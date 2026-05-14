24 yaşında, İngiltere Milli Takımı'nda 48 kez forma giymiş ve Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Saka, Emirates Stadyumu'ndaki yarının yıldızları için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Genç takımdaki umut vadeden bir oyuncudan Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmez ismine uzanan yolu başarıyla kat etti.

2008 yılında yedi yaşındayken Arsenal'e katılan Saka, şu ana kadar Gunners formasıyla 300'ün üzerinde resmi maça çıktı ve 81 gol attı. Hızlı kanat oyuncusu, örnek olarak liderlik yapmaya çalışırken, zaman zaman kaptanlık pazubandını da taktı.