Çeviri:
Bukayo Saka, Max Dowman'ı Arsenal'in en yetenekli genç oyuncusu olarak gösterdi; İngiliz forvet ise kariyerinin şu ana kadarki en güzel golünü seçti
Saka, Arsenal'in altyapısındaki genç yetenekler için bir ilham kaynağı
24 yaşında, İngiltere Milli Takımı'nda 48 kez forma giymiş ve Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Saka, Emirates Stadyumu'ndaki yarının yıldızları için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Genç takımdaki umut vadeden bir oyuncudan Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmez ismine uzanan yolu başarıyla kat etti.
2008 yılında yedi yaşındayken Arsenal'e katılan Saka, şu ana kadar Gunners formasıyla 300'ün üzerinde resmi maça çıktı ve 81 gol attı. Hızlı kanat oyuncusu, örnek olarak liderlik yapmaya çalışırken, zaman zaman kaptanlık pazubandını da taktı.
Dowman, 2025-26 sezonunda Arsenal ile tarih yazdı
Saka, Tony Adams, Ray Parlour, Paul Merson, Ashley Cole ve Cesc Fabregas gibi kulübün kendi altyapısından yetişen kahramanların izinden gitti. Bu yetenek üretim hattının hız kesmeye niyeti yok; genç yıldız Dowman, 2025-26 sezonunda Arsenal formasıyla bir maça ilk 11'de başlayan ve Premier Lig'de gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
Akinfenwa'nın Beast Mode On Podcast'e konuk olduğu sırada 2026'da "Hale End'de izlenmesi gereken oyuncu"yu sorması üzerine Saka, Dowman'ı aday gösterdi.
Saka, Manchester United'a attığı muhteşem golü Arsenal formasıyla attığı en iyi gol olarak seçti
Hızlı soru-cevap oturumu sırasında Saka, oynadığı "en iyi atmosfer" sorulduğunda şunları söyledi: "Muhtemelen geçen sezon PSG ya da Real Madrid deplasmanları derdim – her ikisi de muhteşem bir atmosferdi."
O, Ocak 2023'te Manchester United'a karşı 25 metreden attığı muhteşem golü - sol kanattan içeriye doğru kesip alt köşeye gönderdiği golü - Arsenal formasıyla bugüne kadar attığı "en iyi gol" olarak seçti.
Bir koçun kendisine verdiği en iyi tavsiye sorulduğunda Saka, "Şut çekmezsen gol atamazsın!" diye yanıtladı.
