka, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı sezon boyunca üç kez sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Bu durum, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e yenildikleri maçta neden bu kadar etkisiz kaldığını kısmen açıklıyor. Bu maçta kanat oyuncusu sadece dört pas yapabildi ve rakibini bir kez bile geçemedi.

    Umut, Dünya Kupası'nın Saka'ya en iyi formuna geri dönmesi için mükemmel bir platform sunacağı yönünde ancak Tuchel, Kosta Rika maçı öncesinde 24 yaşındaki oyuncunun Mart ayında yaşadığı Aşil tendonu sorunundan hala tam olarak iyileşmediğini itiraf etti.

    İngiltere teknik direktörü gazetecilere, "Bukayo hala iyileşme sürecinde" dedi. "Sezonun sonunda rahatsızlık hissetmesine rağmen oynadı, tabii ki bunu idare edip yüksek seviyede oynadı, ancak hala yüzde 100 formunda değil."

    Ancak Tuchel'in, Saka'nın hala arka arkaya antrenman yapamadığına dair şaşırtıcı açıklaması hiç de iyiye işaret değil. Başlangıç kadrosunda yer alacak kadar formda olsa bile, Arsenal'in "Starboy"u gerçekten parlayabilecek mi?

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Oyunun gidişatını değiştiren birkaç unsur

    Geçen hafta sonu İngiltere'nin Yeni Zelanda'ya karşı oynadığı, abartılı bir antrenman maçı niteliğindeki karşılaşmanın tek ilgi çekici yanı, Dünya Kupası'nda en alt sıradaki takıma karşı kazanılan, son derece sıkıcı 1-0'lık galibiyetin ikinci yarısını renklendiren Rio Ngumoha'nın performansına gösterilen tepkilerdi. Bazı gözlemciler, Liverpool'un kanat oyuncusunun neden turnuva kadrosuna alınmadığını, ya da en azından uzun listeye dahil edilmediğini açıkça sorguladılar; bu, en azından bir oyuncunun çekilmesi durumunda onun çağrılabileceği anlamına gelirdi.

    Geçen sezon Premier Lig'de sadece beş maça ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki bir oyuncuyu kadroya dahil etmenin gerçekten doğru olup olmadığı tartışılabilir, ancak tartışmaya açık olmayan bir konu var ki, o da İngiltere yedek kulübesinde biraz X faktörünün eksik kalacağıdır.

    Tuchel'in Phil Foden ve Cole Palmer'ı kadroya almamasının nedenini kesinlikle anlayabiliriz; ikisi de geçen sezon en iyi performanslarının çok altında kaldı ve Morgan Rogers o kadar iyiydi ki, Bellingham'ın yerine ilk 11'de başlama şansı bile var (buna daha sonra değineceğiz!).

    Ancak, Morgan Gibbs-White'ın kadroda yer bulamaması tuhaftı; zira o, sezonun büyük bir bölümünü küme düşme mücadelesi veren Nottingham Forest'ta 10 numara olarak oynamasına rağmen, 2025-26 Premier Lig'de en çok gol atan beşinci oyuncu olmuştu. Böylesine formda bir oyuncu, sadece Tottenham Hotspur'a karşı iyi oynayan ve Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'e girdikten sonra hiçbir etki yaratamayan Eberechi Eze'den daha tehlikeli bir yedek seçenek olmaz mıydı?

    Eze'nin takım arkadaşı Noni Madueke de Budapeşte'de yorgun düşen Paris Saint-Germain savunması karşısında aynı derecede etkisizdi; görünüşe göre onun tek gerçek özelliği penaltı taleplerini kışkırtmak, bu yüzden Saka'nın Aşil tendonu sorunu bu kadar endişe verici. Madueke'nin hızı sorun yaratabilir ama Kosta Rika maçında gördüğümüz gibi, kesinlikle gol vuruşunu yapamıyor.

    Diğer kanatta, Marcus Rashford'un Barcelona'da formuna kavuşması büyük bir moral kaynağı olurken, Anthony Gordon'un kulüpteki performansı o kadar hayal kırıklığı yarattı ki, Newcastle, Camp Nou'ya transferi kesinleşmeden önce son birkaç maçta onsuz da idare edebileceğini düşündü; bu durum, tarafsız birçok gözlemciyi hayrete düşürdü.

    Elbette, Gordon güçlü Kosta Rika karşısında canlı görünüyordu, ancak sonuçta İngiltere'nin yedeklerinde gerçek anlamda oyunun gidişatını değiştirebilecek, yerlerine girecek oyunculardan radikal bir şekilde farklı şeyler yapabilen forvetler yok - işte bu yüzden Ngumoha'nın Yeni Zelanda karşısındaki performansı bu kadar düşündürücüydü.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Kane'e bağımlılık

    Mart ayında Japonya'ya karşı alınan 1-0'lık üzücü yenilginin ardından, ITV'de maç sonrası röportajında Tuchel'e, sakatlığı nedeniyle Wembley'deki hazırlık maçını kaçıran Kane'e İngiltere'nin fazla bağımlı hale gelip gelmediği soruldu. "Peki, Arjantin neden (Lionel) Messi'ye, Portekiz neden Cristiano Ronaldo'ya güvenmesin ki?" diye karşılık verdi Tuchel. "Bu tamamen normal.

