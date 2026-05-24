Bukayo Saka'nın elinde kanıtlar var! Arsenal'in yıldızı, Gunners'ın "ağlayan bebekler"den şampiyonlara dönüşümünü tamamlamasıyla "korkak" eleştirmenlerin "saklanma moduna" geçmesine tepki gösterdi

24 yaşındaki oyuncu, Arsenal'e yöneltilen eleştirilerin diğer büyük kulüplerle karşılaştırıldığında genellikle orantısız olduğunu öne sürdü ve takımın daha önce aşırı hassas olarak yaftalanmadan kendini savunamadığını iddia etti. O, takımın önceki şampiyonluk kaçırma dönemlerinde eleştirmenlerin alay konusu yaptığı "yumuşak" imajından nihayet kurtulduğuna inanıyor.

Saka, bu eleştiriler hakkında konuşurken, "Neden böyle olduğunu bilmiyorum," dedi. "Artık bunu rahatça söyleyebiliyoruz, ama eskiden bunu söyleseydik, bize ağlayan bebekler derlerdi. Arsenal ile ilgili konular gereğinden çok daha fazla konuşuluyor ve puan kaybettiğimizde veya bir maçı kaybettiğimizde olay daha da büyütülüyor. Bu şakayla birlikte geliyor, herkesin elinde şişelerle olduğunu gördünüz. Bu biraz şaka, insanlar bize takılacak ve biz de onlara karşılık vereceğiz. Bunu hak ettik. Artık bunun tadını çıkarma zamanı."