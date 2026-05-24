(C)Getty Images
Çeviri:
Bukayo Saka'nın elinde kanıtlar var! Arsenal'in yıldızı, Gunners'ın "ağlayan bebekler"den şampiyonlara dönüşümünü tamamlamasıyla "korkak" eleştirmenlerin "saklanma moduna" geçmesine tepki gösterdi
Saka, "şişe" ekibini hedef alıyor
Saka, kulübün Premier Lig şampiyonluğu iddialarını kamuoyu önünde sorgulayanları "bulacağına" söz verdi. Salı gecesi Manchester City'nin Bournemouth ile berabere kalmasının ardından Arsenal'in lig şampiyonu olduğu kesinleşti; bu haber, kuzey Londra'da coşkulu kutlamalara yol açarken, Emirates'teki taraftarlar için yıllardır süren acıyı sona erdirdi.
TNT Sports'a verdiği özel röportajda Saka, son üç sezondur Mikel Arteta'nın takımını takip eden söylemlere değinirken sözünü sakınmadı. "Herkesin hakkımızda ne dediğini ve kulüpte neyle uğraşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz; şüphelerimiz var, bunu gerçekten başarabilir miyiz?" dedi Saka. "Artık başardık, şimdi tadını çıkarma zamanı. İnsanlar saklanma moduna geçmeye başladı ama biz onları bulacağız."
"Ağlayan bebeklerden" şampiyonlara
24 yaşındaki oyuncu, Arsenal'e yöneltilen eleştirilerin diğer büyük kulüplerle karşılaştırıldığında genellikle orantısız olduğunu öne sürdü ve takımın daha önce aşırı hassas olarak yaftalanmadan kendini savunamadığını iddia etti. O, takımın önceki şampiyonluk kaçırma dönemlerinde eleştirmenlerin alay konusu yaptığı "yumuşak" imajından nihayet kurtulduğuna inanıyor.
Saka, bu eleştiriler hakkında konuşurken, "Neden böyle olduğunu bilmiyorum," dedi. "Artık bunu rahatça söyleyebiliyoruz, ama eskiden bunu söyleseydik, bize ağlayan bebekler derlerdi. Arsenal ile ilgili konular gereğinden çok daha fazla konuşuluyor ve puan kaybettiğimizde veya bir maçı kaybettiğimizde olay daha da büyütülüyor. Bu şakayla birlikte geliyor, herkesin elinde şişelerle olduğunu gördünüz. Bu biraz şaka, insanlar bize takılacak ve biz de onlara karşılık vereceğiz. Bunu hak ettik. Artık bunun tadını çıkarma zamanı."
Kişisel zorluklarla mücadele etmek
Takım olarak elde edilen başarıya rağmen Saka, kupaya giden yolun kendisi için oldukça zorlu geçtiğini itiraf etti. Kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle sezonun birkaç haftasını kaçırdı ve Newcastle, Fulham ve Burnley maçlarında geri dönerek kritik goller ve asistler yapsa da, fiziksel durumunun yıl boyunca sürekli bir mücadele olduğunu kabul etti.
"Söylenecek çok şey var. Son birkaç yıldır fiziksel olarak en iyi seviyemde değildim ve bazı performanslarımla bunun bedelini ödedim," diye itiraf etti. "Bunu kendim de biliyorum, kimsenin bana söylemesine gerek yok. Bu bizim için çok önemli bir yıldı. Benim için moralimi yüksek tutmalı, inancımı kaybetmemeli ve sonunda Tanrı'nın bize yardım edeceğini bilmeliydim. Zordu, bu yıl beni çok sınadı, ama sonunda başardık. Bu kulüpteki insanlar - sadece ben değil - birçok oyuncu ve personel bu yıl zor anlar yaşadı, ama birbirimize kenetlendik ve başardığımız için şimdi çok özel hissediyorum."
- GOAL
Paris'te Avrupa tarihinin izinde
Kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor olabilir, ancak Arsenal’in sezonu henüz bitmiş değil; takım, Paris Saint-Germain ile oynayacağı tarihi Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyor. Lig şampiyonluğunu garantileyen Saka, şampiyon olmanın getirdiği bu yeni “özgürlük”ün, kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası zaferini kazanma yolunda kendilerine yardımcı olacağına inanıyor.
"Elbette daha önce hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadık ve Atletico Madrid'i yendikten sonra birçok kişi bana finalden, nasıl ağladıklarından bahsediyor," dedi Saka. "İşte bunun anlamı bu, Avrupa'da kazanmak çok büyük bir şey. Bunu gelecek hafta başarabiliriz ve kulüp için tarih yazmak harika olur. Bunu çok isteriz. Bence bu daha çok bize bağlı. Elbette Premier Lig'i kazanmak istiyorduk, bunu herkes biliyor. Artık bunu başardık, bu bize daha fazla güven, daha fazla özgürlük ve o maça giderken bir akış kazandıracak."