    Harry Kane yokken, aynı tehdit gücüne sahip değiliz. Ancak Harry Kane yokken Bayern Münih de aynı tehdit gücüne sahip değil. Dünyada hiçbir takım aynı tehdit gücüne sahip değil."

    Tuchel'in görüşünü anlamak mümkün: Herhangi bir takımdan en golcü oyuncuyu çıkarırsanız, o takımın gol atması daha zor hale gelir. Ancak, İngiltere'nin diğer Dünya Kupası adaylarından daha fazla talismanına bağımlı olduğu gerçeğini gizlemek mümkün değil.

    Kane'in milli takımın attığı gollerin yarısından fazlasını tek başına attığı gerçeğinin yanı sıra, asıl sorun, yedeklerinin hiçbirinin onun seviyesine yaklaşamamasıdır.

    Ollie Watkins, Aston Villa'da sezonu iyi tamamladı, Euro 2024 yarı finalinde Hollanda karşısında İngiltere için son dakikada galibiyet golünü attı ve Kosta Rika'ya karşı yakın mesafeden bir kafa golü kaydetti - ancak milli takımda toplamda sadece yedi gol attı.

    Kane'in diğer alternatifi olan Ivan Toney, kulüp kariyerinin en verimli sezonunu geride bıraktı - ancak bu Suudi Arabistan'da oldu. Dahası, İngiltere formasıyla attığı tek gol de Mart 2024'te Belçika ile oynanan bir hazırlık maçında geldi ve kadroya dahil edilmesi bile, Kane'in Dünya Kupası süresince tam olarak formda kalmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

    O, gerçekten de İngiltere'nin Ronaldo ve Messi'ye cevabıdır. Ancak Portekiz ve Arjantin'in bu turnuvayı, tarihin en golcü oyuncuları olmadan da kazanabileceğini iddia edebilirsiniz, ancak İngiltere için bu kesinlikle mümkün değildir. Kane sakatlanırsa, İngiltere'nin işi biter.


  • Thomas Tuchel England 2026Getty

    Baskı

    Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olduğu görüşünü reddetti. Salı günü yaptığı açıklamada, "Olmamız mümkün değil," dedi, "çünkü yıllardır bu kupayı kazanamadık. Kendimizi birer rakip ve meydan okuyucu olarak görüyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz ama en büyük favoriler arasında olduğumuzu sanmıyorum. Turnuvada daha fazla başarıya imza atmış, kendini kanıtlamış şampiyonlar var."

    Ve haklı. İngiltere, uluslararası futbolda başarısızlık konusunda uzman. Büyük turnuvalar öncesinde defalarca potansiyel şampiyon olarak gösterildiler (genellikle kendi medyaları tarafından) ve defalarca başarısız oldular.

    Gareth Southgate yönetiminde bile (istatistiksel olarak, Dünya Kupası şampiyonu Alf Ramsey'den bu yana İngiltere'nin en başarılı teknik direktörü), Üç Aslanlar iki kez son engelde takıldı. Adil olmak gerekirse, Euro 2024'te, Berlin'e sıkıcı bir oyunla ulaştıktan sonra çok daha üstün bir İspanya takımına rastladılar - ancak Euro 2020 finalinde kendi sahalarında İtalya'yı yenememeleri için gerçek bir mazeret yoktu, özellikle de Wembley'de Luke Shaw'un golüyle erken öne geçtikleri düşünülürse.

    Görünüşe göre, kaliteli rakiplere karşı baskı gerçekten arttığında, İngiltere her zaman zaferin eşiğinden yenilgiye doğru kaymaya hazırdır. Penaltı atışlarında bir kez daha çuvallama ihtimalleri nedir? Ya da Bellingham yedek kulübesine gönderildikten sonra patlar mı? Sonuçta Tuchel, en iyi oyuncular yerine en iyi takımı seçeceğine söz verdi ve bu tutumu geniş çapta övgü toplasa da, kadro seçimi bile pek çok tepkiyi beraberinde getirdi; bu da İngiltere'nin turnuvaya yavaş bir başlangıç yapması halinde ortalığın cehenneme döneceğini düşündürüyor.

    Elbette kura İngiltere'ye iyi geldi. Grubunu kolayca kazanacaklar. Ancak İngiltere'nin, kupayı kazanma yolunda Fransa, Arjantin veya İspanya'yı yenmek bir yana, Azteca'da Meksika ile oynayacağı olası son 16 karşılaşmasını veya Brezilya ile oynayacağı olası çeyrek final maçını geçebileceğinden gerçekten emin misiniz?

    İngiltere'nin oyuncuları ve teknik direktörü olabilir, ancak omuzlarında 60 yıllık bir tarih de var ve bu yükün bir kez daha taşınamayacak kadar ağır olduğu ortaya çıkacak gibi görünüyor.

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